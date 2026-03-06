आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय

T20 World Cup 2026 Teams : २०२६ चा T20 World Cup अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. भारत आणि न्यूझीलंड संघ फायनलच्या सामन्यामध्ये खेळताना दिसणार आहे. सेमीफायनल 1 च्या सामन्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करुन न्यूझीलंडने फायनलमध्ये प्रवेश केला तर भारताने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये इंग्लंडला पराभूत करुन अंतिम फेरीमध्ये स्थान पक्के केले आहे. फक्त अंतिम सामना शिल्लक आहे, ज्यामध्ये न्यूझीलंड आणि भारतीय संघ ८ मार्च रोजी खेळतील.
सुपर ८ फेरीत भारताकडून पराभव पत्करून स्पर्धेतून बाहेर पडलेले वेस्ट इंडिजचे खेळाडू अजूनही भारतात अडकले आहेत. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे, हवाई मार्ग बंद करण्यात आला आहे, ज्यामुळे संघांना घरी परतणे कठीण झाले आहे. दरम्यान, आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा एकदा असे काही केले आहे ज्यामुळे त्यांची व्यापक प्रशंसा झाली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयसीसीने वेस्ट इंडिज संघाच्या मायदेशी परतण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली आहे. संघ शुक्रवारी चार्टर्ड विमानाने रवाना होईल.
या संदर्भात बोलताना एका सूत्राने सांगितले की, वेस्ट इंडिज शुक्रवारी चार्टर्ड विमानाने रवाना होईल. दुसऱ्या सूत्राने सांगितले की, आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह आणि सीईओ संजोग गुप्ता वेस्ट इंडिज संघाच्या सुरक्षित मायदेशी परतण्यासाठी त्यांच्याशी सतत संपर्कात आहेत. २०२४ च्या सुरुवातीला, बीसीसीआय सचिव म्हणून काम करताना, जय शाह यांनी प्रभारी असण्याचे एक उदाहरण घालून दिले होते. त्यांनी बार्बाडोसमध्ये अडकलेल्या भारतीय पत्रकारांना भारतीय संघासोबत त्याच विमानाने आणले होते. त्यावेळीही त्यांचे खूप कौतुक झाले होते.
🚨 UPDATE ON TEAM WESTINDIES 🚨 • 🇯🇲 Team West Indies confirms West Indies’ team departure from India has been delayed due to international airspace restrictions…..See more pic.twitter.com/27qfhxsdhW — lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) March 2, 2026
वेस्ट इंडिज व्यतिरिक्त, मध्य पूर्वेतील बिघडत्या परिस्थितीमुळे झिम्बाब्वेचे खेळाडू देखील भारतात अडकले होते. संघाचे विमान दुबईमार्गे निघणार होते, परंतु युद्धामुळे ते रद्द करण्यात आले. परिणामी, आयसीसीने खेळाडूंना दुसऱ्या मार्गाने घरी परतण्याची व्यवस्था केली. संघ बॅचमध्ये परतत आहे. एक बॅच आधीच परतली असली तरी, दुसरी बॅच अजूनही रवाना होणार आहे. उदयोन्मुख माहितीनुसार, आयसीसी आता दक्षिण आफ्रिकेसाठी प्रवास योजना विकसित करत आहे आणि त्यांना इथिओपियन एअरलाइन्सद्वारे पाठवले जाऊ शकते.