Sailor Play हेडफोन्समध्ये मुलांच्या श्रवणशक्तीचे संरक्षण करण्यासाठी 85 dB व्हॉल्यूम लिमिट देण्यात आली आहे. त्यामुळे संगीत, शैक्षणिक अॅप्स किंवा व्हिडिओ ऐकताना सुरक्षित ध्वनी पातळी राखली जाते. यामध्ये 40 मिमी डायनॅमिक ड्रायव्हर्स आणि boAt Signature Sound तंत्रज्ञानाचा समावेश असून स्पष्ट आणि दर्जेदार ध्वनी अनुभव मिळतो.
हेडफोन्समध्ये मऊ आणि आरामदायी इअरकप्स, आकारानुसार समायोजित करता येणारा हेडबँड तसेच वाढत्या वयातील मुलांसाठी योग्य ठरणारी रचना देण्यात आली आहे. वजनाने हलके असूनही त्यांची बांधणी मजबूत असल्याने घर, शाळा किंवा प्रवासादरम्यान होणारा दैनंदिन वापर सहज सहन करू शकते.
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Sailor Play मध्ये एका चार्जवर 60 तासांपर्यंत प्लेबॅक मिळतो. त्यामुळे वारंवार चार्ज करण्याची गरज भासत नाही. यामध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीद्वारे स्मार्टफोन, टॅबलेट, लॅपटॉप आणि इतर उपकरणांशी सहज कनेक्ट होता येते. तसेच मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स आणि इन-बिल्ट मायक्रोफोनमुळे संगीत प्ले/पॉज करणे, आवाज नियंत्रित करणे, गाणी बदलणे आणि कॉल्स घेणे सहज शक्य होते.
boAt Sailor Nav स्मार्टवॉचची किंमत ₹6,499 असून ते Fairy Pink आणि Sky Blue या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. तर boAt Sailor Play हेडफोन्सची किंमत ₹1,499 असून ते Bubblegum Pink, Shark Blue आणि Coral Blue या आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहेत. ही दोन्ही उत्पादने boAt च्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअर तसेच प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध असतील.
Kid Series च्या माध्यमातून boAt ने वैयक्तिक ऑडिओ आणि वेअरेबल तंत्रज्ञानातील आपले नेतृत्व अधिक मजबूत करत आधुनिक भारतीय कुटुंबांच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
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