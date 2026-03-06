06 Mar 2026 09:10 AM (IST)
National Dentist’s Day 2026 : एखाद्याचे मन जिंकायचे असेल तर तुमचे ‘हास्य’ पुरेसे असते. पण हे हास्य सुंदर आणि निरोगी ठेवण्याचे काम पडद्यामागचे हिरो म्हणजेच ‘दंतवैद्य’ (Dentists) करत असतात. दरवर्षी ६ मार्च रोजी आपण ‘राष्ट्रीय दंतवैद्य दिन’ (National Dentist’s Day) साजरा करतो. हा दिवस केवळ डॉक्टरांचे आभार मानण्यासाठी नाही, तर आपल्या आरोग्यामध्ये दातांचे किती महत्त्वाचे स्थान आहे, याची जाणीव करून देण्यासाठी आहे.
06 Mar 2026 09:05 AM (IST)
Gold Rate Today: भारतात 6 मार्च रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,287 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,929 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,215 रुपये आहे. भारतात 6 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,870 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,150 रुपये आहे. भारतात 6 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.
06 Mar 2026 09:02 AM (IST)
नवी दिल्ली : सध्या इस्त्रायल आणि अमेरिकेकडून इराण वर संयुक्त हल्ले केले जात आहेत. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. इराणने सौदी अरेबिया, कतार, यूएई आणि ओमानमधील अनेक ऊर्जा आणि रसद सुविधांना लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे तेल आणि वायू पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोका वाढला आहे. युद्ध लांबले तर पेट्रोल आणि डिझेल, गॅस, खते, प्लास्टिक आणि हिरे यांसारख्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
नवी दिल्ली : लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद यांसारख्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यानंतर आता राज्यसभेच्या रिक्त झालेल्या जागा भरल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी दाखल झालेल्या अर्जामुळे निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 7 जागांसाठी नेमके सातच अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाची गरज राहिलेली नाही. बिनविरोधची औपचारिक घोषणा बाकी आहे.