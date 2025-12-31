Hindu Vrat and Festivals 2026: नवीन वर्षात कोणती व्रते ठरतील सर्वात फायदेशीर, जाणून घ्या यादी

काहीच दिवसांत नवीन वर्षाची सुरुवात होणार आहे. लोक नवीन वर्षाच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्याच वेळी, त्यांनी येणाऱ्या वर्षासाठी आध्यात्मिक तयारी देखील सुरू केली आहे. या वर्षामध्ये सण, एकादशी असे विविध प्रकारचे व्रत येणार आहेत. तर नवीन वर्ष कोणाला चांगले जाणार आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
नवीन वर्षामध्ये प्रमुख व्रत आणि सण कधी आहेत, कोणत्या दिवशी उपवास केला जाणार आहे आणि या व्रताचे महत्त्व जाणून घेऊया.
हिंदू धर्मात वर्षात 24 ते 26 एकादशी असतात. इतर सर्व एकादशींप्रमाणे, पापमोचन एकादशीला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. 2026 मध्ये, पापमोचन एकादशी रविवार 15 मार्च रोजी आहे. पापमोचन एकादशीच्या दिवशी उपवास केल्याने सर्व संकटांतून सुटका होते आणि विष्णूंचा आशीर्वाद तुमच्यावर राहतो, असे म्हटले जाते.
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि अमावस्या शनिवार, १६ मे रोजी आहे. शनि अमावस्या ही एक दुर्मिळ घटना आहे जी वर्षातून फक्त दोनदाच येते. शनि महादशाच्या परिणामांनी किंवा नकारात्मक परिणामांनी ग्रस्त असलेल्यांनी हे व्रत करणे महत्त्वाचे मानले जाते.
वट सावित्री व्रत शनिवार, 16 मे रोजी आहे. हिंदू धर्मात, विवाहित महिलांसाठी या व्रताला विशेष महत्त्व आहे. तर वटपौर्णिमा सोमवार, 29 जून रोजी आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हे व्रत सुहासिनी पाळतात. या व्रताचे पालन केल्याने पतीला समृद्धी, आनंद, शांती, आरोग्य आणि दीर्घायुष्य मिळते.
लक्ष्मी देवीच्या पूजेसाठी समर्पित असलेले हे वरलक्ष्मी व्रत शुक्रवार 28 ऑगस्ट रोजी आहे. या दिवशी उपवास करणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. विवाहित महिला सुखी वैवाहिक जीवन आणि कौटुंबिक कल्याणासाठी देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी हे व्रत पाळतात.
हरतालिका, हरियाली, कजरी तीज ही तीनही व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, सौभाग्य आणि समृद्धीसाठी पाळले जाते. नवीन वर्षात सोमवार, 27 जुलै रोजी हरियाली तीज, सोमवार, 31 ऑगस्ट रोजी कजरी तीज आणि सोमवार, 14 सप्टेंबर रोजी हरतालिका हे व्रत साजरे केले जाणार आहे.
नवरात्रीचे व्रत वर्षातून दोन वेळा पाळले जाते. पहिले चैत्र महिन्यात आणि दुसरे अश्विन महिन्यात. याला शारदीय नवरात्र असेही म्हणतात. 2026 मध्ये, चैत्र नवरात्र शुक्रवार 20 मार्च रोजी सुरू होईल आणि शारदीय नवरात्र रविवार, 11 ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे.
2026 मध्ये कृष्ण जन्माष्टमी 4 सप्टेंबर रोजी साजरी केली जाणार आहे. भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म याच दिवशी झाला होता.
दरवर्षी येणाऱ्या 24 एकादशींपैकी निर्जला, देवुत्थानी आणि देवशयनी एकादशी या तिन्ही एकादशींना विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची एकत्र पूजा केली जाते. 2026 मध्ये निर्जला एकादशी 25 जूनला, देवशयनी एकादशी 25 जुलैला आणि देवुत्थानी एकादशी 20 नोव्हेंबरला आहे.
Ans: एकादशी, महाशिवरात्र, नवरात्र, पौर्णिमा, अमावस्या आणि संकष्टी चतुर्थी ही व्रते 2026 मध्ये विशेष फलदायी मानली जातात.
Ans: शुद्ध मन, श्रद्धा, नियमपालन आणि योग्य व्रतविधी यांचा अवलंब करावा. आरोग्य लक्षात घेऊनच उपवास करावा.
Ans: व्रतामुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते. श्रद्धा, संयम आणि सत्कर्म यांच्या जोरावर जीवनात नक्कीच शुभ बदल घडतात.