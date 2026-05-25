Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Shiv Purana What Is Shiv Purana Know The Importance Of Shiv Purana Recitation Rituals And Sacred Stories

Shiv Purana: शिवपुराण म्हणजे काय? जाणून घ्या शिवपुराण पठणाचे महत्त्व, पूजा पद्धत आणि कथा

Updated On: May 25, 2026 | 03:40 PM IST
सारांश

हिंदू धर्मातील अठरा महापुराणांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि पूजनीय पुराण म्हणजे शिवपुराण. हा ग्रंथ केवळ भगवान शिवाच्या कथा सांगणारा नाही, तर सृष्टीची निर्मिती, पालन आणि संहार यामागील तत्त्वज्ञान, भक्ती, धर्म, साधना, योग, मोक्ष आणि जीवनाचे आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट करणारा व्यापक ग्रंथ मानला जातो.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शिवपुराण म्हणजे काय
  • शिवपुराण वाचनाचे महत्त्व
  • शिवपुराणाची रचना कोणी केली
 

 

शिवपुराणात भगवान शिव केवळ देव म्हणून नाही, तर परब्रह्म, अनंत शक्ती आणि विश्वाचे अंतिम सत्य म्हणून वर्णिले आहेत. म्हणूनच अनेक शिवभक्त या ग्रंथाला “शिवतत्त्व समजून घेण्याचा मार्ग” असेही म्हणतात.

शिवपुराण म्हणजे काय?

पुराण म्हणजे प्राचीन काळातील ज्ञान, इतिहास, धर्म, आख्यायिका, तत्त्वज्ञान आणि जीवनमूल्ये सांगणारे ग्रंथ. शिवपुराण हे विशेषतः भगवान शिवाच्या महिमा, स्वरूप, अवतार, लीलांचे वर्णन आणि त्यांच्या उपासनेची पद्धत सांगणारे पुराण आहे.
पौराणिक परंपरेनुसार या ग्रंथाचे कथन महर्षी वेदव्यास यांनी केले असे मानले जाते.

भागीरथाच्या तपश्चर्येमुळे पृथ्वीवर अवतरली गंगा; भगवान शिवांनी जटांमध्ये का धारण केला तिचा प्रवाह

शिवपुराणाची रचना

परंपरेनुसार शिवपुराणात सुमारे २४ हजार श्लोक असल्याचे सांगितले जाते. विविध परंपरांमध्ये अध्याय आणि संहितांची संख्या बदलते; मात्र सामान्यतः खालील संहितांचा उल्लेख आढळतो:

विद्येश्वर संहिता

ही शिवपुराणाची प्रारंभिक संहिता मानली जाते. यामध्ये शिवतत्त्वाचे वर्णन, शिवपूजेचे महत्त्व, लिंगपूजेची उत्पत्ती, व्रत, नियम आणि धार्मिक आचार येतात.

रुद्र संहिता

ही सर्वाधिक लोकप्रिय मानली जाते. यामध्ये भगवान शिवाचा विवाह, सती यांची कथा, पार्वती यांची तपश्चर्या, कामदेव दहन, कार्तिकेय जन्म, गणेश जन्म

शतरुद्र संहिता

या भागात शिवाच्या विविध रूपांचे वर्णन आहे.

महादेवाची अनेक स्वरूपे

विविध देवतांचे उत्पत्तीवर्णन

शिवभक्तीचे महत्त्व

कोटिरुद्र संहिता

यामध्ये विविध शिवलिंगांची माहिती, ज्योतिर्लिंगांचे महत्त्व, पूजा आणि व्रते

उमा संहिता

ही संहिता ज्ञान, धर्म आणि साधनेशी संबंधित आहे. योग, सदाचार, भक्तीमार्ग, मोक्षमार्ग

Garuda Purana: रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास आत्म्याला मोक्ष मिळत नाही? जाणून घ्या गरुड पुराणातील धार्मिक श्रद्धा

 

कैलास संहिता

यामध्ये गुरुचे महत्त्व, शिवज्ञान, ध्यानसाधना

वायवीय संहिता

शिवतत्त्वाचे सखोल आध्यात्मिक विवेचन या भागात येते.

 

शिवपुराणातील प्रमुख कथा

दक्षयज्ञ आणि सतीचा त्याग

राजा दक्ष यांनी केलेल्या यज्ञात शिवाचा अपमान झाल्याने सतीने देहत्याग केला. ही कथा अहंकार आणि भक्ती यांचा संघर्ष दर्शवते.

पार्वतीची तपश्चर्या

सतीचा पुनर्जन्म पार्वती म्हणून झाल्यानंतर त्यांनी भगवान शिवांना प्राप्त करण्यासाठी कठोर तप केले.

गणेशाचा जन्म

पार्वतीने निर्माण केलेल्या गणेशाला शिवांनी प्रथम ओळखले नाही आणि नंतर त्यांना गजानन रूप दिले.

समुद्रमंथन आणि नीलकंठ

समुद्रमंथनातून बाहेर पडलेले विष भगवान शिवांनी ग्रहण केले आणि जगाचे रक्षण केले. त्यामुळे त्यांना नीलकंठ म्हटले गेले.

शिवपुराणातील मुख्य शिकवण

अहंकाराचा त्याग

शिवपुराण सांगते की सत्ता, संपत्ती किंवा ज्ञान यांचा गर्व शेवटी विनाशाकडे नेतो.

भक्ती आणि समर्पण

शिवाची कृपा मिळवण्यासाठी मोठे विधी नव्हे तर शुद्ध मन आवश्यक आहे.

कर्म आणि धर्म

प्रत्येक कर्माचे परिणाम असतात; म्हणून धर्माचरण आवश्यक आहे.

वैराग्य आणि संतुलन

भगवान शिव संसारात राहूनही अलिप्त राहण्याचा आदर्श देतात.

शिवपुराणानुसार शिवपूजा कशी करावी?

परंपरेनुसार सकाळी स्नान करून स्वच्छ वस्त्र धारण करावीत

शिवलिंगावर जलाभिषेक करावा

बेलपत्र अर्पण करावे

“ॐ नमः शिवाय” मंत्रजप करावा

दीप, धूप आणि नैवेद्य अर्पण करावा

शिवपुराणातील एखादा अध्याय वाचावा

विशेषतः महाशिवरात्री, श्रावण महिन्यातील सोमवार, प्रदोष व्रत या दिवशी शिवपुराण पठणाला विशेष महत्त्व दिले जाते.

शिवपुराण वाचनाचे पारंपरिक महत्त्व

अनेक धार्मिक परंपरांनुसार शिवपुराणाचे श्रद्धेने वाचन केल्याने:

मनाला शांतता मिळते

शिवभक्ती दृढ होते

आध्यात्मिक चिंतन वाढते

सदाचार आणि संयमाची प्रेरणा मिळते. ही फलश्रुती श्रद्धेच्या परंपरांवर आधारित मानली जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवपुराण म्हणजे काय?

    Ans: शिवपुराण हे हिंदू धर्मातील अठरा महापुराणांपैकी एक महत्त्वाचे पुराण आहे, ज्यामध्ये भगवान शिवांचे महत्त्व, लीलांचे वर्णन आणि आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान सांगितले आहे.

  • Que: शिवपुराणाची रचना कोणी केली?

    Ans: पौराणिक मान्यतेनुसार महर्षी वेदव्यास यांनी शिवपुराणाचे कथन केले असे मानले जाते.

  • Que: शिवपुराणातील सर्वाधिक लोकप्रिय कथा कोणत्या आहेत?

    Ans: दक्षयज्ञ, सतीचा त्याग, पार्वतीची तपश्चर्या, गणेश जन्म आणि समुद्रमंथनातील नीलकंठ कथा विशेष प्रसिद्ध आहेत.

Web Title: Shiv purana what is shiv purana know the importance of shiv purana recitation rituals and sacred stories

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भागीरथाच्या तपश्चर्येमुळे पृथ्वीवर अवतरली गंगा; भगवान शिवांनी जटांमध्ये का धारण केला तिचा प्रवाह
1

भागीरथाच्या तपश्चर्येमुळे पृथ्वीवर अवतरली गंगा; भगवान शिवांनी जटांमध्ये का धारण केला तिचा प्रवाह

Garuda Purana: रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास आत्म्याला मोक्ष मिळत नाही? जाणून घ्या गरुड पुराणातील धार्मिक श्रद्धा
2

Garuda Purana: रात्री अंत्यसंस्कार केल्यास आत्म्याला मोक्ष मिळत नाही? जाणून घ्या गरुड पुराणातील धार्मिक श्रद्धा

Shivalilamrit story: शिवलीलामृत दुसरा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या हरण आणि शिकाऱ्याची प्रेरणादायी कथा
3

Shivalilamrit story: शिवलीलामृत दुसरा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या हरण आणि शिकाऱ्याची प्रेरणादायी कथा

Astro Tips: कुंडलीतील ग्रहदोषांपासून मिळू शकतो दिलासा; रत्नांशिवाय करा ‘हे’ उपाय
4

Astro Tips: कुंडलीतील ग्रहदोषांपासून मिळू शकतो दिलासा; रत्नांशिवाय करा ‘हे’ उपाय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shiv Purana: शिवपुराण म्हणजे काय? जाणून घ्या शिवपुराण पठणाचे महत्त्व, पूजा पद्धत आणि कथा

Shiv Purana: शिवपुराण म्हणजे काय? जाणून घ्या शिवपुराण पठणाचे महत्त्व, पूजा पद्धत आणि कथा

May 25, 2026 | 03:40 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
NSE मुळे भारतीय भांडवली बाजाराचे ‘लोकशाही’करण! गुंतवणूकदारांचा आकडा 13 कोटी पार; ‘या’ राज्यांनी गाठला नवा टप्पा

NSE मुळे भारतीय भांडवली बाजाराचे ‘लोकशाही’करण! गुंतवणूकदारांचा आकडा 13 कोटी पार; ‘या’ राज्यांनी गाठला नवा टप्पा

May 25, 2026 | 03:30 PM
हातमागावरील रेशमी सिल्क साड्यांची खरेदी करताना ‘या’ चुका करणे टाळा, अन्यथा होईल मोठी फसवणूक

हातमागावरील रेशमी सिल्क साड्यांची खरेदी करताना ‘या’ चुका करणे टाळा, अन्यथा होईल मोठी फसवणूक

May 25, 2026 | 03:30 PM
Star Pravah New Serial : जिवाला जीव देणाऱ्या बहिणींची गोष्ट; ‘पाठराखीण’ मालिकेचा मुहूर्त ठरला

Star Pravah New Serial : जिवाला जीव देणाऱ्या बहिणींची गोष्ट; ‘पाठराखीण’ मालिकेचा मुहूर्त ठरला

May 25, 2026 | 03:26 PM
Thane Crime: ठाणे पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश; ‘तेल माफिया’ राजू पंडितवर डिझेल चोरी रॅकेटचा गुन्हा

Thane Crime: ठाणे पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश; ‘तेल माफिया’ राजू पंडितवर डिझेल चोरी रॅकेटचा गुन्हा

May 25, 2026 | 03:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM
Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

Chiplun News : चिपळूणच्या राजकारणात खळबळ, रमेश कदमांबाबत विजयराव देसाईंचा गौप्यस्फोट

May 24, 2026 | 06:57 PM
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM