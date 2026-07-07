मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Surya Pushya Nakshatra 2026 Which 4 Zodiac Signs Will Get Benefits And Get Rich

Surya Pushya Nakshatra 2026: शत्रू शनिच्या नक्षत्रात करणार सूर्यदेव प्रवेश, 20 जुलैपासून ‘या’ राशींचे नशीब फळफळणार

Updated On: Jul 07, 2026 | 12:25 PM IST
जाहिरात
सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांचा राजा असलेल्या सूर्याचे नक्षत्र बदलणे ही एक अत्यंत महत्त्वाची खगोलीय घटना मानली जाते. या वर्षी, २० जुलै २०२६ रोजी, सूर्य एका मोठ्या फेरबदलातून जाणार आहे.

सूर्य करणार पुष्य नक्षत्रात प्रवेश (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

सूर्य करणार पुष्य नक्षत्रात प्रवेश (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सूर्य शनीच्या अधिपत्याखालील आणि सर्व नक्षत्रांचा राजा मानल्या जाणाऱ्या पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करेल
  • सूर्याचा मुलगा शनि असूनही त्याचा शत्रू मानला जातो 
  • सूर्याच्या या प्रवेशामुळे नक्की कोणत्या राशींना फायदा मिळणार 
ज्योतिषशास्त्रामध्ये, ग्रहांच्या त्यांच्या राशींमधील गोचरासोबतच, नक्षत्रांचे गोचर देखील अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. नक्षत्रांच्या गोचरामुळे ग्रहांच्या प्रभावात सूक्ष्म परंतु गहन बदल घडतात, ज्याचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होतो. २० जुलै, २०२६ रोजी, ग्रहांचा राजा सूर्य, शनीच्या अधिपत्याखालील पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करेल. 

सूर्य आणि शनी हे एकमेकांचे शत्रू मानले जातात, तरीही पुष्य नक्षत्र हे सर्वात शुभ आणि फायदेशीर नक्षत्रांपैकी एक मानले जाते. त्यामुळे, सूर्याचा या नक्षत्रातील प्रवेश अनेकांसाठी प्रगती, सन्मान आणि आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. ज्योतिषाचार्य आनंद पाठक यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली असून पुष्य नक्षत्राबद्दल जाणून घेऊया, या गोचरामुळे कोणत्या राशींना सर्वाधिक फायदा होईल आणि इतर राशींनी कोणत्या गोष्टींची जाणीव ठेवावी.

Surya Gochar: ग्रहांचा राजा सूर्य बदलणार आपली चाल, 3 राशींच्या व्यक्तींचे आयुष्य होणार मालामाल

पुष्य नक्षत्र म्हणजे काय?

पुष्य नक्षत्र हे वैदिक ज्योतिषशास्त्रातील २७ नक्षत्रांपैकी आठवे नक्षत्र आहे. या नक्षत्राचा स्वामी शनी आहे, तर देवांचा गुरु असलेला गुरु हा त्याचा अधिपती ग्रह आहे. म्हणूनच हे नक्षत्र शिस्त, ज्ञान, समृद्धी, पालनपोषण आणि शुभ कार्यांचे प्रतीक मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पुष्य नक्षत्र इतके शुभ मानले जाते की विवाह, नवीन व्यवसाय सुरू करणे, वाहन खरेदी करणे, गृहप्रवेश, गुंतवणूक आणि धार्मिक विधी वगळता इतर सर्व शुभ कार्ये या नक्षत्रात शुभ मानली जातात.

सूर्याचा पुष्य नक्षत्रात प्रवेश विशेष का असतो?

सूर्य हा आत्मविश्वास, नेतृत्व, सरकारी काम, पद, प्रतिष्ठा, पितृत्व, ऊर्जा आणि आदर यासाठी जबाबदार असलेला ग्रह आहे. जेव्हा सूर्य पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा व्यक्तींना त्यांची ध्येये साध्य करण्याची प्रेरणा मिळते. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या कामांना गती मिळू शकते आणि कठोर परिश्रमातून चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता वाढते. सूर्य आणि शनी हे एकमेकांचे शत्रू मानले जात असले तरी, पुष्य नक्षत्राची शुभ ऊर्जा या संक्रमणाचे परिणाम संतुलित करण्यास मदत करते. त्यामुळे, अनेक राशींना या काळात चांगल्या संधी मिळू शकतात.

कोणत्या राशींना मिळणार लाभ? 

  • मेष: हे संक्रमण मेष राशीसाठी सकारात्मक परिणाम आणू शकते. नोकरदार लोकांना नवीन जबाबदाऱ्या आणि पदोन्नतीच्या संधी मिळू शकतात. नवीन व्यावसायिक योजना यशस्वी होऊ शकतात आणि तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल
  • मिथुन:  मिथुन राशीसाठी, सूर्याचे या नक्षत्रातील संक्रमण तुमचा आत्मविश्वास वाढवेल. तुमच्या मेहनतीचे कामाच्या ठिकाणी कौतुक होईल आणि तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल
  • सिंह: सिंह राशीचा स्वामी सूर्य असल्याने, या संक्रमणाचा सिंह राशीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये नवीन यश मिळण्याची शक्यता आहे आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल
  • वृश्चिक: वृश्चिक राशीसाठी, हा काळ करिअर आणि आर्थिक बाबतीत शुभ ठरू शकतो. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ लागतील. व्यवसायाच्या विस्तारासाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात आणि उत्पन्नात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
Surya Gochar 2026 : रोहिणी नक्षत्रात सूर्य गोचर, कर्क राशीसह 5 राशींचं फळफळणार भाग्य; गाठणार करिअरमध्ये उंची

इतर राशींसाठी परिस्थिती कशी असेल?

सूर्याच्या पुष्य नक्षत्रातील प्रवेशाचे सर्व राशींवर वेगवेगळे परिणाम होतील. ज्या राशींना विशेष लाभ मिळत नाही, त्यांनीही घाबरण्याची गरज नाही. या काळात संयम आणि शिस्त राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Surya pushya nakshatra 2026 which 4 zodiac signs will get benefits and get rich

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 12:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budh Gochar: 7 ते 24 जुलैपर्यंत 3 राशींच्या व्यक्तींना सावधानतेचा इशारा! बुध गोचरामुळे होऊ शकतं मोठं नुकसान
1

Budh Gochar: 7 ते 24 जुलैपर्यंत 3 राशींच्या व्यक्तींना सावधानतेचा इशारा! बुध गोचरामुळे होऊ शकतं मोठं नुकसान

Rahu Mahagochar: राहू महागोचर, धनिष्ठा नक्षत्रामुळे वाढू शकतो ताण! ‘या’ राशींसाठी ठरेल त्रासदायक
2

Rahu Mahagochar: राहू महागोचर, धनिष्ठा नक्षत्रामुळे वाढू शकतो ताण! ‘या’ राशींसाठी ठरेल त्रासदायक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Surya Pushya Nakshatra 2026: शत्रू शनिच्या नक्षत्रात करणार सूर्यदेव प्रवेश, 20 जुलैपासून ‘या’ राशींचे नशीब फळफळणार

Surya Pushya Nakshatra 2026: शत्रू शनिच्या नक्षत्रात करणार सूर्यदेव प्रवेश, 20 जुलैपासून ‘या’ राशींचे नशीब फळफळणार

Jul 07, 2026 | 12:25 PM
Telagana Crime: छतावरून ढकललं तरी वाचला, मग सलाईनमधून टॉयलेट क्लिनर टाकून संपवलं; पत्नीचा थरारक कट उघड

Telagana Crime: छतावरून ढकललं तरी वाचला, मग सलाईनमधून टॉयलेट क्लिनर टाकून संपवलं; पत्नीचा थरारक कट उघड

Jul 07, 2026 | 12:22 PM
सातारा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नामदेव पाटील यांनी घेतली विशाल पाटलांची भेट; ‘या’ विषयावर झाली चर्चा

सातारा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नामदेव पाटील यांनी घेतली विशाल पाटलांची भेट; ‘या’ विषयावर झाली चर्चा

Jul 07, 2026 | 12:17 PM
Marathi Serial: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’च्या सेटवरील किचनमध्ये रंगली मजा; कलाकारांनी बनवली गरमागरम कांदाभजी, पाहा Video

Marathi Serial: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’च्या सेटवरील किचनमध्ये रंगली मजा; कलाकारांनी बनवली गरमागरम कांदाभजी, पाहा Video

Jul 07, 2026 | 12:07 PM
Monsoon Care Tips: पावसाळ्यात डेंग्यूचा वाढता धोका! उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर देणे अधिक महत्वाचे, टळू शकतो मोठा धोका

Monsoon Care Tips: पावसाळ्यात डेंग्यूचा वाढता धोका! उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर देणे अधिक महत्वाचे, टळू शकतो मोठा धोका

Jul 07, 2026 | 12:04 PM
MBA Career Options: पदवीनंतर एमबीए करायचंय? ‘या’ ८ स्ट्रीममध्ये स्पेशलायझेशन करून मिळवा कोट्यवधींचे पॅकेज

MBA Career Options: पदवीनंतर एमबीए करायचंय? ‘या’ ८ स्ट्रीममध्ये स्पेशलायझेशन करून मिळवा कोट्यवधींचे पॅकेज

Jul 07, 2026 | 12:02 PM
250 वर्षांसाठी जमिनीत पुरलं टाइम कॅप्सूल! आतमध्ये ठेवलाय iPhone 17 Pro Max, 2276 मध्येही होणार सुरु?

250 वर्षांसाठी जमिनीत पुरलं टाइम कॅप्सूल! आतमध्ये ठेवलाय iPhone 17 Pro Max, 2276 मध्येही होणार सुरु?

Jul 07, 2026 | 11:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा