Nashik Crime: नाशिकमध्ये खळबळ! आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी उचलला टोकाचा पाऊल

गंगापूर रोड परिसरात राहणाऱ्या आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे नक्षीकच्या वैद्यकीय क्षेत्रात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 08:35 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • नाशिकच्या गंगापूर रोड परिसरात घटना
  • आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांची आत्महत्या
  • घरात नायलॉन दोरीने गळफास घेतल्याची माहिती
नाशिक: नाशिक येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. शहरातील प्रख्यात आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉ. मनीषा जेजुरकर यांनी टोकाचा पाऊल उचलत आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या डॉ. मनीषा जेजुरकर यांचे पती डॉ. नीलेश जेजुरकर हे जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील वरिष्ठ मनोविकारतज्ज्ञ आहे. या घटनेमुळे नाशिकच्या वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

दारूच्या नशेत पोलिसांशी अरेरावी; शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात नेमकं काय घडलं?

नायलॉन दोरीने घेतला गळफास

मृतक डॉ. मनीषा जेजुरकर या नाशिकमधील गंगापूर रोड परिसरात कुटुंबासह राहत होत्या. गंगापूर रोड हा परिसर शहरातील शांत आणि उच्च्भ्रू समजला जातो. त्यांनी त्यांच्या राहत्या घरात शुक्रवारी नायलॉन दोरीच्या सहाय्याने आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

अनुभवी आयुर्वेदिक तज्ज्ञ म्हणून ओळख

डॉ. मनीषा जेजुरकर या शहरात एक कुशल आणि अनुभवी आयुर्वेदिक तज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जात होत्या. आयुर्वेदिक उपचार आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक रुग्णनावर उपचार दिला. त्यांच्या उपचारपद्धतीमुळे अनेक रुग्णांना दिलासा मिळाला. त्यामुळे रुग्णांमध्येही त्या लोकप्रिय होत्या.

Ahilyanagar News: सेतुचालकांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका! फसवणूक करून हडपली चक्क 21 एकर जमीन; नेवाशात गुन्हा दाखल

पती नामांकित मनोविकारतज्ज्ञ

त्यांचे पती डॉ. नीलेश जेजुरकर हे नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात वरिष्ठ मनोविकारतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. मानसिक तणाव, नैराश्य आणि इतर मानसिक आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना ते मार्गदर्शन करून उपचार देत असतात. समाजात मानसिक आरोग्याबाबत जागृती करण्याचेही त्यांचे काम सुरू असते. मात्र मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या डॉक्टरांच्या घरातच अशी दुर्दैवी घटना घडल्याने अनेकांना नियतीचा हा विचित्र खेळ वाटत आहे.

आत्महत्येमागील कारण अस्पष्ट

दरम्यान, या आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनेची माहिती मिळताच गंगापूर रोड पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पंचनामा करत पुढील तपास सुरू केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या ठिकाणी कोणतीही सुसाईड नोट आढळली आहे की नाही, याबाबत पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या घटनेमागील कारणाबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. पोलीस या घटनेचा सखोल तपास करत आहे. या घटनेने नाशिकच्या वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: गंगापूर रोड परिसरातील राहत्या घरी ही घटना घडली.

  • Que: डॉ. मनीषा जेजुरकर कोण होत्या?

    Ans: त्या नाशिकमधील अनुभवी आयुर्वेदिक तज्ज्ञ डॉक्टर म्हणून ओळखल्या जात होत्या.

  • Que: आत्महत्येमागील कारण काय आहे?

    Ans: सध्या आत्महत्येमागील नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Published On: Mar 08, 2026 | 08:35 AM

