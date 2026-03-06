बुमराहने बंप कॅच घेतल्यानंतर साक्षी आनंदाने मारायला लागली उड्या, MS Dhoni ची प्रतिक्रिया व्हायरल! सेमीफायनल सामन्यातील Video Viral

MS Dhoni and Sakshi Viral Video : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारताने इंग्लंडचा ७ धावांनी पराभव करून अंतिम फेरीत आपले स्थान पक्के केले. हा एक रोमांचक, उच्च धावांचा सामना होता, जिथे टीम इंडियाने अखेर विजय मिळवला. या सामन्यातील उत्साहाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या. या उपांत्य सामन्यातील टीम इंडियाचा माजी कर्णधार एमएस धोनी आणि त्याची पत्नी साक्षी धोनीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
ही संपूर्ण घटना इंग्लंडच्या डावाच्या १८ व्या षटकात घडली. इंग्लंड २५४ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करत होते. त्या षटकात सॅम करनने जसप्रीत बुमराहच्या चेंडूवर मोठा शॉट मारला. बुमराहने त्याच्या फॉलो-थ्रूमध्ये चेंडू ब्लॉक केला, ज्यामुळे स्टँडमध्ये बसलेल्या साक्षी धोनीला बुमराहने झेल घेतल्याचे वाटले. साक्षी तिच्या सीटवर उडी मारून आनंद साजरा करू लागली. पण धोनीने तिला ज्या पद्धतीने शांत केले ते अद्भुत होते.
‘या विजयाचा खरा नायक बुमराह आहे…’ IND vs ENG च्या उपांत्य फेरीतील विजयानंतर संजू सॅमसनचे हृदयस्पर्शी विधान
तथापि, वास्तविकता अशी होती की चेंडू बुमराहच्या हातात पोहोचण्यापूर्वीच जमिनीला स्पर्श करून गेला होता, ज्याला बंप कॅच म्हणतात. जेव्हा धोनीने त्याची पत्नी विकेट न पडता आनंद साजरा करताना पाहिला तेव्हा त्याने खेळकरपणे साक्षीला शांत होण्यास सांगितले. धोनीची ही विनोदी प्रतिक्रिया पाहून जवळ बसलेल्यांनाही हसू आवरता आले नाही. एमएस धोनीची ही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि चाहत्यांकडून त्याचे खूप कौतुक होत आहे.
View this post on Instagram
सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरला. सूर्या आणि कंपनीने २० षटकांत २५३ धावांचा प्रचंड आकडा उभा केला. संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज संजू सॅमसन होता, त्याने फक्त ४२ चेंडूत ८९ धावा केल्या. शिवम दुबेनेही २५ चेंडूत ४३ धावा करत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. प्रत्युत्तरादाखल इंग्लंडच्या फलंदाजांनीही शानदार फलंदाजी केली पण शेवटी त्यांना ७ धावांनी विजयापासून दूर राहावे लागले. या विजयासह भारताने अभिमानाने अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.