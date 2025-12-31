Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Hindu Vrat and Festivals 2026: नवीन वर्षात कोणती व्रते ठरतील सर्वात फायदेशीर, जाणून घ्या यादी

हिंदू धर्मानुसार पवित्र सण आणि व्रत नवीन वर्षात येत आहे. पापमोचनी एकादशीपासून जन्माष्टमीपर्यंतचे महत्त्वाचे व्रत आणि सण कधी येत आहे. या शुभ दिवसांचे महत्त्व जाणून घेऊया

Updated On: Dec 31, 2025 | 11:43 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • नवीन वर्षातील सण आणि व्रतांची यादी
  • सण आणि व्रतांचे महत्त्व
  • सण आणि व्रतांचे फायदे
 

 

काहीच दिवसांत नवीन वर्षाची सुरुवात होणार आहे. लोक नवीन वर्षाच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्याच वेळी, त्यांनी येणाऱ्या वर्षासाठी आध्यात्मिक तयारी देखील सुरू केली आहे. या वर्षामध्ये सण, एकादशी असे विविध प्रकारचे व्रत येणार आहेत. तर नवीन वर्ष कोणाला चांगले जाणार आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
नवीन वर्षामध्ये प्रमुख व्रत आणि सण कधी आहेत, कोणत्या दिवशी उपवास केला जाणार आहे आणि या व्रताचे महत्त्व जाणून घेऊया.

पापमोचनी एकादशी 2026

हिंदू धर्मात वर्षात 24 ते 26 एकादशी असतात. इतर सर्व एकादशींप्रमाणे, पापमोचन एकादशीला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. 2026 मध्ये, पापमोचन एकादशी रविवार 15 मार्च रोजी आहे. पापमोचन एकादशीच्या दिवशी उपवास केल्याने सर्व संकटांतून सुटका होते आणि विष्णूंचा आशीर्वाद तुमच्यावर राहतो, असे म्हटले जाते.

जानेवारी–मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी राहील खास, दृष्टि राजयोगाच्या प्रभावामुळे करिअर, पैसा आणि सन्मानात होईल वाढ

शनिश्चरी अमावस्या 2026

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि अमावस्या शनिवार, १६ मे रोजी आहे. शनि अमावस्या ही एक दुर्मिळ घटना आहे जी वर्षातून फक्त दोनदाच येते. शनि महादशाच्या परिणामांनी किंवा नकारात्मक परिणामांनी ग्रस्त असलेल्यांनी हे व्रत करणे महत्त्वाचे मानले जाते.

सावित्री व्रत आणि वटपौर्णिमा 2026

वट सावित्री व्रत शनिवार, 16 मे रोजी आहे. हिंदू धर्मात, विवाहित महिलांसाठी या व्रताला विशेष महत्त्व आहे. तर वटपौर्णिमा सोमवार, 29 जून रोजी आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हे व्रत सुहासिनी पाळतात. या व्रताचे पालन केल्याने पतीला समृद्धी, आनंद, शांती, आरोग्य आणि दीर्घायुष्य मिळते.

वर लक्ष्मी व्रत 2026

लक्ष्मी देवीच्या पूजेसाठी समर्पित असलेले हे वरलक्ष्मी व्रत शुक्रवार 28 ऑगस्ट रोजी आहे. या दिवशी उपवास करणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. विवाहित महिला सुखी वैवाहिक जीवन आणि कौटुंबिक कल्याणासाठी देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी हे व्रत पाळतात.

हरतालिका 2026

हरतालिका, हरियाली, कजरी तीज ही तीनही व्रत सुखी वैवाहिक जीवन, सौभाग्य आणि समृद्धीसाठी पाळले जाते. नवीन वर्षात सोमवार, 27 जुलै रोजी हरियाली तीज, सोमवार, 31 ऑगस्ट रोजी कजरी तीज आणि सोमवार, 14 सप्टेंबर रोजी हरतालिका हे व्रत साजरे केले जाणार आहे.

Astro Tips: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी तुळशीच्या रोपासह या ठिकाणी लावा दिवा, देवी लक्ष्मी होईल प्रसन्न

2026 मधील नवरात्र

नवरात्रीचे व्रत वर्षातून दोन वेळा पाळले जाते. पहिले चैत्र महिन्यात आणि दुसरे अश्विन महिन्यात. याला शारदीय नवरात्र असेही म्हणतात. 2026 मध्ये, चैत्र नवरात्र शुक्रवार 20 मार्च रोजी सुरू होईल आणि शारदीय नवरात्र रविवार, 11 ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे.

जन्माष्टमी 2026 व्रत

2026 मध्ये कृष्ण जन्माष्टमी 4 सप्टेंबर रोजी साजरी केली जाणार आहे. भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म याच दिवशी झाला होता.

निर्जला, देवशयनी, देवउत्थानी एकादशी

दरवर्षी येणाऱ्या 24 एकादशींपैकी निर्जला, देवुत्थानी आणि देवशयनी एकादशी या तिन्ही एकादशींना विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीची एकत्र पूजा केली जाते. 2026 मध्ये निर्जला एकादशी 25 जूनला, देवशयनी एकादशी 25 जुलैला आणि देवुत्थानी एकादशी 20 नोव्हेंबरला आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: 2026 मध्ये कोणती व्रते सर्वाधिक फायदेशीर मानली जातात?

    Ans: एकादशी, महाशिवरात्र, नवरात्र, पौर्णिमा, अमावस्या आणि संकष्टी चतुर्थी ही व्रते 2026 मध्ये विशेष फलदायी मानली जातात.

  • Que: 2026 मध्ये व्रत करताना कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी?

    Ans: शुद्ध मन, श्रद्धा, नियमपालन आणि योग्य व्रतविधी यांचा अवलंब करावा. आरोग्य लक्षात घेऊनच उपवास करावा.

  • Que: व्रत केल्याने नशीब बदलते का?

    Ans: व्रतामुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते. श्रद्धा, संयम आणि सत्कर्म यांच्या जोरावर जीवनात नक्कीच शुभ बदल घडतात.

