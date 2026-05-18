Dr Shrikant Jichkar: तुम्हाला माहिती आहे का? देशातील सर्वात उच्चशिक्षित व्यक्ती कोण आहे? त्यांनी किती पदव्या घेतल्या तसेच किती विद्यपीठातून शिक्षण घेतले आहे ? जर तुम्हाला माहिती नसेल तर आज आपण जाणून घेऊया या महान व्यक्तीबद्दल……
श्रीकांत जिचकार यांनी शिक्षण क्षेत्रातील सनदी अधिकारी म्हणून देशाची सेवा केली. शिक्षणाप्रती असणारी त्यांची अफाट आवड त्यांच्यामध्ये सहज दिसून येत होती. वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षांपर्यंत त्यांच्या नावापर १४ पदव्या होत्या. त्यांच्या अदभूत कामगिरिमुळे त्यांचे नाव ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये (Limca Book of Records) नोंदवले गेले. यांच्या नावावर असलेल्या अनेक पदव्यामुळे त्यांना देशातील सर्वात सुशिक्षित व्यक्तीचा बहुमान मिळाला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी आपल्या बहुतांश परीक्षांमध्ये प्रथम श्रेणी मिळवली होती आणि अनेक सुवर्णपदकेही पटकावली होती.
१९८० मध्ये त्यांची देशातील सर्वात तरूण आमदार (MLA) म्हणून निवड झाली. पुढे त्यांनी राज्यमंत्री, राज्यसभा, खासदार आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य म्हणूनही मोलाची सेवा बजावली. ते अत्यंत सर्जनशील (Creative) व्यक्ती होते. तसेच ते चित्रकला (Painting), फोटोग्राफी आणि नाटकात ही भाग घेत असत. त्यांनी धर्म, आरोग्य आणि शिक्षण यांसह अनेक विषयांवर व्याख्याने देण्यासाठी देशभर प्रवास केला.