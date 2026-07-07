Marathi Serial: ‘वीण दोघांतली ही तुटेन’च्या सेटवरील किचनमध्ये रंगली मजा; कलाकारांनी बनवली गरमागरम कांदाभजी, पाहा Video

मराठी मालिकांच्या चित्रीकरणादरम्यान कलाकारांमध्ये पडद्यावर जितकी उत्तम केमिस्ट्री पाहायला मिळते, तितकंच सुंदर बॉण्डिंग पडद्यामागेही दिसून येतं. . ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ या लोकप्रिय मालिकेच्या सेटवरही नुकतीच अशीच एक मजेशीर झलक पाहायला मिळाली. शूटिंगमधून वेळ काढत कलाकारांनी सेटवरील किचनमध्ये एकत्र येऊन गरमागरम कांदाभजी बनवण्याचा आनंद लुटला.
खर तर मुंबईत गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. यामुळे नागरिकांना जोरदार फटका बसताना दिसत आहे. जोरदार पावसामुळे जनजीवन देखील विस्कळीत झालं आहे. पावसामुळे अनेक मालिकेचं शूटिग रद्द करण्यात आले होते. तर काही कलाकार भर पावसात सेटवर पोहोचल्याचे समजत आहे. वीण दोघांतली ही तुटेनाच्या सेटवर देखील सगळे कलाकार उपस्थित होते.यावेळी या सगळ्यांनी एकत्र येत कांदाभजीचा बेत आखला होता.
सेटवरील किचनमध्ये यावेळी एक वेगळीच लगबग पाहायला मिळाली. मालिकेतील आजी, मल्लिका काकू आणि सुश्मिता यांनी एकत्र येत गरमागरम कांदाभजी बनवण्याचा बेत आखला. व्हिडिओमध्ये सुश्मिता कांदे चिरताना, आजी कोथिंबीर निवडताना, तर मल्लिका काकू कांदाभजीचं मिश्रण तयार करताना दिसत आहेत. शूटिंगच्या धावपळीतही कलाकारांनी एकत्र स्वयंपाक करत आनंदाचे क्षण अनुभवले.
यावेळी सेटवर समरची भूमिका साकारणारा सुबोध भावे देखील उपस्थित होता. सर्व कलाकार एकमेकांची मदत करत, गप्पा-गोष्टी करत आणि हसत-खेळत काम करत असल्याचं या व्हिडिओत पाहायला मिळत आहे. पडद्यावर कुटुंबाची भूमिका साकारणारे हे कलाकार ऑफस्क्रीनही तितक्याच आपुलकीने आणि जिव्हाळ्याने एकमेकांसोबत वेळ घालवत असल्याचं या व्हिडिओतून स्पष्ट होत आहे.
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मात्र, या व्हिडिओमध्ये प्रेक्षकांची लाडकी स्वानंदी, म्हणजेच अभिनेत्री तेजश्री प्रधान, कुठेच दिसली नाही. त्यामुळे चाहत्यांनीही लगेच तिची उणीव जाणवत, “स्वानंदी कुठेय?”, “तेजू ताईला मिस केलं” अशा अनेक प्रतिक्रिया व्हिडिओवर दिल्या.
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विशेष म्हणजे, काही वेळानंतर स्वतः तेजश्री प्रधाननेही या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली. तिने “हे कधी घडलं?” असा प्रश्न विचारत सोबत दुःखी इमोजी शेअर केला. तिच्या या कमेंटला मालिकेतील मल्लिका काकूंनी “संध्याकाळी…” असं उत्तर दिलं. या संवादावरून सेटवरील ही कांदाभजी पार्टी तेजश्री प्रधान मिस केल्याचं स्पष्ट झालं. अभिनेत्रीची ही मजेशीर प्रतिक्रिया आणि कलाकारांमधील आपुलकी पाहून चाहत्यांनीही या पोस्टवर भरभरून प्रेम व्यक्त केलं.
कलाकारांमधील आपुलकी, सेटवरील आनंदी वातावरण आणि एकमेकांशी असलेलं जिव्हाळ्याचं नातं या व्हिडिओतून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही चांगलाच व्हायरल झाला असून चाहत्यांकडून त्याला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे.
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