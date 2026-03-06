Maval Accident News : शिवज्योत आणताना काळाचा घाला! भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

वडगाव मावळ : सतिश गाडे : स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज तिथीनुसार जयंती आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उत्साहपूर्ण वातावरण असून शिवभक्तांचा उत्साह शिगेला पोहचला आहे. दरम्यान, मावळमध्ये (Maval News) आज अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना समोर आली आहे. मावळ तालुक्यात तिथीनुसार शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होत असताना दोन शिवभक्तांवर काळाने घाला घातल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. विसापूर किल्ल्यावरून शिवज्योत आणण्यासाठी जात असताना भीषण अपघात होऊन दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. गुरुवारी रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात (Accident News) घडला. या घटनेमुळे मावळ परिसरात शोककळा पसरली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मावळ तालुक्यातील आंदर मावळ परिसरातील शिंदे घाटेवाडी येथील शिवजयंती तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते विसापूर किल्ल्यावरून शिवज्योत आणण्यासाठी निघाले होते. यावेळी पुणे–मुंबई महामार्गावरील नारायणगाव येथील लक्ष्मीनारायण मंगल कार्यालयासमोर भरधाव वेगात येणाऱ्या MH 14 JA 5111 क्रमांकाच्या स्विफ्ट कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात कारने दुभाजक ओलांडत दुचाकीला धडक दिल्याने दुचाकीवरील दर्शन बाबू शिंदे (वय १५) आणि ओमकार दत्ता आढळे (वय २३) यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे आंदर मावळ परिसरात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
हे देखील वाचा : महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी जिष्णू देव वर्मा यांची नियुक्ती; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची घोषणा
अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी झालेल्या दोन्ही तरुणांना तातडीने जवळील रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. या अपघाताची माहिती समजताच शिंदे घाटेवाडी तसेच आंदर मावळ परिसरात शोककळा पसरली असून गावकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
हे देखील वाचा : राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार; शरद पवारांसह विनोद तावडे, पार्थ पवारही वरिष्ठ सभागृहात
दरम्यान, शिवजयंतीच्या निमित्ताने विसापूर किल्ल्यावरून शिवज्योत आणण्याचा कार्यक्रम दरवर्षी मोठ्या उत्साहात पार पडतो. यंदाही त्याच उत्साहात तरुण मंडळाचे कार्यकर्ते शिवज्योत आणण्यासाठी निघाले होते. मात्र वाटेतच झालेल्या या दुर्दैवी अपघातामुळे संपूर्ण परिसरावर दुःखाचे सावट पसरले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला असून अपघातग्रस्त वाहन ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.