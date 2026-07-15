India UK FTA : भारत आणि ब्रिटन मुक्त व्यापार करार आजपासून लागू; व्हिस्कीपासून ते लक्झरी कारपर्यंत अनेक ब्रिटिश वस्तू होणार स्वस्त

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या करारांतर्गत ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्कीवरली सध्याचे १५०% आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करुन ४०% पर्यंत आणले जाईल. यामुळे काही वर्षात भारतातील स्कॉच व्हिस्कीची किंमत कमी होईल. याशिवाय काही ब्युटी प्रॉडक्ट्ससह इतर ब्रिटिश वस्तूंवरील शुल्कही कमी केले जाणार आहे.
या कराराचा सर्वात मोठा फायदा ऑटोमोबाईल क्षेत्राला होणार आहे. नव्या कोटा व्यवस्थेनुसार, युनायटेड किंगडममधून आयात होणाऱ्या काही लक्झरी कारवरील शुल्क कमी करण्यात येणार आहे.
यामध्ये लँड रोव्हर, जग्वार, रोल्स-रॉईस, अॅस्टन मार्टिन आणि डिफेंडरसारख्या लक्झरी कार तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होतील. सुरुवातीला २० हजार वाहनांना कमी शुल्काचा लाभ मिळेल.
याचा फायदा केवळ ब्रिटनलाच होणार नाही, तर भारतालाही मोठा लाभ मिळेल. या करारामुळे भारतातून यूकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंना ९९% शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. यामध्ये कापड, रेडीमेड कपडे, पादत्राणे, रसायने, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि विविध खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय निर्यादरांसाठी ब्रिटनची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात खुली होईल.
ब्रिटनचा हा करार भारतासोबतचा सर्वात व्यापक आणि मोठा मुक्त व्यापार करार असल्याचे म्हटले जात आहे. हा करार दोन्ही देशांतील आर्थिक सहकार्याला बळकटी देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे भारत-ब्रिटनमधील द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगाच्या नव्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास दोन्ही देशांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
भारत आणि ब्रिटनमध्ये २०२२ पासून अधिकृतपणे मुक्त व्यापार करारावर वाटाघाटी चर्चा सुरु झाली होती. अनेक चर्चांनतर दोन्ही देशांनी ६ मे २०२५ मध्ये करारवर सहमती दर्शवली. यानंतर २४ जुलै २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीरय स्टार्मर यांच्या उपस्थिती या करारवर स्वाक्षरी करण्यात आला. या करारातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आज, १५ जुलै २०२६ पासून याची अधिकृत अंमलबजावणी होणार आहे.
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