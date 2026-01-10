Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Renukas Son Parashurama Kills His Mother On The Orders Of His Father Jamadagni

पोटच्या मुलानेच केला आईचा शिरच्छेद अन्…; देवी रेणुका माता आणि परशुरामाची ‘ही’ आख्यायिका तुम्हाला माहितेय का ?

भारताच्या भूमीत असा एक राजा होऊन गेला ज्याने आपल्या आईचाच शिरच्छेद केला अशी आख्यायिका सांगितली जाते. कोण होता हा राजा चला तर मग जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:05 PM
पोटच्या मुलानेच केला आईचा शिरच्छेद अन्…; देवी रेणुका माता आणि परशुरामाची ‘ही’ आख्यायिका तुम्हाला माहितेय का ?
Follow Us:
Follow Us:
  • पोटच्या मुलानेच आईचा केला शिरच्छेद अन्…
  • देवी रेणुका माता आणि परशुरामाची ‘ही’ आख्यायिका तुम्हाला माहितेय का ?
हिंदू धर्मात आई वडीलांना देवाच्या स्थानी मानलं जातं. असं म्हणतात की, एकवेळ देवाच्या पाया पडलं नाही तरी चालेल पण आई वडीलांना योग्य तो सन्मान मिळायलाच पाहिजे. हिंदू संस्कृती जन्मदात्या आईला आदराने वागवावं असं सांगतं. मात्र याच भारताच्या भूमीत असा एक राजा होऊन गेला ज्याने आपल्या आईचाच शिरच्छेद केला अशी आख्यायिका सांगितली जाते. कोण होता हा राजा चला तर मग जाणून घेऊयात.

भगवान परशुराम हे विष्णूचा सहावा अवतार मानला जातो. पित्याचा शब्द हा अंतिम शब्द परशुरामासाठी असे. याच परशुरामांनी वडिलांच्या शब्दाखातर आपल्या जन्मदात्या आईचीच हत्या केली. पुराणात सांगितलेल्या दंतकथेनुसार झालं असं की, ऋषि जमदग्नि हे देवी रेणुका यांचे पती. ऋषि जमदग्नि हे धर्म कुळाचार रिती भाती मानणारे होती. देवी रेणुका पतीव्रता आणि धर्मनिष्ठ पत्नी होती. देवी रेणुका कायमच आपल्या पतीची पुजा करत असे. रोज मातीचं भांड तयार करुन त्या नदीतील पाण्याने देवी रेणुका पतीची पुजा करत. असा दिवसाचा नित्य क्रम चालत असे. मात्र एकदा झालं असं की, देवी नदीकाठी गेली असता अनाहुतपणे तिच्या हातून चूक झाली. ऋषि जमदग्नि यांच्या कानावर पडताच त्यांच्या रागाचा पारा चढला.

Kalashtami 2026: कालाष्टमीच्या दिवशी ‘हे’ उपाय केल्यास नकारात्मक शक्तींचा प्रभाव होतो कमी

ऋषि जमदग्नि यांनी आपल्या मुलांना आदेश दिला की देवी रेणुकाचा शिरच्छेद करावा. मात्र कोणत्याही पुत्राच्या अंगी आईला मारण्याचं बळ नव्हतं. पण देवी रेणुकेचा सर्वात लहान मुलगा परशुराम पुढे आला आणि त्याने वडिलांची आज्ञा मान्य केली. परशुरामाने स्वत:च्या हाताने जन्मदात्या आईची हत्या केली. त्यांनतर ऋषि जमदग्नि परशुरामावर प्रसन्न झाले आणि त्यांनी परशुरामाला सांगितले की, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे तू तुला जे हवं ते माग. परशुरामाने वर मागितला की, माझी जन्मदाती आई म्हणजेच रेणुका देवीला पुन्हा जीवंत करण्याचा वर मागितला. परशुरामाचा हा वर खरा झाला. त्यानंतर रेणुका मातेला देवी म्हणून पुजलं जाऊ लागलं. परशुरामाने एकाच वेळी पित्याचा मान राखला आणि आईवरचं प्रेम देखील सिद्ध केलं.

आज हीच रेणुका माता माहुरगडाची देवी म्हणून तीचं स्थान प्रसिद्ध आहे. साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक माहुरगड निवासिनी रेणुका मातेचं जागृत देवस्थान आहे. रेणुका मातेला देवी यल्लमा नावाने देखील ओळखलं जातं.

Makar Sankranti: मकरसंक्रांतीला हळदीकुंकूची परंपरा कधी आणि का सुरू झाली? जाणून घ्या यामागचं धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

Web Title: Renukas son parashurama kills his mother on the orders of his father jamadagni

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी
1

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल
2

म्हाळुंगे नाणेकर गटातील उमेदवारांच्या प्रचाराचा दणदणीत शुभारंभ; उमेदवारी अर्ज दाखल

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज
3

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!
4

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM