  • Mahalakshmi Temple Kolhapur Seeing The Goddess Brings Peace And Prosperity What Is The History Of Goddess Mahalakshmi

Mahalakshmi Temple Kolhapur: महालक्ष्मीच्या दर्शनाने मिळते शांती आणि समृद्धी, जाणून घ्या देवीचा इतिहास

महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापूर हे महाराष्ट्रातील अत्यंत प्राचीन आणि जागृत शक्तिपीठ मानले जाणारे मंदिर आहे. शारदीय नवरात्रोत्सव, किरणोत्सव काळात भाविक देवीच्या दर्शनासाठी गर्दी असते. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीची कथा जाणून घ्या

Updated On: Apr 24, 2026 | 12:50 PM
  • कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीचा काय आहे इतिहास
  • कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीची पौराणिक कथा
  • कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीचे धार्मिक महत्त्व
 

महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापूर हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नसून, ते इतिहास, श्रद्धा, वास्तुकला आणि सांस्कृतिक परंपरेचे संगम आहे. पौराणिक कथांनी समृद्ध असलेले हे मंदिर आजही लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान आहे. अंबाबाईच्या दर्शनाने भक्तांना आत्मिक शांती, समाधान आणि समृद्धीची अनुभूती मिळते. हाच या मंदिराची खरा महिमा आहे.

महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापूर हे महाराष्ट्रातील अत्यंत प्राचीन आणि जागृत शक्तिपीठ मानले जाणारे मंदिर आहे. करवीरनिवासिनी अंबाबाई म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या देवीचे स्थान भक्तांच्या श्रद्धेचे, इतिहासाचे आणि अध्यात्माचे केंद्र मानले जाते. कोल्हापूर शहराच्या सांस्कृतिक ओळखीचा हा आत्मा आहे.

पौराणिक कथा

पुराणांनुसार, या क्षेत्राला “करवीर क्षेत्र” असे म्हटले जाते. कथा सांगते की कोल्हासुर नावाच्या असुराने या भागात अत्याचार माजवले होते. त्याच्या त्रासाने त्रस्त झालेल्या देवांनी देवी महालक्ष्मीची आराधना केली. देवीने अवतार घेऊन कोल्हासुराचा वध केला आणि या भूमीला त्याच्या अत्याचारातून मुक्त केले. कोल्हासुराने मरण्यापूर्वी देवीकडे एक वर मागितला की, या भूमीला त्याचे नाव मिळावे. देवीने ते मान्य केले आणि म्हणूनच या ठिकाणाला “कोल्हापूर” असे नाव पडले, असे मानले जाते.

मंदिराचा इतिहास व वास्तूशैली

हे मंदिर साधारणतः सातव्या ते नवव्या शतकाच्या दरम्यान बांधले गेले असे मानले जाते. काही इतिहासकारांच्या मते, शिलाहार आणि चालुक्य राजवटीत या मंदिराची उभारणी झाली. मंदिराची वास्तूशैली हेमाडपंती प्रकारातील असून, काळ्या दगडात कोरलेली भव्य रचना पाहायला मिळते. मंदिराच्या भिंतींवर सूक्ष्म नक्षीकाम, देव-देवतांच्या मूर्ती आणि विविध शिल्पकला कोरलेली आहे. मंदिराचा मुख्य सभामंडप, गर्भगृह आणि दीपमाळ या सर्व गोष्टी स्थापत्यकलेच्या उत्कृष्ट प्रतिकृती आहे.

मूर्तीची वैशिष्ट्ये

महालक्ष्मी देवीची मूर्ती अत्यंत आकर्षक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ही मूर्ती काळ्या पाषाणात (शिळेत) बनवलेली आहे. देवी चार हातांनी अलंकृत आहे. एका हातात मातुलिंग (एक प्रकारचा फल), दुसऱ्या हातात गदा, तसेच इतर हातांमध्ये शंख आणि ढाल आहे. देवी पश्चिमाभिमुख (पश्चिमेकडे तोंड असलेली) आहे. हे विशेष वैशिष्ट्य आहे, कारण बहुतेक मंदिरे पूर्वाभिमुख असतात. देवीच्या मुकुटावर शेषनागाची रचना दिसते. देवीच्या चेहऱ्यावर शांतता आणि करुणेचे भाव दिसतात, जे भक्तांना आत्मिक शांती देतात.

किरणोत्सव

या मंदिराचे एक अत्यंत अद्भुत वैशिष्ट्य म्हणजे किरणोत्सव. वर्षातून तीन वेळा. जानेवारी आणि नोव्हेंबर महिन्यात सूर्यकिरण थेट गर्भगृहात प्रवेश करून देवीच्या मूर्तीवर पडतात. हा क्षण अत्यंत पवित्र मानला जातो आणि हजारो भक्त या दिवशी दर्शनासाठी येतात. यामागे मंदिराच्या स्थापत्यशास्त्रातील अचूकता आणि खगोलशास्त्रीय ज्ञान दिसून येते.

धार्मिक महत्त्व

हे मंदिर अष्टदश शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. असे मानले जाते की सतीच्या शरीराचा एक भाग येथे पडला होता, त्यामुळे या ठिकाणाला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले. महालक्ष्मी ही संपत्ती, समृद्धी आणि सौभाग्याची देवी मानली जाते. त्यामुळे देशभरातून भक्त येथे दर्शनासाठी येतात.

उत्सव आणि परंपरा

नवरात्रोत्सव हा येथे अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. किरणोत्सव विशेष आकर्षण असतो. दररोज विविध पूजा, आरती आणि अभिषेक यांचे आयोजन केले जाते.

बालाजीची पत्नी आणि करवीरची माहेरवाशीण

श्री दुर्गा सप्तशतीनुसार करवीर निवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) ही साक्षात प्रधान‌ प्रकृती.‌ तमोगुणी महाकाली आणि सत्वगुणी महासरस्वती असे तिचे स्वरूप. त्रिदेवांची निर्मिती करताना महालक्ष्मीने स्व:तत्वातून ब्रम्हा आणि लक्ष्मी प्रकट केले. ही‌च लक्ष्मी महासरस्वती पुत्र विष्णूंची‌ अर्धांगिनी होय. लक्ष्मी विष्णूंच्या अनेक अवतारात सोबत असे. राम अवतारात सीता, कृष्ण अवतारात रूक्मिणी आणि बालाजी अवतारात पद्मावती. भृगू ऋषींनी विष्णूंच्या छातीवर लाथ मारली. आपल्या स्थानाचा अपमान‌ केला तरी पतींनी‌ ऋषींना शासन‌ केले नाही. या रागाने श्री लक्ष्मी देवी आपल्या माहेरी करवीर नगरी आपल्या आई महालक्ष्मीकडे आली. आणि इथेच राहिली. कडक‌ तपश्चर्या केल्याने विष्णूंना श्री लक्ष्मी पुन्हा प्रसन्न‌ झाली आणि म्हणूनच शारदीय नवरात्रीत दरवर्षी तिरूपती बालाजीवरून आई या नात्याने करवीर महालक्ष्मीसाठी मानाचा सोन्याने मढलेला भरजरी शालू येतो. अनेकांना‌ वाटते करवीरची महालक्ष्मी (अंबाबाई) ही बालाजीची पत्नी आहे. पण तसे नाही बालाजी हे महालक्ष्मी (अंबाबाई) चे जावई आहे. तर महालक्ष्मी ही लक्ष्मीची आई असल्याने बालाजी यांची सासूबाई आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीचा काय आहे इतिहास

    Ans: महालक्ष्मी मंदिराचा इतिहास सुमारे 7व्या शतकापर्यंत जातो. चालुक्य राजांनी हे मंदिर बांधल्याचे मानले जाते. मंदिराची रचना आणि शिल्पकला अत्यंत सुंदर आणि ऐतिहासिक आहे.

  • Que: देवीला "अंबाबाई" का म्हणतात?

    Ans: स्थानिक भक्त देवी महालक्ष्मीला प्रेमाने "अंबाबाई" असे संबोधतात. हे नाव मातृस्वरूप आणि संरक्षण देणाऱ्या देवीचे प्रतीक आहे.

  • Que: महालक्ष्मी देवीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: देवी महालक्ष्मी ही धन, समृद्धी आणि सौभाग्याची देवी मानली जाते. तिच्या दर्शनाने भक्तांना शांती, सकारात्मक ऊर्जा आणि आर्थिक उन्नती मिळते असे मानले जाते.

Published On: Apr 24, 2026 | 12:50 PM

