“माझा कोणताही PR नाही”, क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’च्या चर्चांवर यामी गौतमचा संताप; दिले थेट उत्तर

आजकाल, बॉलीवूड इंडस्ट्रीमध्ये पुरस्कार आणि अभिनेत्रींच्या आपापसातील स्पर्धेबाबत जोरदार चर्चा रंगली आहे. यामी गौतमच्या एका इन्स्टाग्राम लाईकमुळे “तेरे इश्क में” फेम क्रिती सेनन आणि “हक” अभिनेत्री यामी गौतम यांच्यातील आपापसातील वादाबद्दल ऑनलाइन जोरदार चर्चा सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. आणि आता ही परिस्थिती आणखी तापलेली दिसून येत आहे. लोक असा अंदाज लावू लागले की यामी क्रितीच्या यशावर नाराज आहे. आता, यामी गौतमने स्वतःच पुढे येऊन या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात एका इन्स्टाग्राम रीलपासून झालेली दिसून येत आहे. रीलमध्ये, क्रिती सेनन तिच्या अलिकडच्या चित्रपट “तेरे इश्क में” साठी मिळालेला झी सिने पुरस्कार हाताने हलवताना दिसत आहे. दुसरीकडे, यामी गौतमच्या जुन्या मुलाखतीतील एक वाक्य लिहिले होते. रीलमध्ये त्यांच्या चित्रपटांची तुलना “तेरे इश्क में” आणि “हक” सोबत केली गेली आणि क्रितीच्या पुरस्कारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे.
यामीने दिले स्पष्टीकरण
जेव्हा चाहत्यांना लक्षात आले की यामी गौतमने स्वतः रीलला ‘लाइक’ केले आहे, तेव्हा सोशल मीडियावर कमेंट्सचा वर्षाव झालेला दिसून आला आहे. काहींनी यामीच्या उदारतेचे कौतुक केले, तर काहींनी क्रितीविरुद्ध ‘पीआर स्टंट’ असेही म्हटले आहे. वाद वाढत असल्याचे पाहून, यामी गौतमने तिच्या अधिकृत ट्विटर हँडल ‘एक्स’ वर एक पोस्ट शेअर केली आणि ती पूर्णपणे ‘अपघाती’ असल्याचे म्हटले आहे.
It has come to my notice that I apparently ‘liked’ a reel that is condescending toward another actor. We get tagged in multiple things every day, and this appeared during an award-function reference like any other tag. It isn’t true and was definitely not done consciously, if… — Yami Gautam Dhar (@yamigautam) March 5, 2026
यामीने लिहिले की, “आम्हाला दररोज हजारो पोस्टमध्ये टॅग केले जाते. ही रील एका पुरस्कार सोहळ्यासाठी टॅग म्हणूनही दिसली. हे लाईक जाणूनबुजून नव्हते, परंतु चुकून क्लिक केले गेले असावे. त्यातून मुद्दा बनवणे चुकीचे आहे.” शिवाय, यामीने याला पब्लिसिटी स्टंट म्हणणाऱ्यांनाही उत्तर दिले. तिने स्पष्टपणे सांगितले की तिच्याकडे ‘स्वस्त पीआर टीम’ नाही आणि ती कधीही अशा युक्त्यांवर अवलंबून नाही. तिने उपहासात्मक टिप्पणी केली की आजच्या क्लिकबेटच्या युगात, प्रतिष्ठित प्लॅटफॉर्म देखील छोट्या छोट्या गोष्टींना गॉसिपमध्ये बदलण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत.
पुरस्कारांबद्दल यामीचे जुने मत व्हायरल
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, द हॉलिवूड रिपोर्टरला दिलेल्या यामीच्या एक जुनी मुलाखत पुन्हा एकदा चर्चेत आलेली दिसत आहे. या मुलाखतीत यामीने पुरस्कार व्यवस्थेबद्दल तिचे स्पष्ट मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की, “मी मान्यता मिळवणे सोडून दिले आहे. असे नाही की जर मला पुरस्कार मिळाला तर मी एक चांगली अभिनेत्री आहे आणि जर मला पुरस्कार मिळाला नाही तर मी वाईट अभिनेत्री आहे. चित्रपटसृष्टीत गोष्टी इतक्या सोप्या नसतात.” असे अभिनेत्रीने यामध्ये म्हटले आहे.
‘तेरे इश्क में’ आणि ‘हक’ या चित्रपटांबद्दल
‘तेरे इश्क में’ हा चित्रपट ‘रांझणा’ चा सिक्वेल मानला जात आहे. यात धनुष (शंकर) आणि क्रिती सेनन (मुक्ती) च्या मुख्य भूमिकेत दिसत आहेत. हा चित्रपट २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि क्रितीच्या अभिनयाचे कौतुक होत आहे. ‘हक’ बद्दल बोलायचे झाले तर, या जंगली पिक्चर्स निर्मित चित्रपटात यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी मुख्य भूमिकेत दिसत आहेत. हा चित्रपट सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निकालावर आधारित आहे. यामीच्या गंभीर अभिनयाचे खूप कौतुक झालेले दिसून आले आहे. यामीने स्पष्टीकरण देऊन परिस्थिती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु बॉलीवूडमध्ये, “एक्सिडेंटल लिक” मुळे बरेचदा खोल अर्थ लावले जातात.