Oscar 2026 साठी प्रियांका चोप्राची निवड; प्रेझेंटर म्हणून रंगमंचावर चमकणार, चाहत्यांसाठी ‘हा’ अभिमानाचा क्षण

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने बॉलीवूडपासून हॉलिवूडपर्यंत स्वतःचे एक चांगले नाव कमावले आहे. आज तिला जागतिक आयकॉन म्हणून देखील ओळखले जात आहे. तिचे नाव आता २०२६ च्या ऑस्करसाठी सादरकर्त्यांच्या यादीत जोडण्यात आले आहे. दरवर्षी, अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यापासून सर्वोत्कृष्ट चित्रपटापर्यंत विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये प्रियांका चोप्रा देखील रंगमंचावर दिसणार आहे.
खरं तर, नुकतीच एक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात समारंभात सादरकर्ते म्हणून काम करणाऱ्या आणि विजेत्यांना पुरस्कार देणाऱ्यांची नावे समाविष्ट आहेत. या भूमिकेसाठी प्रियांका चोप्राचीही निवड झाली आहे. ती २०२६ च्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळ्यात सादरकर्ता म्हणून रंगमंचावर दिसणार आहे. या यादीत विल अर्नेट, रॉबर्ट डाउनी ज्युनियर, ग्वेनेथ पॅल्ट्रो, अॅन हॅथवे आणि पॉल मेस्कल यांचाही समावेश आहे. तसेच प्रियांका चोप्राच्या चाहत्यांसाठी हा अभिमानाचा क्षण ठरणार आहे.
ऑस्कर कधी आणि कुठे पाहता येईल?
याआधी, या वर्षीच्या कार्यक्रमासाठी जेव्हियर बार्डेम, एड्रियन ब्रॉडी, ख्रिस इव्हान्स, झो सलडाना आणि डेमी मूर यांची सादरकर्ते म्हणून निवड करण्यात आली होती. आता, आणखी एक यादी समोर आली आहे. यावेळी, अमेरिकन टीव्ही होस्ट आणि कॉमेडियन कॉनन ओ’ब्रायन यांची या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम रविवार, १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ७:०० वाजता लॉस एंजेलिसमधील डॉल्बी थिएटरमध्ये होणार आहे. हा कार्यक्रम सोमवार, १६ मार्च रोजी सकाळी ४:३० वाजता भारतीय वेळेनुसार पाहण्यासाठी उपलब्ध असेल. हा कार्यक्रम जिओ हॉटस्टारवर लाईव्ह-स्ट्रीम केला जाणार आहे.
या वर्षी, नीरज घायवान दिग्दर्शित आणि करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शनच्या बॅनरखाली निर्मित “होमबाउंड” हा भारतीय चित्रपट शॉर्टलिस्ट करण्यात आला होता. परंतु, चित्रपटाला नामांकन मिळू शकले नाही आणि तो पुरस्कार जिंकण्याच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. इशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर या चित्रपटात प्रमुख भूमिकेत दिसले आहेत.
प्रियांकाने यापूर्वीही पुरस्कार प्रदान केला आहे
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रियांका चोप्रा ऑस्करच्या मंचावर पुरस्कार प्रदान करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तिने यापूर्वी २०१६ मध्ये सादरकर्ता म्हणून या कार्यक्रमात हजेरी लावली होती. परंतु, प्रियांकाचे चाहते तिच्या आगामी “वाराणसी” चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जो भारतीय चित्रपटसृष्टीत तिचे पुनरागमन दर्शवितो. एसएस राजामौली दिग्दर्शित या चित्रपटात महेश बाबू देखील आहेत. हा चित्रपट येत्या ७ एप्रिल २०२७ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.