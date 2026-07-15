Free Fire MAX: गेममध्ये सुरु झाला नवा ईव्हेंट! गन स्किनसह मिळणार हे आकर्षक रिवॉर्ड्स... फॉलो करा या स्टेप्स

Smartphone Tips: फोनची स्क्रीन पाहून डोळे दुखतात? लगेच बदला या सेटिंग्ज; डोळ्यांना मिळेल आराम
फ्री फायर मॅक्समध्ये थॉम्पसन एक्स उझी रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. हा ईव्हेंट पुढील 2 आठवड्यांपर्यंत लाईव्ह असणार आहे. ईव्हेंटमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्लेअर्सना विविध रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. पण हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना डायमंड खर्च करून त्यांच्या नशिबाची साथ मिळते का हे पाहावे लागणार आहे. प्रत्येक स्पिननंतर प्लेअर्सना एक रिवॉर्ड मोफत मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य: You Tube)
थॉम्पसन एक्स उझी रिंग ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.