Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Sankashti Chaturthi 2026 Rules For Children Longevity What To Do And What Not To Do On Sankashti Chaturthi

Sankashti Chaturthi: मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी अंगारकी संकष्टी चतुर्थीला काय करावे आणि काय करू नये, जाणून घ्या नियम

हिंदू धर्मामध्ये संकष्टी चतुर्थीला विशेष महत्त्व आहे. या चतुर्थीला सकट चौथ, तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघी चतुर्थी या नावांनी ओळखले जाते. मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी चतुर्थीला काय करावे काय करु नये जाणून घ्या

Updated On: Jan 06, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • संकष्टी चतुर्थीला काय करावे काय करु नये
  • मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी उपाय
 

 

हिंदू धर्मामध्ये संकष्टी चतुर्थीचे व्रत गणपती बाप्पाला समर्पित आहे. यावेळी संकष्टी चतुर्थी मंगळवार, 6 जानेवारी रोजी आहे. ही चतुर्थी मंगळवारी येत असल्याने तिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी असे म्हटले जाते. महिला दरवर्षी माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या चतुर्थीला हे पवित्र व्रत पाळतात, त्यांच्या मुलांसाठी दीर्घायुष्य आणि आनंद आणि समृद्धीची कामना करतात. या दिवशी भक्तिभावाने गणपती बाप्पाची पूजा अर्चना केली जाते. त्याचप्रमाणे यावेळी भक्त उपवास देखील करतात. सर्व अडथळे दूर करणारा विघ्नहर्ता असे गणपती बाप्पाला म्हटले जाते. अंगारकी संकष्टी चतुर्थीला काय करावे काय करु नये जाणून घ्या

अंगारकी संकष्टी चतुर्थी दिवशी काय करावे

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी व्रताचे पुण्यफळ मिळविण्यासाठी सूर्योदयापूर्वी उठून स्नान करून ध्यान करण्याचा प्रयत्न करावा.

गणपती बाप्पाची स्थापना ईशान्य कोपऱ्यात करावी. त्यांची स्थापना करताना शुद्धतेने बसवावे आणि विधीनुसार त्याची पूजा करावी.

यावेळी चौरंगावर लाल रंगाचे वस्त्र पसरावे.

Sankashti Chaturthi: कधी आहे 6 की 7 अंगारकी संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोद्याची वेळ

गणपतीची पूजा करताना भक्ताचे तोंड पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे असले पाहिजे.

पूजा करतेवेळी गणपती बाप्पाला दुर्वा, बेसनाचे लाडू, तिळाचे लाडू, मोतीचूर लाडू, मोदक इत्यादी आवडीच्या वस्तू अर्पण कराव्यात.

पूजा झाल्यानंतर मंत्रांचा जप, स्तोत्र पठण आणि आरती करावी.

अंगारकी संकष्टी चतुर्थी दिवशी काय करु नये

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी व्यक्तीने रागावणे, खोटे बोलणे किंवा कोणाचीही टीका करणे टाळावे.

सकट चौथच्या व्रताच्या दिवशी भक्ताने चुकूनही तामसिक पदार्थांचे सेवन करू नये.

तसेच या दिवशी भक्ताने दिवसा चुकूनही झोपू नये.

Sankashti Chaturthi: नवीन वर्षात कधी येणार अंगारकी योग? जाणून घ्या नवीन वर्षातील संकष्टी चतुर्थी आणि अंगारकी चतुर्थीची यादी

उपवासाच्या वेळी चुकूनही तुळशीची पाने गणपतीला अर्पण करू नयेत.

अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पूजा पद्धत आणि नैवेद्य

या दिवशी गणपती बाप्पाची विधीपूर्वक केली जाते आणि उपवास केला जातो. त्यांना गूळ आणि तिळापासून बनवलेले लाडू किंवा तिळकुट अर्पण केला जातो. शास्त्रांनुसार, या दिवशी भालचंद्र नावाने गणेशाची पूजा केली जाते. चतुर्थीच्या दिवशी भक्त सकाळपासून उपवास करतात विशेषतः महिलांनी सकाळपासून चंद्रोदयापर्यंत नियमांचे पालन करावे. संध्याकाळी चौरंगावर गणपत्ती बाप्पाची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करावी. सिंदूर, भाकरी, तांदळाचे धान्य, फळे, फुले इत्यादी भक्तीने अर्पण करा. गणपत्ती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी तीळ आणि गूळापासून बनवलेला तिलकूट अर्पण करावा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय?

    Ans: मंगळवारी येणारी संकष्टी चतुर्थी म्हणजे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी. हा दिवस भगवान गणेशासाठी अत्यंत पुण्यदायी मानला जातो आणि या दिवशी केलेले व्रत विशेष फलदायी ठरते.

  • Que: अंगारकी संकष्टी चतुर्थी मुलांसाठी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: या दिवशी व्रत केल्यास मुलांचे आयुष्य दीर्घ होते, आरोग्य सुधारते आणि त्यांच्या जीवनातील अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

  • Que: अंगारकी संकष्टीला कोणते दान करणे शुभ आहे?

    Ans: तीळ, गूळ, लाल कपडे, अन्नधान्य किंवा गरजूंना अन्नदान करणे पुण्यदायी मानले जाते.

Web Title: Sankashti chaturthi 2026 rules for children longevity what to do and what not to do on sankashti chaturthi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या
1

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष
2

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ
3

Budh Gochar 2026: बुध शनिच्या घरात करणार प्रवेश, कुंभ राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळेल नशिबाची साथ

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या
4

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

Jan 21, 2026 | 12:21 PM
‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

Jan 21, 2026 | 12:20 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Jan 21, 2026 | 12:13 PM
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

Jan 21, 2026 | 12:11 PM
‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

Jan 21, 2026 | 12:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM