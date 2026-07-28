जिल्हा परिषदेच्या आदेशालाच हरताळ! ७ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश; ५० दिवस उलटूनही चौकशीही नाही

सौंदड ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील तक्रारींच्या चौकशीसंदर्भात जिल्हा परिषद गोंदियाकडून वारंवार आदेश देण्यात येत असतानाही पंचायत समिती स्तरावर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद गोंदियाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी ६ जूनच्या आदेश काढून संबंधित अधिकाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून मुद्यनिहाय अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आदेशानंतर ५० दिवस उलटूनही चौकशीला सुरुवात झालेली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या लेखापरीक्षणात निदर्शनास आलेल्या गंभीर अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी विस्तार अधिकाऱ्यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
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महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४० अन्वये सखोल चौकशी करून संबंधित दस्तऐवजांची पडताळणी करत जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. तथापि, आदेशानंतर पंचायत समिती स्तरावर कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून येत नसल्याने ग्रामस्थ आणि तक्रारदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असताना ५० दिवस उलटूनही चौकशीच सुरू झाली नाही. मग अहवाल नेमका कधी आणि कसा सादर होणार? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला.
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अंमलबजावणी मात्र शून्य
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, हे एकमेव प्रकरण नसून यापूर्वीही १० एप्रिल, २८ एप्रिल, ११ ११ मे २०२६ तसेच इतर तारखांना सौंदड ग्रामपंचायतीतील कथित अनियमिततेसंदर्भात वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी व कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले होते. काही आदेशांमध्ये विविध विकासकामे, निविदा प्रक्रिया आणि नागरी सुविधा योजनांतील कथित नियमभंगाची चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशांच्या अंमलबजावणीतही विलंब झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी पंचायत समिती स्तरावरील विलंबाची दखल घेऊन कारणमीमांसा करणार का, तसेच आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
सौंदड ग्रामपंचायतमध्ये झालेल्या घोटाळ्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही गटविकास अधिकारी मे रोती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार सादर केली असून सौंदड ग्रामपंचायत कार्यालयाची वरिष्ठ स्तरावरून तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी केली. असे रोशन शिवणकर उपसरपंच ग्रा. प. सौंदड यांनी सांगितले आहे.