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Friendship Day Special: श्रीकृष्ण-सुदामाच्या मैत्रीपासून कर्णाच्या निष्ठेपर्यंत; जाणून घ्या महाभारतातील मैत्रीचे अतुट बंधन

Updated On: Aug 02, 2026 | 09:50 AM IST
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सारांश

महाभारत हा केवळ कौरव-पांडवांच्या युद्धाचा इतिहास नाही, तर मानवी जीवनातील प्रत्येक नात्याचे दर्शन घडवणारा महान ग्रंथ आहे. पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, राजा-प्रजा, भाऊ-भाऊ, पती-पत्नी यांच्याबरोबरच मैत्रीचे स्वरूप कसे असावे आणि कसे नसावे, याचेही अत्यंत प्रभावी चित्रण महाभारतात आढळते.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • श्रीकृष्ण आणि सुदामा यांच्या मैत्रीला निस्वार्थ प्रेमाचे सर्वोत्तम उदाहरण मानले जाते
  • महाभारत मैत्रीसोबत योग्य मार्ग आणि धर्माचे पालन करण्याची शिकवण देते.
  • मैत्रीमध्ये विश्वास, त्याग, प्रामाणिकपणा आणि निस्वार्थ भावना सर्वांत महत्त्वाच्या असतात.
 

महाभारतातील काही मैत्री धर्म, विश्वास आणि निःस्वार्थ भावनेवर उभ्या राहिल्या, तर काही मैत्री निष्ठेचे उदाहरण असूनही अधर्माच्या मार्गावर गेल्यामुळे विनाशाला कारणीभूत ठरल्या. म्हणूनच महाभारत मैत्रीची केवळ स्तुती करत नाही, तर योग्य मित्राची निवड किती महत्त्वाची आहे, हेदेखील शिकवते.

श्रीकृष्ण आणि अर्जुनाची मैत्री

महाभारतातील सर्वश्रेष्ठ आणि आदर्श मैत्री म्हणून भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांची मैत्री ओळखली जाते. ही मैत्री केवळ दोन व्यक्तींमधील स्नेह नव्हती, तर ती विश्वास, कर्तव्य, त्याग आणि धर्म यांच्या पायावर उभी होती. अर्जुनाने श्रीकृष्णांवर इतका विश्वास ठेवला की, युद्धापूर्वी सैन्याऐवजी त्याने श्रीकृष्णांची निवड केली. दुसरीकडे श्रीकृष्णांनीही राजेपद, वैभव किंवा शस्त्र हातात न घेता अर्जुनाचा सारथी होण्याचा निर्णय घेतला. परमेश्वर असूनही मित्रासाठी रथ चालवणे ही त्यांच्या नम्रतेची सर्वोच्च अभिव्यक्ती होती.

कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर अर्जुन आपल्या नातेवाईकांना पाहून खचला. त्यावेळी श्रीकृष्णांनी त्याला भगवद्गीतेचा उपदेश करून धर्म, कर्म आणि जीवनाचे शाश्वत तत्त्वज्ञान सांगितले. खरा मित्र तोच असतो, जो संकटात धीर देतो, संभ्रम दूर करतो आणि योग्य मार्ग दाखवतो, हे या मैत्रीतून स्पष्ट होते.

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दुर्योधन आणि कर्ण

महाभारतातील सर्वाधिक चर्चिली जाणारी मैत्री म्हणजे दुर्योधन आणि कर्ण यांची. कर्ण हा पराक्रमी योद्धा असूनही त्याच्या जन्माचे रहस्य माहीत नसल्यामुळे राजसभेत त्याचा अपमान झाला. त्यावेळी दुर्योधनाने त्याला अंगदेशाचा राजा घोषित करून सन्मान दिला. या एका कृतीमुळे कर्ण दुर्योधनाचा आयुष्यभर ऋणी राहिला. कर्णाला नंतर स्वतःची खरी ओळख समजली. तो कुंतीचा ज्येष्ठ पुत्र आणि पांडवांचा मोठा भाऊ असल्याचेही त्याला कळले. श्रीकृष्णांनीही त्याला पांडवांच्या बाजूने येण्याची विनंती केली. तरीही कर्णाने दुर्योधनाशी केलेली मैत्री आणि दिलेले वचन सोडले नाही.

कर्णाची निष्ठा, कृतज्ञता आणि वचनपालन आजही प्रेरणादायी मानले जाते. मात्र दुर्योधनाचा मार्ग अधर्माचा असल्यामुळे कर्णालाही त्या अधर्माचे परिणाम भोगावे लागले. महाभारत याच प्रसंगातून सांगते की, मित्राशी निष्ठा आवश्यक आहे; पण ती धर्मापेक्षा मोठी असू शकत नाही.

अश्वत्थामा, दुर्योधन आणि कौरवांची मैत्री

अश्वत्थामा हा द्रोणाचार्यांचा पुत्र आणि दुर्योधनाचा निकटचा मित्र होता. युद्धाच्या शेवटपर्यंत त्याने दुर्योधनाची साथ सोडली नाही. दुर्योधनाच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या सूडासाठी अश्वत्थाम्याने रात्री पांडवांच्या छावणीवर हल्ला करून उपपांडवांचा वध केला.

ही मैत्री निष्ठेचे उदाहरण असली तरी सूड, क्रोध आणि अधर्म यांच्या प्रभावाखाली गेल्यामुळे तिचा शेवट अत्यंत दुःखद झाला. त्यामुळे मैत्री विवेकाशिवाय असेल, तर ती विनाशाचे कारण ठरू शकते, असा संदेश महाभारत देते.

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पांडवांची परस्पर मैत्री

पाच पांडव हे केवळ भाऊ नव्हते, तर एकमेकांचे जिवलग मित्रही होते. वनवास, अज्ञातवास, अपमान, युद्ध अशा प्रत्येक संकटात त्यांनी एकमेकांची साथ सोडली नाही. युधिष्ठिराचा संयम, भीमाचे संरक्षण, अर्जुनाचा पराक्रम, नकुल-सहदेवांची निष्ठा आणि परस्परांवरील विश्वास यांमुळे पांडवांचे बंध अधिक मजबूत झाले. संकटात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे ही खरी मैत्री असल्याचा आदर्श पांडवांनी घालून दिला.

विदुरांचे पांडवांवरील मैत्रीपूर्ण प्रेम

विदुर हे हस्तिनापूरचे महामंत्री होते. ते पांडवांचे रक्ताचे नातेवाईक असले तरी त्यांनी त्यांना नेहमी मित्राप्रमाणे मार्गदर्शन केले. लाक्षागृहाच्या कटाची माहिती देऊन त्यांनी पांडवांचे प्राण वाचवले. प्रत्येक कठीण प्रसंगी त्यांनी सत्य आणि धर्माची बाजू घेतली. विदुरांचे नाते हे हितचिंतक मित्र कसा असावा, याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

महाभारतातील मैत्रीच्या कथा आजही तितक्याच प्रेरणादायी आहेत. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांची मैत्री धर्म, विश्वास आणि योग्य मार्गदर्शनाची सर्वोच्च परंपरा दाखवते. कर्ण आणि दुर्योधन यांची मैत्री निष्ठा व कृतज्ञतेचे अद्वितीय उदाहरण आहे; मात्र अधर्माची साथ दिल्यास महान गुणदेखील विनाश टाळू शकत नाहीत, हेही ती शिकवते. पांडवांची एकजूट आणि विदुरांचे हितचिंतक मार्गदर्शन मैत्रीचा आणखी एक सुंदर पैलू उलगडून दाखवते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: महाभारतातील सर्वात आदर्श मैत्री कोणती मानली जाते?

    Ans: महाभारतात श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांची मैत्री विश्वास, धर्म आणि निःस्वार्थ मार्गदर्शनाचे सर्वोत्तम उदाहरण मानली जाते.

  • Que: श्रीकृष्ण आणि सुदामा यांच्या मैत्रीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: श्रीकृष्ण-सुदामाची मैत्री निस्वार्थ प्रेम, साधेपणा, आपुलकी आणि खरी मैत्री कधीही संपत्तीवर अवलंबून नसते, हा संदेश देते.

  • Que: कर्ण आणि दुर्योधन यांच्या मैत्रीतून काय शिकायला मिळते?

    Ans: या मैत्रीतून निष्ठा, कृतज्ञता आणि वचनपालनाचे महत्त्व समजते. मात्र अधर्माची साथ दिल्यास त्याचे दुष्परिणामही भोगावे लागतात, ही शिकवणही मिळते.

Web Title: Friendship day special shrikrishna sudama karna mahabharata friendship stories

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Published On: Aug 02, 2026 | 09:50 AM

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