बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Thompson X Uzi Ring Event Is Now Live In Free Fire Max Players Will Get Amazing Rewards

Free Fire MAX: गेममध्ये सुरु झाला नवा ईव्हेंट! गन स्किनसह मिळणार हे आकर्षक रिवॉर्ड्स… फॉलो करा या स्टेप्स

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:17 AM IST
जाहिरात
सारांश

Free Fire Max Thompson X Uzi Ring Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये थॉम्पसन एक्स उझी रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून प्लेअर्सना आकर्षक गन स्किन्स आणि इतर रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळत आहे. या ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी डायमंड्स खर्च करून स्पिन करावे लागतील आणि प्रत्येक स्पिननंतर एक रिवॉर्ड मिळणार आहे.

Free Fire MAX: गेममध्ये सुरु झाला नवा ईव्हेंट! गन स्किनसह मिळणार हे आकर्षक रिवॉर्ड्स... फॉलो करा या स्टेप्स

Free Fire MAX: गेममध्ये सुरु झाला नवा ईव्हेंट! गन स्किनसह मिळणार हे आकर्षक रिवॉर्ड्स... फॉलो करा या स्टेप्स

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • थॉम्पसन एक्स उझी रिंग ईव्हेंट पुढील दोन आठवडे लाईव्ह राहणार असून प्लेअर्सना अनेक एक्सक्लुझिव्ह गन स्किन्स मिळवण्याची संधी आहे.
  • ईव्हेंटमध्ये एक स्पिनसाठी 20 डायमंड्स, तर 5 स्पिनसाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागतात.
  • थॉम्पसन गॅलॅक्टिक पँथेरा, थॉम्पसन सायबर क्लॉज, मिनी उझी स्पेस एक्स्पेडिशन आणि इतर खास रिवॉर्ड्स या ईव्हेंटमध्ये उपलब्ध आहेत.
Free Fire Max Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटचं नाव थॉम्पसन एक्स उझी रिंग ईव्हेंट असं आहे. नावावरूनच समजतं की, या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना थॉम्पसन थीमची नवीन गन स्किन मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिनची किंमत वेगळी आहे. प्लेअर्सना या ईव्हेंटमध्ये कोणते रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत आणि स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत, याबाबत जाणून घेऊया.

Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम

फ्री फायर मॅक्समध्ये थॉम्पसन एक्स उझी रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. हा ईव्हेंट पुढील 2 आठवड्यांपर्यंत लाईव्ह असणार आहे. ईव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्लेअर्सना विविध रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. पण हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड खर्च करून त्यांच्या नशिबाची साथ मिळते का हे पाहावे लागणार आहे. प्रत्येक स्पिननंतर प्लेअर्सना एक रिवॉर्ड मोफत मिळणार आहे.  (फोटो सौजन्य: You Tube) 

स्पिन करण्यासाठी किती डायमंड्स खर्च करावे लागणार?

थॉम्पसन एक्स उझी रिंग ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

ईव्हेंटमध्ये मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • थॉम्पसन गॅलॅक्टिक पँथेरा
  • थॉम्पसन सायबर क्लॉज
  • मिनी उझी स्पेस एक्स्पेडिशन
  • मिनी उझी स्पेस ट्रिप
  • थॉम्पसन डॉनब्रेकर लिंक्स
  • मिनी उझी स्पेस व्हॉयेज
  • युनिव्हर्सल रिंग टोकन

ईव्हेंट ॲक्सेस करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • यानंतर स्टोअर सेक्शनवर क्लिक करा.
  • यानंतर हाइलाइट्स पर्यायवर क्लिक करा.
  • यानंतर थॉम्पसन एक्स उझी रिंग ईव्हेंटचा बॅनर दिसेल.
  • या बॅनरवर क्लिक करून वरच्या बाजूला दिसणारे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी स्पिन करा.
  • स्पिन केल्यानंकर नवीन रिवॉर्ड तुमच्या अकाऊंटमध्ये जोडला जाणार आहे.
Nothing च्या स्वस्त 5G स्मार्टफोनची विक्री सुरू! 50MP कॅमेरा आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज… ऑफर्ससह मिळवा खरेदीची संधी

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I
  • FQ9W2E1R7T5Y
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FPSTQ7MXNPY5
  • P3LX6V9TM2QH
  • RD3TZK7WME65
  • ZRW3J4N8VX56
  • WD2ATK3ZEA55
  • FFPLUFBVSLOT
  • J3ZKQ57Z2P2P
  • FFWCTKX2P5NQ
  • FFRSX4CYHLLQ
  • FFSKTXVQF2NR
  • FFDMNSW9KG2
  • TFX9J3Z2RP64
  • MCPW3D28VZD6
  • FF8HG3JK5L0P
  • FF7TRD2SQA9F
  • FF2VC3DENRF5
  • FFP8K5LMR2VN
  • FFV3K9PLM2RN

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Thompson x uzi ring event is now live in free fire max players will get amazing rewards

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 10:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

EPFO सदस्यांसाठी धक्कादायक बातमी! UMANG पोर्टलमध्ये गंभीर सुरक्षा त्रुटी, पीएफची रक्कम धोक्यात?
1

EPFO सदस्यांसाठी धक्कादायक बातमी! UMANG पोर्टलमध्ये गंभीर सुरक्षा त्रुटी, पीएफची रक्कम धोक्यात?

Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम
2

Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम

Nothing च्या स्वस्त 5G स्मार्टफोनची विक्री सुरू! 50MP कॅमेरा आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज… ऑफर्ससह मिळवा खरेदीची संधी
3

Nothing च्या स्वस्त 5G स्मार्टफोनची विक्री सुरू! 50MP कॅमेरा आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज… ऑफर्ससह मिळवा खरेदीची संधी

Tech Tips: स्मार्टफोनसोबत मिळणारी इजेक्टर पिन बरीच फायद्याची! Wi-Fi पासून ईयरबड्सपर्यंत… अनेक समस्या चुटकीसरशी होतील दूर
4

Tech Tips: स्मार्टफोनसोबत मिळणारी इजेक्टर पिन बरीच फायद्याची! Wi-Fi पासून ईयरबड्सपर्यंत… अनेक समस्या चुटकीसरशी होतील दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran War : युद्ध चिघळले! अमेरिकेच्या नव्या कारवाईनंतर इराण आक्रमक; खाडी देशांमध्ये तणाव शिगेला

US Iran War : युद्ध चिघळले! अमेरिकेच्या नव्या कारवाईनंतर इराण आक्रमक; खाडी देशांमध्ये तणाव शिगेला

Jul 15, 2026 | 10:36 AM
Metro 14 Update: बदलापूर–कांजूरमार्ग मेट्रोला गती; ठाणे खाडीखालून धावणार भुयारी मार्ग

Metro 14 Update: बदलापूर–कांजूरमार्ग मेट्रोला गती; ठाणे खाडीखालून धावणार भुयारी मार्ग

Jul 15, 2026 | 10:33 AM
Supreme Court Row: न्यायालयातील गोंधळ प्रबल प्रतापसह दोघे अटकेत; गुन्हा दाखल

Supreme Court Row: न्यायालयातील गोंधळ प्रबल प्रतापसह दोघे अटकेत; गुन्हा दाखल

Jul 15, 2026 | 10:32 AM
रुग्णसुरक्षा आणि नियमपालनाला सर्वाधिक प्राधान्य! कॅडिला फार्मास्युटिकल्सची पुन्हा स्पष्ट भूमिका, जाणून घ्या सविस्तर

रुग्णसुरक्षा आणि नियमपालनाला सर्वाधिक प्राधान्य! कॅडिला फार्मास्युटिकल्सची पुन्हा स्पष्ट भूमिका, जाणून घ्या सविस्तर

Jul 15, 2026 | 10:31 AM
Axar Patel: 19 रन्स 5 विकेट्स! ‘बापू’ जोमात, केली दमदार फलंदाजी, इंग्रजांना अखेर लोळवले

Axar Patel: 19 रन्स 5 विकेट्स! ‘बापू’ जोमात, केली दमदार फलंदाजी, इंग्रजांना अखेर लोळवले

Jul 15, 2026 | 10:30 AM
AI Impact in China: चीनमध्ये रोबो आणि एआयचा धुमाकूळ! ‘या’ क्षेत्रातील कामांवर मिळवला ताबा; कामगारांचे काय होणार?

AI Impact in China: चीनमध्ये रोबो आणि एआयचा धुमाकूळ! ‘या’ क्षेत्रातील कामांवर मिळवला ताबा; कामगारांचे काय होणार?

Jul 15, 2026 | 10:30 AM
Mahaganpati Yajna: महागणपती यज्ञामुळे दूर होतात विघ्ने; मिळते सुख, समृद्धी आणि यश

Mahaganpati Yajna: महागणपती यज्ञामुळे दूर होतात विघ्ने; मिळते सुख, समृद्धी आणि यश

Jul 15, 2026 | 10:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा