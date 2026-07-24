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Travel News : काशि विश्वनाथांपासून त्र्यंबकेश्वर मंदिरापर्यंत… श्रावणात या शिवमंदिरांचे घ्या दर्शन

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:22 AM IST
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सारांश

Shravan 2026 : श्रावणात तुम्हीही शिवमंदिरांना भेट देण्याचा विचार करत आहात? मग देशातील काही प्रमुख मंदिरे तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरतील. श्रावणात इथे भक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते.

Travel News : काशि विश्वनाथांपासून त्र्यंबकेश्वर मंदिरापर्यंत... श्रावणात या शिवमंदिरांचे घ्या दर्शन

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • श्रावणात काही धार्मिक स्थळांना विशेष महत्त्व असते.
  • या ठिकाणी इतिहास, श्रद्धा आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम अनुभवता येतो.
  • पावसाळ्यातील वातावरण आणि भक्तिमय उत्सवांमुळे यात्रेचा अनुभव अधिक खास बनतो.
श्रावण महिना हा भगवान शिवाच्या भक्तीचा महिना मानला जातो. जर तुम्ही श्रावणानिमित्त धार्मिक यात्रा करण्याचा विचार करत असाल तर देशातील काही लोकप्रिय शिवमंदिर तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरु शकतात. या मदिरांमध्ये श्रद्धा, इतिहास, नैसर्गिक सुंदरता आणि आकर्षक वास्तुकला यांचा अद्भूत संगम पाहायला मिळेल. श्रावण महिना हा भगवान शिवाला समर्पित असतो ज्यामुळे याकाळात त्याची पूजा-अर्चा करणे फार महत्त्वाची मानली जाते. यामुळे भगवान शिव आपल्यावर प्रसन्न होतात आणि आपल्या मनातील इच्छा पूर्ण करतात अशी मान्यता आहे. चला भारतातील काही खास शिवमंदिरांविषयी जाणून घेऊया ज्यांना श्रावनात भेट देणे फार खास मानले जाते.

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नाशिकचे त्र्यंबकेश्वर मंदिर

महाराष्ट्राच्या नाशिकमध्ये वसलेले त्र्यंबकेश्वर मंदिर हे 12 ज्योतिर्लिंगांपैंकी एक मानले जाते. ब्रह्मगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेले हे मंदिर प्राचीन वास्तुकलेसाठी आणि तिथल्या शांत वातावरणासाठी खास करुन ओळखली जाते. पावसाळ्यात इथले साैंदर्य आणखीनच खुलते. तुम्ही त्र्यंबकेश्वरला पोहताच रिक्षा किंवा कॅब करुन मंदिरापर्यंत पोहचवू शकता.

वाराणसीतील काशी विश्वनाथ

उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे गंगा नदीच्या काठी वसलेले काशि विश्वनाथ मंदिर देशातील सर्वात पवित्र आणि लोकप्रिय धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे. श्रावणात इथे भक्तीमय वातावरण, गंगा आरती आणि शिवभक्तांची रेलचेल पाहायला मिळते. वाराणसीत पोहोचल्यानंतर गोदौलिया चौकापर्यंत टॅक्सी किंवा ऑटोने जाऊन पुढे १० मिनिटे चालत मंदिर गाठावे लागते.

सोमनाथ मंदिर

गुजरातच्या पाटण येथे अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर सोमनाथ मंदिर वसले आहे. हे मंदिर देखील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असून भक्तांची मोठी गर्दी इथे पाहायला मिळते. प्राचीन काळापासून या मंदिरावर अनेक परकीयांना हल्ला केला पण मंदिराचे वास्तव आजही टिकून आहे. सोमनाथ रेल्वे स्टेशनपासून हे मंदिर सुमारे ०.५ किमी अंतरावर वसले आहे.

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उज्जैनमध्ये महाकालचे दर्शन

मध्य प्रदेशातील उज्जैन हे ठिकाण शिवभक्तांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. खास करुन श्रावणात इथे भक्तांची बरीच गर्दी आढळते. देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आणि ५१ शक्तीपीठांपैकी एक म्हणून मंदिराची ख्याती प्रचलित आहे. इथे जाण्यासाठी रेल्वेचा मार्ग सोयीस्कर ठरतो. उज्जैन जंक्शनला जाऊन तिथून तुम्ही कॅब किंवा रिक्षा करुन मंदिरापर्यंत पोहचू शकता.

 

Web Title: Shravan 2026 famous shiva temples kashi vishwanath trimbakeshwar somnath mahakaleshwar

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:21 AM

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