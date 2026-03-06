Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Oscar 2026 साठी प्रियांका चोप्राची निवड; प्रेझेंटर म्हणून रंगमंचावर चमकणार, चाहत्यांसाठी ‘हा’ अभिमानाचा क्षण

अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेसने २०२६ च्या ऑस्करसाठी सादरकर्त्यांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये बॉलीवूड अभिनेत्री प्रियांका चोप्राचाही समावेश आहे. अभिनेत्रीच्या चाहत्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 11:26 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Oscar 2026 साठी प्रियांका चोप्राची निवड
  • प्रेझेंटर म्हणून रंगमंचावर चमकणार
  • चाहत्यांसाठी ‘हा’ अभिमानाचा क्षण
 

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने बॉलीवूडपासून हॉलिवूडपर्यंत स्वतःचे एक चांगले नाव कमावले आहे. आज तिला जागतिक आयकॉन म्हणून देखील ओळखले जात आहे. तिचे नाव आता २०२६ च्या ऑस्करसाठी सादरकर्त्यांच्या यादीत जोडण्यात आले आहे. दरवर्षी, अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यापासून सर्वोत्कृष्ट चित्रपटापर्यंत विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये प्रियांका चोप्रा देखील रंगमंचावर दिसणार आहे.

खरं तर, नुकतीच एक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात समारंभात सादरकर्ते म्हणून काम करणाऱ्या आणि विजेत्यांना पुरस्कार देणाऱ्यांची नावे समाविष्ट आहेत. या भूमिकेसाठी प्रियांका चोप्राचीही निवड झाली आहे. ती २०२६ च्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यात सादरकर्ता म्हणून रंगमंचावर दिसणार आहे. या यादीत विल अर्नेट, रॉबर्ट डाउनी ज्युनियर, ग्वेनेथ पॅल्ट्रो, अ‍ॅन हॅथवे आणि पॉल मेस्कल यांचाही समावेश आहे. तसेच प्रियांका चोप्राच्या चाहत्यांसाठी हा अभिमानाचा क्षण ठरणार आहे.

ब्रँड, बाजा, वरात! मराठी कलाविश्वातील ‘या’ दोन लोकप्रिय अभिनेत्री अडकणार लग्नबंधनात; लग्नाअधीच्या विधींनाही सुरूवात…

ऑस्कर कधी आणि कुठे पाहता येईल?

याआधी, या वर्षीच्या कार्यक्रमासाठी जेव्हियर बार्डेम, एड्रियन ब्रॉडी, ख्रिस इव्हान्स, झो सलडाना आणि डेमी मूर यांची सादरकर्ते म्हणून निवड करण्यात आली होती. आता, आणखी एक यादी समोर आली आहे. यावेळी, अमेरिकन टीव्ही होस्ट आणि कॉमेडियन कॉनन ओ’ब्रायन यांची या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम रविवार, १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ७:०० वाजता लॉस एंजेलिसमधील डॉल्बी थिएटरमध्ये होणार आहे. हा कार्यक्रम सोमवार, १६ मार्च रोजी सकाळी ४:३० वाजता भारतीय वेळेनुसार पाहण्यासाठी उपलब्ध असेल. हा कार्यक्रम जिओ हॉटस्टारवर लाईव्ह-स्ट्रीम केला जाणार आहे.

या वर्षी, नीरज घायवान दिग्दर्शित आणि करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली निर्मित “होमबाउंड” हा भारतीय चित्रपट शॉर्टलिस्ट करण्यात आला होता. परंतु, चित्रपटाला नामांकन मिळू शकले नाही आणि तो पुरस्कार जिंकण्याच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. इशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर या चित्रपटात प्रमुख भूमिकेत दिसले आहेत.

सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या आयुष्यातील नवा अध्याय; अभिषेक देशमुख आणि राजसी भावे झळकणार प्रमुख भूमिकेत

प्रियांकाने यापूर्वीही पुरस्कार प्रदान केला आहे

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रियांका चोप्रा ऑस्करच्या मंचावर पुरस्कार प्रदान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तिने यापूर्वी २०१६ मध्ये सादरकर्ता म्हणून या कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. परंतु, प्रियांकाचे चाहते तिच्या आगामी “वाराणसी” चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जो भारतीय चित्रपटसृष्टीत तिचे पुनरागमन दर्शवितो. एसएस राजामौली दिग्दर्शित या चित्रपटात महेश बाबू देखील आहेत. हा चित्रपट येत्या ७ एप्रिल २०२७ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

Web Title: Priyanka chopra name announced as presenter for oscar 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 11:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BO Collection: The Kerala Story 2 ची जबरदस्त कमाई;पहिल्याच आठवड्यात 80% बजेट वसूल
1

BO Collection: The Kerala Story 2 ची जबरदस्त कमाई;पहिल्याच आठवड्यात 80% बजेट वसूल

घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी
2

घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

“माझा कोणताही PR नाही”, क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’च्या चर्चांवर यामी गौतमचा संताप; दिले थेट उत्तर
3

“माझा कोणताही PR नाही”, क्रिती सेननसोबत ‘कोल्ड वॉर’च्या चर्चांवर यामी गौतमचा संताप; दिले थेट उत्तर

Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर
4

Dhurandhar 2 च्या मार्गात नवा अडथळा; यशनंतर आणखी एक सुपरस्टार उतरला मैदानात; देणार रणवीरला टक्कर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Oscar 2026 साठी प्रियांका चोप्राची निवड; प्रेझेंटर म्हणून रंगमंचावर चमकणार, चाहत्यांसाठी ‘हा’ अभिमानाचा क्षण

Oscar 2026 साठी प्रियांका चोप्राची निवड; प्रेझेंटर म्हणून रंगमंचावर चमकणार, चाहत्यांसाठी ‘हा’ अभिमानाचा क्षण

Mar 06, 2026 | 11:25 AM
आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय

आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय

Mar 06, 2026 | 11:22 AM
Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून

Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून

Mar 06, 2026 | 11:15 AM
सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या आयुष्यातील नवा अध्याय; अभिषेक देशमुख आणि राजसी भावे झळकणार प्रमुख भूमिकेत

सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या आयुष्यातील नवा अध्याय; अभिषेक देशमुख आणि राजसी भावे झळकणार प्रमुख भूमिकेत

Mar 06, 2026 | 11:10 AM
Maval Accident News : शिवज्योत आणताना काळाचा घाला! भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

Maval Accident News : शिवज्योत आणताना काळाचा घाला! भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

Mar 06, 2026 | 11:06 AM
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमध्ये चुकीची कर आकारणी; गावकरी आक्रमक

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 32 गावांमध्ये चुकीची कर आकारणी; गावकरी आक्रमक

Mar 06, 2026 | 10:58 AM
Auto Sales in India: फेब्रुवारीत वाहन विक्रीचा नवा विक्रम; वाहन विक्रीत तब्बल २५.६२% वाढ

Auto Sales in India: फेब्रुवारीत वाहन विक्रीचा नवा विक्रम; वाहन विक्रीत तब्बल २५.६२% वाढ

Mar 06, 2026 | 10:58 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM