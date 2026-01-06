Sankashti Chaturthi: मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी अंगारकी संकष्टी चतुर्थीला काय करावे आणि काय करू नये, जाणून घ्या नियम

हिंदू धर्मामध्ये संकष्टी चतुर्थीचे व्रत गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. यावेळी संकष्टी चतुर्थी मंगळवार, 6 जानेवारी रोजी आहे. ही चतुर्थी मंगळवारी येत असल्याने तिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असे म्हटले जाते. महिला दरवर्षी माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थीला हे पवित्र व्रत पाळतात, त्यांच्या मुलांसाठी दीर्घायुष्य आणि आनंद आणि समृद्धीची कामना करतात. या दिवशी भक्तिभावाने गणपती बाप्पाची पूजा अर्चना केली जाते. त्याचप्रमाणे यावेळी भक्त उपवास देखील करतात. सर्व अडथळे दूर करणारा विघ्नहर्ता असे गणपती बाप्पाला म्हटले जाते. अंगारकी संकष्टी चतुर्थीला काय करावे काय करु नये जाणून घ्या
संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी व्रताचे पुण्यफळ मिळविण्यासाठी सूर्योदयापूर्वी उठून स्नान करून ध्यान करण्याचा प्रयत्न करावा.
गणपती बाप्पाची स्थापना ईशान्य कोपऱ्यात करावी. त्यांची स्थापना करताना शुद्धतेने बसवावे आणि विधीनुसार त्याची पूजा करावी.
यावेळी चौरंगावर लाल रंगाचे वस्त्र पसरावे.
गणपतीची पूजा करताना भक्ताचे तोंड पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे असले पाहिजे.
पूजा करतेवेळी गणपती बाप्पाला दुर्वा, बेसनाचे लाडू, तिळाचे लाडू, मोतीचूर लाडू, मोदक इत्यादी आवडीच्या वस्तू अर्पण कराव्यात.
पूजा झाल्यानंतर मंत्रांचा जप, स्तोत्र पठण आणि आरती करावी.
संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी व्यक्तीने रागावणे, खोटे बोलणे किंवा कोणाचीही टीका करणे टाळावे.
सकट चौथच्या व्रताच्या दिवशी भक्ताने चुकूनही तामसिक पदार्थांचे सेवन करू नये.
तसेच या दिवशी भक्ताने दिवसा चुकूनही झोपू नये.
उपवासाच्या वेळी चुकूनही तुळशीची पाने गणपतीला अर्पण करू नयेत.
या दिवशी गणपती बाप्पाची विधीपूर्वक केली जाते आणि उपवास केला जातो. त्यांना गूळ आणि तिळापासून बनवलेले लाडू किंवा तिळकुट अर्पण केला जातो. शास्त्रांनुसार, या दिवशी भालचंद्र नावाने गणेशाची पूजा केली जाते. चतुर्थीच्या दिवशी भक्त सकाळपासून उपवास करतात विशेषतः महिलांनी सकाळपासून चंद्रोदयापर्यंत नियमांचे पालन करावे. संध्याकाळी चौरंगावर गणपत्ती बाप्पाची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करावी. सिंदूर, भाकरी, तांदळाचे धान्य, फळे, फुले इत्यादी भक्तीने अर्पण करा. गणपत्ती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी तीळ आणि गूळापासून बनवलेला तिलकूट अर्पण करावा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मंगळवारी येणारी संकष्टी चतुर्थी म्हणजे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी. हा दिवस भगवान गणेशासाठी अत्यंत पुण्यदायी मानला जातो आणि या दिवशी केलेले व्रत विशेष फलदायी ठरते.
Ans: या दिवशी व्रत केल्यास मुलांचे आयुष्य दीर्घ होते, आरोग्य सुधारते आणि त्यांच्या जीवनातील अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
Ans: तीळ, गूळ, लाल कपडे, अन्नधान्य किंवा गरजूंना अन्नदान करणे पुण्यदायी मानले जाते.