Shravan 2026: श्रावण व्रताचे रहस्य उलगडले! ‘या’ लोकांनी पाळावे विशेष नियम

Shravan 2026: श्रावण महिना आला की भगवान शंकराच्या भक्तांमध्ये वेगळाच उत्साह पाहायला मिळतो. या महिन्यात शिवपूजा, अभिषेक आणि सोमवारी उपवास करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून पाळली जाते. अनेक जण संपूर्ण दिवस उपवास करून श्रद्धेने महादेवाची आराधना करतात. मात्र प्रत्येक व्यक्तीची शारीरिक क्षमता सारखी नसते.
त्यामुळे काहींनी उपवास करताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. यंदा उत्तर भारतीय पंचांगानुसार श्रावण महिन्याची सुरुवात 30 जुलै २०२६ पासून होत असून श्रावणातील सोमवार ३, १०, १७ आणि २४ ऑगस्ट रोजी येणार आहेत. या दिवशी लाखो भाविक मंदिरात दर्शनासाठी जातात आणि विविध धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होतात.
धार्मिक परंपरेनुसार उपवासाला महत्त्व असले तरी तो प्रत्येकासाठी बंधनकारक नाही. जर एखाद्या व्यक्तीची तब्येत साथ देत नसेल, तर अन्न-पाणी पूर्णपणे सोडण्याऐवजी आपल्या आरोग्यानुसार उपवासाची पद्धत निवडणे अधिक योग्य ठरते. श्रद्धा आणि आरोग्य यामध्ये समतोल राखणे महत्त्वाचे मानले जाते. गर्भवती महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी. या काळात आई आणि बाळ दोघांनाही पुरेसे पोषण आवश्यक असते. त्यामुळे दीर्घकाळ उपाशी राहणे किंवा पाणी न पिणे आरोग्यासाठी योग्य ठरू शकत नाही. अशा महिलांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन फळे, दूध किंवा हलका सात्विक आहार घेत शिवाची पूजा करावी.
मधुमेह, हृदयविकार, मूत्रपिंडाचे आजार किंवा इतर गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींनीही उपवास करण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे गरजेचे आहे. नियमित औषधे घेणाऱ्या लोकांनी जेवण टाळल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ धार्मिक कारणांसाठी शरीरावर अतिरिक्त ताण देणे टाळावे. लहान मुलांनाही कठोर उपवास करायला लावू नये. त्यांच्या शरीराची वाढ सुरू असल्याने त्यांना योग्य वेळी पौष्टिक आहार मिळणे आवश्यक असते. फळे, दूध किंवा इतर सात्विक पदार्थ खाऊनही ते भगवान शिवाच्या पूजेत सहभागी होऊ शकतात.
वृद्ध व्यक्तींनीही आपल्या प्रकृतीचा विचार करूनच उपवास करावा. वाढत्या वयात शरीराला अधिक काळजीची गरज असते. अशक्तपणा, चक्कर किंवा थकवा जाणवत असल्यास उपवास सोडणेच योग्य ठरेल. आरोग्य टिकवणे हे कोणत्याही धार्मिक विधीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.
धार्मिक मान्यतेनुसार त्याचे उत्तर होय असेच आहे. भगवान शिवाची भक्ती करण्यासाठी उपवास हा एकमेव मार्ग नाही. शिवलिंगावर जलाभिषेक करणे, बेलपत्र अर्पण करणे, ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप करणे किंवा शिवचालीसाचे पठण करणे यालाही तितकेच महत्त्व दिले जाते. श्रावण सोमवारी सकाळी स्नान करून स्वच्छ मनाने शिवपूजा करावी. श्रद्धेनुसार जल, बेलपत्र, फुले अर्पण करून महादेवाचे स्मरण करावे. पूजा करताना मनातील सकारात्मक भावना आणि भक्ती यांनाच अधिक महत्त्व दिले जाते.
धार्मिक परंपरा प्रत्येकाला श्रद्धेनुसार आचरण करण्याचा संदेश देते. त्यामुळे शरीराची क्षमता लक्षात न घेता कठोर उपवास करण्यापेक्षा, आरोग्याची काळजी घेत भक्तीभावाने भगवान शिवाची आराधना करणे अधिक योग्य मानले जाते. श्रद्धा, संयम आणि सद्भावना यांच्यामुळेच श्रावण महिन्याचे खरे महत्त्व अधिक खुलून दिसते.