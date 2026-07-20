Mhada Lottery : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! म्हाडा लॉटरीचे शेड्यूल लवकरच जाहीर;75 हजारांहून अधिक अर्जदारांची प्रतीक्षा संपणार

MHADA Lottery 2026 : म्हाडाचे मोठे पाऊल! ताथवडे टप्पा-२ मधील ७९२ सदनिकांचे वितरण; लवकरच १० हजार घरे उभारण्याचे लक्ष्य
म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळाने ३० मार्च २०२६ रोजी मुंबईतील विविध भागांतील २,६४० फ्लॅट्ससाठी लॉटरी जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत एकूण ७५,३६६ अर्ज प्राप्त झाले होते. सुरुवातीच्या योजनेनुसार, संगणकीकृत लॉटरी सोडतीची प्रक्रिया १५ मे रोजी पूर्ण होणार होती. तथापि, सुरुवातीच्या टप्प्यात अपेक्षेपेक्षा कमी अर्ज आल्यामुळे, अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आणि ५ जून ही नवीन तारीख निश्चित करण्यात आली. नंतर, विधान परिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा पुढे ढकलावी लागली. जुलै महिना अर्धा उलटून गेल्याने, कोणतीही स्पष्ट घोषणा न झाल्यामुळे अर्जदार निराश होत होते.
या लॉटरी योजनेअंतर्गत, मुंबईतील अनेक प्रमुख आणि प्रीमियम ठिकाणी घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
कन्नमवार नगर (विक्रोळी)
पत्राचल, सिद्धार्थ नगर (गोरेगाव)
जुने मागाठाणे आणि गोराई (बोरिवली)
सुभाष नगर (चेंबूर)
गांधी नगर (वांद्रे)
पंतनगर (घाटकोपर)
गिरगाव, वडाळा, कोपरी (पवई), माझगाव, तुंगा (पवई), लोकमान्य नगर (दादर), पहाडी गोरेगाव आणि अँटॉप हिल
विविध उत्पन्न गटांसाठी घरांचे वाटप
Mhada Lottery 2026 : घराचे स्वप्न पूर्ण होणार? मुंबईतील 2640 घरांसाठी 75 हजार अर्ज, म्हाडा ड्रॉची उत्सुकता वाढली
नागरिकांची सोय आणि मागणी लक्षात घेऊन, म्हाडाने कन्नमवार नगर, विक्रोळी (पूर्व) येथील कोड क्रमांक ५३८ आणि ५३९ अंतर्गत येणाऱ्या १,२२१ सदनिकांच्या विक्री किंमतीत ७.५ टक्क्यांनी कपात केली आहे, ज्यांचे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. मंडळाच्या निर्णयानुसार, यापैकी ६१० फ्लॅट्स ५३८-अ आणि ५३९-अ या नवीन कोड क्रमांकांअंतर्गत केवळ उच्च उत्पन्न गटासाठी (HIG) उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे HIG प्रवर्गातील अर्जदारांना आधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज घरे परवडणाऱ्या दरात मिळवण्याची संधी मिळाली असून, याला नागरिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, संगणकीकृत सोडतीची नेमकी तारीख, वेळ आणि ठिकाण यासंबंधीची सविस्तर माहिती पुढील आठवड्यात अधिकृत वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल.