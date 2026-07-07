Surya Pushya Nakshatra 2026: शत्रू शनिच्या नक्षत्रात करणार सूर्यदेव प्रवेश, 20 जुलैपासून ‘या’ राशींचे नशीब फळफळणार

सूर्य आणि शनी हे एकमेकांचे शत्रू मानले जातात, तरीही पुष्य नक्षत्र हे सर्वात शुभ आणि फायदेशीर नक्षत्रांपैकी एक मानले जाते. त्यामुळे, सूर्याचा या नक्षत्रातील प्रवेश अनेकांसाठी प्रगती, सन्मान आणि आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. ज्योतिषाचार्य आनंद पाठक यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली असून पुष्य नक्षत्राबद्दल जाणून घेऊया, या गोचरामुळे कोणत्या राशींना सर्वाधिक फायदा होईल आणि इतर राशींनी कोणत्या गोष्टींची जाणीव ठेवावी.
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पुष्य नक्षत्र म्हणजे काय?
पुष्य नक्षत्र हे वैदिक ज्योतिषशास्त्रातील २७ नक्षत्रांपैकी आठवे नक्षत्र आहे. या नक्षत्राचा स्वामी शनी आहे, तर देवांचा गुरु असलेला गुरु हा त्याचा अधिपती ग्रह आहे. म्हणूनच हे नक्षत्र शिस्त, ज्ञान, समृद्धी, पालनपोषण आणि शुभ कार्यांचे प्रतीक मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पुष्य नक्षत्र इतके शुभ मानले जाते की विवाह, नवीन व्यवसाय सुरू करणे, वाहन खरेदी करणे, गृहप्रवेश, गुंतवणूक आणि धार्मिक विधी वगळता इतर सर्व शुभ कार्ये या नक्षत्रात शुभ मानली जातात.
सूर्याचा पुष्य नक्षत्रात प्रवेश विशेष का असतो?
सूर्य हा आत्मविश्वास, नेतृत्व, सरकारी काम, पद, प्रतिष्ठा, पितृत्व, ऊर्जा आणि आदर यासाठी जबाबदार असलेला ग्रह आहे. जेव्हा सूर्य पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा व्यक्तींना त्यांची ध्येये साध्य करण्याची प्रेरणा मिळते. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या कामांना गती मिळू शकते आणि कठोर परिश्रमातून चांगले परिणाम मिळण्याची शक्यता वाढते. सूर्य आणि शनी हे एकमेकांचे शत्रू मानले जात असले तरी, पुष्य नक्षत्राची शुभ ऊर्जा या संक्रमणाचे परिणाम संतुलित करण्यास मदत करते. त्यामुळे, अनेक राशींना या काळात चांगल्या संधी मिळू शकतात.
कोणत्या राशींना मिळणार लाभ?
इतर राशींसाठी परिस्थिती कशी असेल?
सूर्याच्या पुष्य नक्षत्रातील प्रवेशाचे सर्व राशींवर वेगवेगळे परिणाम होतील. ज्या राशींना विशेष लाभ मिळत नाही, त्यांनीही घाबरण्याची गरज नाही. या काळात संयम आणि शिस्त राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल.
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