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Puja Tips: आरतीपूर्वी देवाला धूप का दाखवला जातो? जाणून घ्या धर्मशास्त्र, अध्यात्म आणि विज्ञानातील महत्त्व

Updated On: Jul 26, 2026 | 11:40 AM IST
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सारांश

हिंदू धर्मात देवपूजेचा प्रत्येक विधी शास्त्रानुसार ठरलेल्या क्रमाने केला जातो. त्यामध्ये आरतीपूर्वी देवाला धूप दाखवण्याची परंपरा विशेष महत्त्वाची मानली जाते. आरतीपूर्वी धूप दाखवण्यामागील धर्मशास्त्रीय, आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • आरतीपूर्वी देवाला धूप का दाखवला जातो
  • आरतीपूर्वी देवाला धूप दाखवण्याचे काय आहे विज्ञानातील महत्त्व
  • धर्मशास्त्रात काय सांगितले आहे
 

 

 

हिंदू धर्मामध्ये प्रत्येक पूजेचा एक निश्चित क्रम सांगितला आहे. देवाला स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आणि त्यानंतर आरती असा पूजेचा क्रम शास्त्रात वर्णन केला आहे. यामध्ये आरती करण्यापूर्वी धूप दाखवण्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. अनेकजण ही कृती परंपरेने करतात; परंतु त्यामागील धार्मिक, आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे समजून घेतली तर या कृतीचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते.

धूप हा केवळ सुगंध निर्माण करणारा पदार्थ नसून, तो शुद्धीकरण, दैवी ऊर्जेचे आवाहन, मनाची एकाग्रता आणि वातावरणातील सात्त्विकता वाढविण्याचे साधन मानला जातो.

धूप म्हणजे काय?

‘धूप’ हा शब्द संस्कृतमधील ‘धूपन’ या शब्दापासून तयार झाला आहे, ज्याचा अर्थ सुगंधी धूर करून शुद्धीकरण करणे असा होतो.
पूर्वीच्या काळी धूप तयार करण्यासाठी गुग्गुळ, लोबान, अगरू, चंदन, कापूर, वाळा, नागरमोथा, तूप आणि विविध औषधी वनस्पतींचा उपयोग केला जात असे. या सर्व पदार्थांमुळे निर्माण होणारा धूर अत्यंत पवित्र आणि आरोग्यदायी मानला जातो.

धर्मशास्त्रानुसार धूपाचे महत्त्व

धर्मशास्त्रात धूप हा देवतेचा प्रिय उपचार मानला गेला आहे. षोडशोपचार पूजेमध्ये धूप हा अत्यंत महत्त्वाचा

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धूपं आघ्रापयामि।

असा मंत्र म्हणत देवतेला धूप अर्पण केला जातो. याचा अर्थ “हे प्रभो! हा सुगंधित धूप आपण स्वीकारावा.”

धूपाचा सुगंध हा भक्तीभावाचे प्रतीक मानला जातो.

धूपामुळे वातावरण शुद्ध होते

धूप जाळल्यावर निर्माण होणारा सुवासिक धूर घरातील नकारात्मक स्पंदने कमी करून सात्त्विक वातावरण निर्माण करतो.

धर्मशास्त्रानुसार ज्या ठिकाणी नियमित धूप केला जातो, त्या ठिकाणी अशुभ शक्तींचा प्रभाव कमी होतो. वातावरणातील रज-तम गुण कमी होतात. सात्त्विक कंपन वाढतात, देवतांचे चैतन्य अधिक सहज आकर्षित होते. म्हणूनच देवपूजा सुरू करण्यापूर्वी धूप दाखवला जातो.

नकारात्मक ऊर्जा दूर होते

सनातन परंपरेमध्ये असे मानले जाते की प्रत्येक ठिकाणी विविध प्रकारची सूक्ष्म स्पंदने असतात.

धूपामुळे अशुभ ऊर्जा दूर होते, मानसिक अस्वस्थता कमी होते, भीती, उदासीनता आणि अस्थिरता कमी होण्यास मदत होते, सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. यामुळे आरती करताना मन अधिक शांत राहते.

देवतेचे आवाहन होते

धूपाचा सुगंध हा देवतांना अत्यंत प्रिय मानला जातो. शास्त्रानुसार सुगंध हा पृथ्वी आणि वायू या तत्त्वांचा सुंदर संगम आहे. धूप दाखवल्यामुळे देवतेचे चैतन्य जागृत होते, पूजेचे स्थान पवित्र बनते, देवतेची कृपा प्राप्त होण्यास अनुकूल वातावरण तयार होते.

प्रार्थना ईश्वरापर्यंत पोहोचते

प्राचीन काळापासून अशी श्रद्धा आहे की धूपाचा वर जाणारा धूर हा भक्तांच्या प्रार्थना, भावना आणि भक्तीचे प्रतीक आहे. याचा अर्थ प्रत्यक्ष धूर देवाकडे जातो असा नसून, भक्तीची भावना उन्नत होत ईश्वराशी मनाचा संबंध अधिक दृढ होतो, असा आध्यात्मिक संकेत यात आहे.

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मन एकाग्र होते

धूपाचा सुगंध मनावर अत्यंत सकारात्मक परिणाम करतो. पूजा करताना अनेकदा मन इतर विचारांकडे जाते. परंतु धूपाचा सुगंध मन शांत करतो, तणाव कमी करतो, ध्यानाची अवस्था निर्माण करतो, भक्तीमध्ये मन रमण्यास मदत करतो. यामुळे आरती अधिक भावपूर्ण होते.

आरतीपूर्वी धूपच का?

आरतीमध्ये अग्नीचा तेजस्वी प्रकाश असतो, धूप हा त्यापूर्वी वातावरणाची तयारी करणारा उपचार आहे. धूप, दीप, नैवेद्य, आरती यामागील अर्थ असा की, प्रथम परिसर शुद्ध करणे, त्यानंतर प्रकाशाने देवतेची आराधना करणे.

तूपयुक्त नैसर्गिक धूप

रासायनिक सुगंध असलेले धूप किंवा धूर अधिक निर्माण करणारे कृत्रिम पदार्थ टाळणे योग्य मानले जाते.

आरतीपूर्वी धूप दाखवणे ही केवळ परंपरा नसून धर्म, अध्यात्म, आरोग्य आणि विज्ञान यांचा सुंदर संगम आहे. धूपामुळे वातावरण शुद्ध होते, मन एकाग्र होते, भक्तीभाव जागृत होतो आणि पूजेसाठी सात्त्विक वातावरण निर्माण होते. म्हणूनच भारतीय संस्कृतीत आरतीपूर्वी धूप दाखवण्याची परंपरा हजारो वर्षांपासून जपली गेली आहे. श्रद्धा, शुचिर्भूतता आणि भक्तीभावाने केलेला धूप हा देवपूजेचे पावित्र्य अधिक वृद्धिंगत करणारा एक महत्त्वाचा उपचार मानला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरतीपूर्वी देवाला धूप का दाखवला जातो?

    Ans: धर्मशास्त्रानुसार धूपामुळे वातावरण शुद्ध होते, सात्त्विकता वाढते आणि देवपूजेसाठी अनुकूल वातावरण तयार होते.

  • Que: धूप दाखवण्याचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: धूप हा षोडशोपचार पूजेतील महत्त्वाचा उपचार मानला जातो. तो देवतेप्रती भक्ती, आदर आणि समर्पण व्यक्त करतो.

  • Que: धूप दाखवल्याने मनावर काय परिणाम होतो?

    Ans: धूपाचा सुगंध मन शांत करण्यास, एकाग्रता वाढविण्यास आणि भक्तीभाव जागृत करण्यास मदत करतो.

Web Title: Puja tips why is incense offered to god before aarti

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Published On: Jul 26, 2026 | 11:40 AM

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