97 मिनिटे परफेक्ट सिनेमा… All England Open 2026 च्या अंतिम फेरीत Lakshya Sen ने केला प्रवेश! कॅनेडियन खेळाडूला केले पराभूत

Lakshya Sen reached the finals of All England Open 2026 : भारताचा स्टार बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेन ऑल इंग्लंड ओपन २०२६ च्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. बर्मिंगहॅम येथे सुरू असलेल्या ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप २०२६ च्या उपांत्य फेरीत त्याने कॅनेडियन खेळाडू व्हिक्टर लाईचा २-१ असा चुरशीच्या सामन्यात पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. उपांत्य फेरीत दोन्ही खेळाडूंमध्ये जोरदार स्पर्धा पाहायला मिळाली आणि एक तास ३७ मिनिटे चाललेल्या या सामन्यात लक्ष्यने अखेर २१-१६, १८-२१, २१-१५ असा विजय मिळवला. लक्ष्यने त्याच्या कारकिर्दीत दुसऱ्यांदा या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.
भारतीय स्टार शटलर लक्ष्य सेन आणि २१ वर्षीय कॅनेडियन खेळाडू व्हिक्टर लाई यांच्यातील उपांत्य फेरीचा सामना अत्यंत चुरशीचा होता आणि सामना रोमांचक झाला. लक्ष्यने पहिला सेट २१-१६ असा जिंकून दमदार सुरुवात केली. तथापि, लाईने दमदार पुनरागमन केले, दुसरा सेट २१-१८ असा जिंकून सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. तिसऱ्या आणि निर्णायक सेटमध्ये, लक्ष्यने दमदार खेळ केला आणि व्हिक्टर लाईला जास्त संधी दिली नाही. त्याने २१-१५ असा सेट जिंकला आणि जवळजवळ दीड तास चाललेला सामना जिंकला आणि अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले.
लक्ष्य सेन आता अंतिम फेरीत चिनी तैपेईच्या लिन चुन-यीशी सामना करेल. दुसऱ्या उपांत्य फेरीत जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कुलवुत विटिडसारनला हरवून लिनने मोठा अपसेट केला. परिणामी, अंतिम सामना दोन्ही खेळाडूंमध्ये चुरशीचा होऊ शकतो. या सामन्यात लक्ष्यला इतिहास घडवण्याची उत्तम संधी मिळेल.
Lakshya Sen 🇮🇳 and Victor Lai 🇨🇦 give it their all for a spot in the finals.#BWFWorldTour #AllEngland2026 pic.twitter.com/NfCKQpRzJU — BWF (@bwfmedia) March 7, 2026
खरं तर, लक्ष्य सेन दुसऱ्यांदा ऑल इंग्लंड ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. त्याच्या आधी, फक्त प्रकाश पदुकोण हा एकमेव भारतीय खेळाडू आहे जो ऑल इंग्लंड ओपनच्या अंतिम फेरीत दोनदा पोहोचला आहे. आतापर्यंत फक्त दोन भारतीय खेळाडूंनी ऑल इंग्लंड ओपनचे विजेतेपद जिंकले आहे, ज्यात प्रकाश पदुकोण (१९८०) आणि पुलेला गोपीचंद (२००१) सारखे दिग्गज खेळाडूंचा समावेश आहे. त्यांच्याशिवाय, फक्त प्रकाश नाथ (१९४७) आणि सायना नेहवाल (२०१५) हे उपविजेतेपद मिळवून विजेतेपदाच्या जवळ पोहोचले आहेत. जर लक्ष्य सेनने हा अंतिम सामना जिंकला तर तो ही प्रतिष्ठित स्पर्धा जिंकणारा तिसरा भारतीय खेळाडू ठरेल.