Bapu On Fire! भारत फायनलमध्ये! इतिहास रचला, Axar पटेलच्या कॅचची कमाल, इंग्लंडची स्वप्नं धुळीला

अक्षर पटेलने टॉम बँटनला बाद केले. त्याआधी वरुण, हार्दिक आणि बुमराह यांनी त्यांचे बळी घेतले होते. गोलंदाजांना इंग्लंडच्या फलंदाजांनी चांगलेच धुतले होते. मात्र वेळोवेळी विकेट्स घेत इंग्लंडचे फायनलमध्ये जाण्याचे स्वप्न भारतीय टीमने रोखले आणि दिमाखात फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. आता ८ मार्च रोजी अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडविरूद्ध भारत अंतिम सामना खेळणार आहे.
संजू आणि शिवमची स्फोटक खेळी
संजू सॅमसन आणि शिवम दुबे यांच्या स्फोटक खेळी आणि अखेर हार्दिक पंड्याच्या अंतिम टचमुळे भारताने चालू टी-२० विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात ७ गडी गमावून २५३ धावा केल्या आणि इंग्लंडसमोर विजयासाठी २५४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताची सुरुवात खराब झाली. पण त्यानंतर संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांनी जोरदार सुरुवात केली. त्यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ४५ चेंडूत ९७ धावांची भागीदारी केली.
संजू ४२ चेंडूत ८९ धावा करून बाद झाला, ज्यामध्ये ८ चौकार आणि ७ षटकारांचा समावेश होता. त्यांच्याशिवाय, शिवम दुबेने २५ चेंडूत ४३, हार्दिकने १२ चेंडूत २७ आणि तिलकने २७ चेंडूत २१ धावा केल्या. टी२० विश्वचषक बाद फेरीत कोणत्याही संघाने केलेली ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे आणि टी२० विश्वचषकातील चौथी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. तत्पूर्वी, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने भारताविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाने कोणतेही बदल केले नसले तरी, इंग्लंडने एक बदल केला.
इंग्लंडच्या बॅटर्सने दिली लढाई
भारताने अत्यंत मोठा धावांचा डोंगर उभा केलेला असतानाही इंग्लंडने चांगलीच लढाई दिली. बेथलने सर्वोत्तम धावा केल्या आणि शेवटपर्यंत मॅच वाचविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान इतर बॉलर्सची धुलाई होताना बुमराहने मात्र अत्यंत उत्तम गोलंदाजीचे प्रदर्शन केले आणि कमी धावा देण्याचा प्रयत्न केला. शेवटपर्यंत हा सामना चांगलाच रंगला आणि ज्यामुळे या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात सर्वच चाहत्यांना मजा आली.
दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन
भारताचे प्लेइंग इलेव्हन: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
इंग्लंडचे प्लेइंग इलेव्हन: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद