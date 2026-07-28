मंगळवार, 28 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • 5 Auspicious Plants To Grow At Home For Peace Positivity And Prosperity

Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिन्यात लावा ‘ही’ ५ चमत्कारी झाडे; वास्तूनुसार वाढेल पैशांचा ओघ

Updated On: Jul 28, 2026 | 12:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिना हा भक्ती, निसर्ग आणि नव्या सुरुवातींचा मानला जातो. या काळात अनेकजण पूजा, व्रत आणि धार्मिक विधींना प्राधान्य देतात. श्रद्धेनुसार काही शुभ वनस्पती घराजवळ लावल्यास सकारात्मक वातावरण, सुख-शांती आणि समृद्धी टिकून राहते.

Sawan 2026 Vastu Tips: -( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

Sawan 2026 Vastu Tips: -( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिना म्हणजे भक्ती, निसर्ग आणि नव्या सुरुवातींचा काळ. पावसाच्या सरींमुळे धरती हिरवीगार होते आणि वातावरणात एक वेगळीच प्रसन्नता पसरते. अनेकजण या महिन्यात पूजा, व्रत आणि धार्मिक विधींना महत्त्व देतात. त्याचबरोबर काही झाडे लावण्याची परंपराही अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. श्रद्धेनुसार काही वनस्पती घराजवळ लावल्यास सुख, शांती आणि चांगले वातावरण टिकून राहते, अशी मान्यता आहे.

तुळशीचे रोप

भारतीय घरांमध्ये तुळशीला विशेष स्थान आहे. हे रोप केवळ धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नसून आरोग्यासाठीही उपयुक्त मानले जाते. श्रावणात तुळशीची लागवड केल्यास घरातील वातावरण प्रसन्न राहते, अशी श्रद्धा आहे. सकाळी तुळशीला पाणी अर्पण करणे आणि संध्याकाळी दिवा लावणे शुभ मानले जाते. यामुळे कुटुंबात एकोपा वाढतो आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा कायम राहते.

Chandra Gochar: 28 जुलैच्या काळ्या रात्री शनीच्या राशीत चंद्र होणार गोचर, 3 राशींचं टेन्शन वाढणार, व्हा सावध!

केळीचे झाड

केळीचे झाड शुभतेचे प्रतीक मानले जाते. अनेक धार्मिक विधींमध्ये त्याचा वापर केला जातो. श्रावण महिन्यात हे झाड घराच्या योग्य जागी लावल्यास चांगले परिणाम मिळतात, अशी मान्यता आहे. गुरुवारी त्याची पूजा केल्याने जीवनातील अडचणी कमी होतात आणि विवाहाशी संबंधित अडथळे दूर होण्यास मदत होते, असे अनेकांचे मत आहे.

डाळिंबाचे रोप

डाळिंबाचे झाड फळांसाठी जितके प्रसिद्ध आहे, तितकेच ते शुभ मानले जाते. घराच्या प्रवेशद्वाराजवळ योग्य अंतरावर हे रोप लावल्यास नकारात्मक वातावरण दूर राहते, अशी समजूत आहे. डाळिंबाचे झाड घराभोवती हिरवळ वाढवते आणि परिसर अधिक सुंदर दिसतो. अनेकजण याला समृद्धीचे प्रतीकही मानतात.

शमीचे झाड

शमीच्या झाडाला धार्मिक परंपरेत विशेष महत्त्व आहे. शनिवारी या झाडाची पूजा करण्याची प्रथा अनेक ठिकाणी आहे. श्रावण महिन्यात शमीचे रोप लावल्यास जीवनातील अडथळे कमी होतात आणि कामांमध्ये यश मिळते, अशी श्रद्धा आहे. संध्याकाळी या झाडाजवळ दिवा लावल्याने घरात शांतता आणि सकारात्मकता वाढते, असे मानले जाते.

पिंपळाचे झाड

पिंपळ हे अत्यंत पवित्र झाड मानले जाते. मात्र ते घराच्या अंगणात न लावता सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मंदिर परिसरात लावणे अधिक योग्य समजले जाते. पिंपळाची नियमित पूजा आणि प्रदक्षिणा केल्याने मनाला समाधान मिळते आणि घरात सुख-शांती नांदते, अशी अनेकांची श्रद्धा आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही पिंपळाचे झाड अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

Chandra Gochar 2026: चंद्र शनीच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांना मिळणार दिलासा

झाडे लावताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

कोणतेही रोप लावल्यानंतर त्याची नियमित काळजी घेणे आवश्यक आहे. वेळेवर पाणी देणे, योग्य खत वापरणे आणि स्वच्छता राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. फक्त श्रद्धेपोटी झाड लावून दुर्लक्ष करू नका. झाडाची योग्य निगा राखल्यास ते दीर्घकाळ हिरवेगार राहते आणि परिसरालाही सौंदर्य प्राप्त होते.

श्रावण महिना हा निसर्गाशी नाते अधिक घट्ट करण्याची उत्तम संधी असते. या काळात एखादे शुभ मानले जाणारे रोप लावल्याने पर्यावरणालाही हातभार लागतो आणि घराभोवती हिरवळ निर्माण होते. श्रद्धा आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा सुंदर संगम साधत या श्रावणात एक तरी झाड लावण्याचा संकल्प करा. भविष्यात त्याचा आनंद तुम्हालाच नव्हे, तर पुढच्या पिढीलाही मिळेल.

Web Title: 5 auspicious plants to grow at home for peace positivity and prosperity

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 28, 2026 | 12:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Virushka Property: लंडननंतर अनुष्का-विराटची भारतात दणक्यात एन्ट्री? रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक, कुठे खरेदी केली प्रॉपर्टी?
1

Virushka Property: लंडननंतर अनुष्का-विराटची भारतात दणक्यात एन्ट्री? रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक, कुठे खरेदी केली प्रॉपर्टी?

Palghar Flood: अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर! 7 हजारांहून अधिक कुटुंबांना आर्थिक मदत; 3.66 कोटी थेट खात्यात
2

Palghar Flood: अतिवृष्टीच्या नुकसानीनंतर प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर! 7 हजारांहून अधिक कुटुंबांना आर्थिक मदत; 3.66 कोटी थेट खात्यात

US Tariff Impact On India: अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा? समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?
3

US Tariff Impact On India: अमेरिकन टॅरिफचा भारताला कसा होणार फायदा? समजून घ्या नेमकं काय आहे गणित?

नेपाळला फिरायला जाताय? किती खर्च येणार? भारताच्या 1 रुपयाचं तिथे मुल्य किती? जाणून घ्या सविस्तर
4

नेपाळला फिरायला जाताय? किती खर्च येणार? भारताच्या 1 रुपयाचं तिथे मुल्य किती? जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिन्यात लावा ‘ही’ ५ चमत्कारी झाडे; वास्तूनुसार वाढेल पैशांचा ओघ

Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिन्यात लावा ‘ही’ ५ चमत्कारी झाडे; वास्तूनुसार वाढेल पैशांचा ओघ

Jul 28, 2026 | 12:12 PM
Facebook Baned PM Modi Video: फेसबुकने बॅन केला नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडीओ; नेमकं घडलं काय?

Facebook Baned PM Modi Video: फेसबुकने बॅन केला नरेंद्र मोदींचा तो व्हिडीओ; नेमकं घडलं काय?

Jul 28, 2026 | 12:12 PM
IIM मध्ये प्रवेश घ्यायचाय? CAT 2026 परीक्षेची तारीख अन् पात्रता जाहीर; कुठे अन् कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या

IIM मध्ये प्रवेश घ्यायचाय? CAT 2026 परीक्षेची तारीख अन् पात्रता जाहीर; कुठे अन् कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या

Jul 28, 2026 | 12:08 PM
नागरिकांनो सावधान! SIM Card साठी खोटी कागदपत्रे वापरणे पडणार महागात; 3 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाखांपर्यंत दंड

नागरिकांनो सावधान! SIM Card साठी खोटी कागदपत्रे वापरणे पडणार महागात; 3 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाखांपर्यंत दंड

Jul 28, 2026 | 12:05 PM
कॅनडात भारतीय महिलेची गोळी झाडून हत्या; आधी बोलणं सुरु केलं अन् नंतर थेट गोळीबारच केला

कॅनडात भारतीय महिलेची गोळी झाडून हत्या; आधी बोलणं सुरु केलं अन् नंतर थेट गोळीबारच केला

Jul 28, 2026 | 11:55 AM
Navarashtra Impact: करंजी घाटातील धोकादायक रस्त्याची दखल; ‘नवराष्ट्र’च्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासनाची तातडीची कारवाई

Navarashtra Impact: करंजी घाटातील धोकादायक रस्त्याची दखल; ‘नवराष्ट्र’च्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासनाची तातडीची कारवाई

Jul 28, 2026 | 11:52 AM
पुष्कर श्रोत्रीच्या पुढाकारातून रंगणार ‘झिम्माड’; ६० हून अधिक मराठी कलाकारांची पावसाळी पिकनिक

पुष्कर श्रोत्रीच्या पुढाकारातून रंगणार ‘झिम्माड’; ६० हून अधिक मराठी कलाकारांची पावसाळी पिकनिक

Jul 28, 2026 | 11:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा