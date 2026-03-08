गॅस सिलेंडर महाग झाल्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार का?; मोठी माहिती समोर...

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशिवाय इतर इतर स्रोतांकडून येणाऱ्या ६० टक्के कच्च्या तेलाच्या आयातीत आता ६० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांची वाढ झाली आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

Updated On: Mar 08, 2026 | 08:43 AM
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून इराणवर हल्ले केले जात आहेत. याला इराणकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. या काळात इराणकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा थांबवला गेल्याने तेलाच्या किमतीत वाढ होताना दिसत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यानंतर आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढतील, असे म्हटले जात होते. मात्र, याबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे.

भारताच्या ऊर्जा साठ्याची परिस्थिती सुधारत आहे. भारताने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशिवाय इतर स्रोतांकडून कच्च्या तेलाची आयात 10 टक्क्यांनी वाढवली आहे. पूर्वी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशिवाय इतर इतर स्रोतांकडून येणाऱ्या ६० टक्के कच्च्या तेलाच्या आयातीत आता ६० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांची वाढ झाली आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सध्या वाढणार नाहीत. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान, जनतेसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.

दरम्यान, सध्या ऊर्जेचा साठा सुधारत आहे. एकेकाळी एलपीजी साठ्याबद्दल काळजी वाटत होती. परंतु, आता आपण चांगल्या स्थितीत आहोत. कतारनेही आश्वासन दिले आहे की, हा मार्ग पुन्हा सुरू होताच ते भारताला पुरवठा सुरू करतील. आपल्याकडे अतिरिक्त एलएनजी साठा आहे.

सामुद्रधुनीजवळ मालवाहतूक पुन्हा सुरू

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ मालवाहतूक पुन्हा सुरू झाली. इराणने त्याच्या प्रदेशातून हल्ला होत नाही, तोपर्यंत त्याच्या शेजाऱ्यांना लक्ष्य न करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे घडले आहे. भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी फक्त ४० टक्केच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातात, तर सुमारे ६० टक्के इतर पुरवठा मार्गांनी येतात, जे अद्याप प्रभावित झालेले नाहीत. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, त्यामुळेच जागतिक उलथापालथी किंवा साथीच्या काळातही भारतीय ग्राहकांना ऊर्जेची कमतरता भासली नाही.

गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ

दुसरीकडे, इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर सातत्याने हल्ले केले जात आहे. या हल्ल्यात इराणचे मोठे नुकसान होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे इराणकडूनही दोन्ही देशांना चोख प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. या हल्ल्याचा भारतावर परिणाम होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. असे असतानाच आता घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

