Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

Dr Shrikant Jichkar: भारतातील सर्वात सुशिक्षित व्यक्ती डॉ. श्रीकांत जिचकार यांच्याबद्दल वाचा. वयाच्या २५ व्या वर्षात १४ पदव्या, आयपीएस-आयएएस परीक्षा उत्तीर्ण आणि सर्वात तरुण आमदार बनण्याचा रंजक प्रवास.

Updated On: May 18, 2026 | 09:20 AM
Dr Shrikant Jichkar: तुम्हाला माहिती आहे का? देशातील सर्वात उच्चशिक्षित व्यक्ती कोण आहे? त्यांनी किती पदव्या घेतल्या तसेच किती विद्यपीठातून शिक्षण घेतले आहे ? जर तुम्हाला माहिती नसेल तर आज आपण जाणून घेऊया या महान व्यक्तीबद्दल……

लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंदवले गेले नाव

श्रीकांत जिचकार यांनी शिक्षण क्षेत्रातील सनदी अधिकारी म्हणून देशाची सेवा केली. शिक्षणाप्रती असणारी त्यांची अफाट आवड त्यांच्यामध्ये सहज दिसून येत होती. वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षांपर्यंत त्यांच्या नावापर १४ पदव्या होत्या. त्यांच्या अदभूत कामगिरिमुळे त्यांचे नाव ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये (Limca Book of Records) नोंदवले गेले. यांच्या नावावर असलेल्या अनेक पदव्यामुळे त्यांना देशातील सर्वात सुशिक्षित व्यक्तीचा बहुमान मिळाला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी आपल्या बहुतांश परीक्षांमध्ये प्रथम श्रेणी मिळवली होती आणि अनेक सुवर्णपदकेही पटकावली होती.

डॉ. श्रीकांत जिचकार यांच्या काही प्रमुख पदव्या:

  • वैद्यकीय डॉक्टर (MBBS आणि MD)
  • कायदा (LLB)
  • आंतरराष्ट्रीय कायदा (LLM)
  • मास्टर इन बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (DBM आणि MBA)
  • बॅचलर्स इन जर्नलिझम (पत्रकारिता)
  • एम. ए. पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन (लोकप्रशासन)
  • एम. ए. सोशियोलॉजी (समाजशास्त्र)
  • एम. ए. इकॉनॉमिक्स (अर्थशास्त्र)
  • एम. ए. संस्कृत
  • एम. ए. हिस्टरी (इतिहास)
  • एम. ए. इंग्लिश लिटरेचर (इंग्रजी साहित्य)
  • एम. ए. फिलॉसॉफी (तत्वज्ञान)
  • एम. ए. पॉलिटिकल सायन्स (राज्यशास्त्र)
  • एम. ए. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि पुरातत्वशास्त्र
  • एम. ए. मानसशास्त्र

आयएएस अधिकारी म्हणूनही बजावली सेवा

१९७३ ते १९९० दरम्यानच्या काळात श्रीकांत जिचकार यांनी एकूण ४२ विद्यापीठांच्या परीक्षा दिल्या. त्यांनी यूपीएसीसारखी कठीण परीक्षा सहज उत्तीर्ण केली आणि सुमारे चार महिने ‘आयएएस’ (IAS) अधिकारी म्हणून काम केले. परंतु, नंतर राष्ट्रीय निवडणुका लढवण्यासाठी त्यांनी आपल्या प्रतिष्ठित नोकरीचाही राजीनामा दिला.

१९८० मध्ये त्यांची देशातील सर्वात तरूण आमदार (MLA) म्हणून निवड झाली. पुढे त्यांनी राज्यमंत्री, राज्यसभा, खासदार आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य म्हणूनही मोलाची सेवा बजावली. ते अत्यंत सर्जनशील (Creative) व्यक्ती होते. तसेच ते चित्रकला (Painting),  फोटोग्राफी आणि नाटकात ही भाग घेत असत. त्यांनी धर्म, आरोग्य आणि शिक्षण यांसह अनेक विषयांवर व्याख्याने देण्यासाठी देशभर प्रवास केला.

Published On: May 18, 2026 | 09:20 AM

