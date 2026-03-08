कुटुंबासोबतच्या वादानंतर Anurag Dobhal चा धक्कादायक प्रकार; इन्स्टाग्राम लाईव्हमध्ये केला आत्महत्येचा प्रयत्न?

‘बिग बॉस १७’ चा स्पर्धक आणि लोकप्रिय युट्यूबर अनुराग डोभाल यांचा शनिवारी इन्स्टाग्राम लाईव्ह दरम्यान कार अपघात झाला. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अपघाताचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये अनुराग हा त्याची कार वेगाने चालवत असल्याचे दिसून आले आणि शेवटी अपघात झाल्याचे दिसून आले आहे. डोभाल याला UK07 रायडर म्हणून देखील ओळखले जाते.
अनुरागने आत्महत्येचा केला प्रयत्न
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एक व्हिडिओ चाहत्यांसोबत इन्स्टाग्राम लाईव्ह सत्रादरम्यान शूट करण्यात आला आहे. तो एकाकीपणा आणि तणावाबद्दल बोलताना दिसत आहे. त्याने आत्महत्येचा प्रयत्न देखील केल्याचे दिसून आले आहे. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, अनुराग डोभाल वेदनेने रडताना दिसत आहेत कारण जवळचे लोक त्याला त्याच्या गाडीतून बाहेर काढताना दिसले आहेत. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये तो रुग्णालयात असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
अनुराग डोभालसोबत नक्की काय घडले?
UK07 रायडर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनुराग डोभालने नुकतेच इन्स्टाग्राम लाईव्ह दरम्यान आत्महत्येचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांना धक्का बसला. व्हिडिओमध्ये तो म्हणाला, “आई, जर मी पुढच्या आयुष्यात आलो तर मला फक्त प्रेम दे,” आणि नंतर त्याची गाडी वेगाने वाढवत म्हणाला, “चला आपल्या शेवटच्या प्रवासाला निघूया.” कार अपघातानंतर लाईव्ह सेशन अचानक संपले, ज्यामुळे प्रेक्षक आणि चाहते खूप चिंतेत पडले. नंतर एका वापरकर्त्याने अपघाताचा व्हिडिओ अपलोड केला, ज्यामुळे त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल त्याने चिंता व्यक्त केली.
Uk 07 Rider ( Anurag Dhobal ) comes live before a minutes and posted one reel regarding his family issues while driving his car and his car is almost around 180 km/h and then he suddenly hit the divider himselfpic.twitter.com/9KoB29C3a8 — Honest Cricket Lover (@Honest_Cric_fan) March 7, 2026
अनुराग डोभालच्या लाईव्ह सेशनमध्ये उपस्थित असलेल्यांनी तो रेकॉर्ड केला आणि X अकाउंटवर पोस्ट केला, आणि त्याने लिहिले, “यूके 07 रायडर अनुराग डोभालने त्याच्या इन्स्टाग्राम लाईव्ह स्ट्रीम दरम्यान त्याची कार क्रॅश केली. तो निराश झाला होता, त्याला त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबाने विश्वासघात केल्याचे वाटत होते कारण त्याने आंतरजातीय विवाह केला होता. आज जातीव्यवस्थेने आणखी एकाचा बळी घेतला.”
अनुराग डोभाल रस्त्यावर जखमी अवस्थेत आढळला
या घटनेनंतर एका वापरकर्त्याने अनुराग रस्त्यावर जखमी अवस्थेत पडलेला दाखवणारा व्हिडिओ अपलोड केला. लोक त्याच्याभोवती जमले आणि त्याला वेदना होत असताना मदत करण्यास सुरुवात केली. व्हिडिओमध्ये त्याची कार देखील खराब झालेली दिसून आली आहे. अपलोड करणाऱ्याने लिहिले की, “UK07 रायडर (अनुराग डोभाल) भाग्यवान होता की तो कार अपघातातून वाचला.”