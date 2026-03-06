Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

“माझा कोणताही PR नाही”, क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’च्या चर्चांवर यामी गौतमचा संताप; दिले थेट उत्तर

क्रिती सेननच्या पुरस्कारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एका रीलला "लाइक" केल्यानंतर यामी गौतम अडचणीत अडकली आहे. आता यावर यामीने थेट ट्रोल करणाऱ्यांना उत्तर दिले आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 08:34 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’ चर्चेत
  • यामी गौतमचा झाला संताप
  • यामी गौतमने दिले थेट उत्तर
 

आजकाल, बॉलीवूड इंडस्ट्रीमध्ये पुरस्कार आणि अभिनेत्रींच्या आपापसातील स्पर्धेबाबत जोरदार चर्चा रंगली आहे. यामी गौतमच्या एका इन्स्टाग्राम लाईकमुळे “तेरे इश्क में” फेम क्रिती सेनन आणि “हक” अभिनेत्री यामी गौतम यांच्यातील आपापसातील वादाबद्दल ऑनलाइन जोरदार चर्चा सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. आणि आता ही परिस्थिती आणखी तापलेली दिसून येत आहे. लोक असा अंदाज लावू लागले की यामी क्रितीच्या यशावर नाराज आहे. आता, यामी गौतमने स्वतःच पुढे येऊन या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात एका इन्स्टाग्राम रीलपासून झालेली दिसून येत आहे. रीलमध्ये, क्रिती सेनन तिच्या अलिकडच्या चित्रपट “तेरे इश्क में” साठी मिळालेला झी सिने पुरस्कार हाताने हलवताना दिसत आहे. दुसरीकडे, यामी गौतमच्या जुन्या मुलाखतीतील एक वाक्य लिहिले होते. रीलमध्ये त्यांच्या चित्रपटांची तुलना “तेरे इश्क में” आणि “हक” सोबत केली गेली आणि क्रितीच्या पुरस्कारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.

“परमेश्वर करो आता रेबीज वगैरे नको…”; मराठी अभिनेत्याला भटक्या कुत्र्याचा चावा, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

यामीने दिले स्पष्टीकरण

जेव्हा चाहत्यांना लक्षात आले की यामी गौतमने स्वतः रीलला ‘लाइक’ केले आहे, तेव्हा सोशल मीडियावर कमेंट्सचा वर्षाव झालेला दिसून आला आहे. काहींनी यामीच्या उदारतेचे कौतुक केले, तर काहींनी क्रितीविरुद्ध ‘पीआर स्टंट’ असेही म्हटले आहे. वाद वाढत असल्याचे पाहून, यामी गौतमने तिच्या अधिकृत ट्विटर हँडल ‘एक्स’ वर एक पोस्ट शेअर केली आणि ती पूर्णपणे ‘अपघाती’ असल्याचे म्हटले आहे.

 

यामीने लिहिले की, “आम्हाला दररोज हजारो पोस्टमध्ये टॅग केले जाते. ही रील एका पुरस्कार सोहळ्यासाठी टॅग म्हणूनही दिसली. हे लाईक जाणूनबुजून नव्हते, परंतु चुकून क्लिक केले गेले असावे. त्यातून मुद्दा बनवणे चुकीचे आहे.” शिवाय, यामीने याला पब्लिसिटी स्टंट म्हणणाऱ्यांनाही उत्तर दिले. तिने स्पष्टपणे सांगितले की तिच्याकडे ‘स्वस्त पीआर टीम’ नाही आणि ती कधीही अशा युक्त्यांवर अवलंबून नाही. तिने उपहासात्मक टिप्पणी केली की आजच्या क्लिकबेटच्या युगात, प्रतिष्ठित प्लॅटफॉर्म देखील छोट्या छोट्या गोष्टींना गॉसिपमध्ये बदलण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.

पुरस्कारांबद्दल यामीचे जुने मत व्हायरल

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, द हॉलिवूड रिपोर्टरला दिलेल्या यामीच्या एक जुनी मुलाखत पुन्हा एकदा चर्चेत आलेली दिसत आहे. या मुलाखतीत यामीने पुरस्कार व्यवस्थेबद्दल तिचे स्पष्ट मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, “मी मान्यता मिळवणे सोडून दिले आहे. असे नाही की जर मला पुरस्कार मिळाला तर मी एक चांगली अभिनेत्री आहे आणि जर मला पुरस्कार मिळाला नाही तर मी वाईट अभिनेत्री आहे. चित्रपटसृष्टीत गोष्टी इतक्या सोप्या नसतात.” असे अभिनेत्रीने यामध्ये म्हटले आहे.

Bigg Boss Marathi 6 : वाईल्ड कार्ड निघाले फुसका बार? दोघांची चावी गुल पण संकेतने जपून ठेवली Powerkey

‘तेरे इश्क में’ आणि ‘हक’ या चित्रपटांबद्दल

‘तेरे इश्क में’ हा चित्रपट ‘रांझणा’ चा सिक्वेल मानला जात आहे. यात धनुष (शंकर) आणि क्रिती सेनन (मुक्ती) च्या मुख्य भूमिकेत दिसत आहेत. हा चित्रपट २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि क्रितीच्या अभिनयाचे कौतुक होत आहे. ‘हक’ बद्दल बोलायचे झाले तर, या जंगली पिक्चर्स निर्मित चित्रपटात यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी मुख्य भूमिकेत दिसत आहेत. हा चित्रपट सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निकालावर आधारित आहे. यामीच्या गंभीर अभिनयाचे खूप कौतुक झालेले दिसून आले आहे. यामीने स्पष्टीकरण देऊन परिस्थिती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु बॉलीवूडमध्ये, “एक्सिडेंटल लिक” मुळे बरेचदा खोल अर्थ लावले जातात.

Web Title: Yami gautam kriti sanon instagram like controversy clarification

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 08:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर
1

Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर

अभिनेता गोविंदाने केला मोठा खुलासा! नीलमवर जडलं होतं प्रेम; 36 वर्षांपूर्वी साखरपुडा मोडल्याची दिली कबुली
2

अभिनेता गोविंदाने केला मोठा खुलासा! नीलमवर जडलं होतं प्रेम; 36 वर्षांपूर्वी साखरपुडा मोडल्याची दिली कबुली

‘सुट्टा रोल’ गाण्याने वाढवली Super Duper चित्रपटाची क्रेझ; ललित प्रभाकर–विदुला चौघुलेचा ग्लॅमरस अंदाज चर्चेत
3

‘सुट्टा रोल’ गाण्याने वाढवली Super Duper चित्रपटाची क्रेझ; ललित प्रभाकर–विदुला चौघुलेचा ग्लॅमरस अंदाज चर्चेत

‘नागबंधम’ चित्रपटामधील ‘नमो रे’ गाण्याची घोषणा; १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य
4

‘नागबंधम’ चित्रपटामधील ‘नमो रे’ गाण्याची घोषणा; १००० डान्सर्स साकारणार भगवान नारायणांच्या भक्तीचे भव्य दृश्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“माझा कोणताही PR नाही”, क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’च्या चर्चांवर यामी गौतमचा संताप; दिले थेट उत्तर

“माझा कोणताही PR नाही”, क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’च्या चर्चांवर यामी गौतमचा संताप; दिले थेट उत्तर

Mar 06, 2026 | 08:34 AM
Maharashtra Budget : राज्याचा अर्थसंकल्प आज केला जाणार सादर; विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस मांडणार

Maharashtra Budget : राज्याचा अर्थसंकल्प आज केला जाणार सादर; विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस मांडणार

Mar 06, 2026 | 08:34 AM
‘या विजयाचा खरा नायक बुमराह आहे…’ IND vs ENG च्या उपांत्य फेरीतील विजयानंतर संजू सॅमसनचे हृदयस्पर्शी विधान

‘या विजयाचा खरा नायक बुमराह आहे…’ IND vs ENG च्या उपांत्य फेरीतील विजयानंतर संजू सॅमसनचे हृदयस्पर्शी विधान

Mar 06, 2026 | 08:24 AM
भद्रकालीचे अद्भुत मंदिर जिथे देवीच्या डोळ्यात लावला होता कोहिनूर हिरा, जाणून घ्या इंग्रजांपर्यंत कसा पोहचला…

भद्रकालीचे अद्भुत मंदिर जिथे देवीच्या डोळ्यात लावला होता कोहिनूर हिरा, जाणून घ्या इंग्रजांपर्यंत कसा पोहचला…

Mar 06, 2026 | 08:23 AM
Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल नवीन संधी

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल नवीन संधी

Mar 06, 2026 | 08:20 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर घसरले, चांदीही नरमली! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार केवळ इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे दर घसरले, चांदीही नरमली! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार केवळ इतके रुपये

Mar 06, 2026 | 08:14 AM
सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा रवा-दह्याचा चिल्ला, आरोग्यासाठीच नाहीतर चवीला सुद्धा लागेल चविष्ट

सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा रवा-दह्याचा चिल्ला, आरोग्यासाठीच नाहीतर चवीला सुद्धा लागेल चविष्ट

Mar 06, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM