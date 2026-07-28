Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिन्यात लावा ‘ही’ ५ चमत्कारी झाडे; वास्तूनुसार वाढेल पैशांचा ओघ

Sawan 2026 Vastu Tips: श्रावण महिना म्हणजे भक्ती, निसर्ग आणि नव्या सुरुवातींचा काळ. पावसाच्या सरींमुळे धरती हिरवीगार होते आणि वातावरणात एक वेगळीच प्रसन्नता पसरते. अनेकजण या महिन्यात पूजा, व्रत आणि धार्मिक विधींना महत्त्व देतात. त्याचबरोबर काही झाडे लावण्याची परंपराही अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. श्रद्धेनुसार काही वनस्पती घराजवळ लावल्यास सुख, शांती आणि चांगले वातावरण टिकून राहते, अशी मान्यता आहे.
भारतीय घरांमध्ये तुळशीला विशेष स्थान आहे. हे रोप केवळ धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नसून आरोग्यासाठीही उपयुक्त मानले जाते. श्रावणात तुळशीची लागवड केल्यास घरातील वातावरण प्रसन्न राहते, अशी श्रद्धा आहे. सकाळी तुळशीला पाणी अर्पण करणे आणि संध्याकाळी दिवा लावणे शुभ मानले जाते. यामुळे कुटुंबात एकोपा वाढतो आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा कायम राहते.
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केळीचे झाड शुभतेचे प्रतीक मानले जाते. अनेक धार्मिक विधींमध्ये त्याचा वापर केला जातो. श्रावण महिन्यात हे झाड घराच्या योग्य जागी लावल्यास चांगले परिणाम मिळतात, अशी मान्यता आहे. गुरुवारी त्याची पूजा केल्याने जीवनातील अडचणी कमी होतात आणि विवाहाशी संबंधित अडथळे दूर होण्यास मदत होते, असे अनेकांचे मत आहे.
डाळिंबाचे झाड फळांसाठी जितके प्रसिद्ध आहे, तितकेच ते शुभ मानले जाते. घराच्या प्रवेशद्वाराजवळ योग्य अंतरावर हे रोप लावल्यास नकारात्मक वातावरण दूर राहते, अशी समजूत आहे. डाळिंबाचे झाड घराभोवती हिरवळ वाढवते आणि परिसर अधिक सुंदर दिसतो. अनेकजण याला समृद्धीचे प्रतीकही मानतात.
शमीच्या झाडाला धार्मिक परंपरेत विशेष महत्त्व आहे. शनिवारी या झाडाची पूजा करण्याची प्रथा अनेक ठिकाणी आहे. श्रावण महिन्यात शमीचे रोप लावल्यास जीवनातील अडथळे कमी होतात आणि कामांमध्ये यश मिळते, अशी श्रद्धा आहे. संध्याकाळी या झाडाजवळ दिवा लावल्याने घरात शांतता आणि सकारात्मकता वाढते, असे मानले जाते.
पिंपळ हे अत्यंत पवित्र झाड मानले जाते. मात्र ते घराच्या अंगणात न लावता सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मंदिर परिसरात लावणे अधिक योग्य समजले जाते. पिंपळाची नियमित पूजा आणि प्रदक्षिणा केल्याने मनाला समाधान मिळते आणि घरात सुख-शांती नांदते, अशी अनेकांची श्रद्धा आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही पिंपळाचे झाड अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
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कोणतेही रोप लावल्यानंतर त्याची नियमित काळजी घेणे आवश्यक आहे. वेळेवर पाणी देणे, योग्य खत वापरणे आणि स्वच्छता राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. फक्त श्रद्धेपोटी झाड लावून दुर्लक्ष करू नका. झाडाची योग्य निगा राखल्यास ते दीर्घकाळ हिरवेगार राहते आणि परिसरालाही सौंदर्य प्राप्त होते.
श्रावण महिना हा निसर्गाशी नाते अधिक घट्ट करण्याची उत्तम संधी असते. या काळात एखादे शुभ मानले जाणारे रोप लावल्याने पर्यावरणालाही हातभार लागतो आणि घराभोवती हिरवळ निर्माण होते. श्रद्धा आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा सुंदर संगम साधत या श्रावणात एक तरी झाड लावण्याचा संकल्प करा. भविष्यात त्याचा आनंद तुम्हालाच नव्हे, तर पुढच्या पिढीलाही मिळेल.