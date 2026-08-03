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Shivlilamrut Chapter 10: शिवलीलामृताच्या दहाव्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या उमामहेश्वर व्रताचे महत्त्व

Updated On: Aug 03, 2026 | 10:15 AM IST
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सारांश

श्री शिवलीलामृताचा दहावा अध्याय हा उमामहेश्वर व्रत आणि शारदाख्यान यांचे महत्त्व सांगणारा अत्यंत प्रेरणादायी अध्याय आहे. या अध्यायातून शिवभक्ती, पतिव्रत धर्म, अतिथीसेवा आणि भगवान शिव-पार्वतीच्या कृपेने जीवनात सुख, सौभाग्य व समृद्धी कशी प्राप्त होते, याचे सुंदर वर्णन आढळते.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • शिवलीलामृताच्या दहाव्या अध्यायात काय आहे
  • उमामहेश्वर व्रताचे महत्त्व
  • शिवलीलामृताच्या दहाव्या अध्यायाचे महत्त्व
 

 

श्री शिवलीलामृत हा संत श्रीधरस्वामी यांनी रचलेला शिवभक्तीचा अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ आहे. या ग्रंथातील प्रत्येक अध्याय भक्ती, धर्म, सदाचार आणि शिवकृपेचे महत्त्व उलगडून सांगतो. त्यातील दहावा अध्याय हा उमामहेश्वर व्रताची महती आणि शारदाख्यान म्हणून प्रसिद्ध आहे. या अध्यायात स्त्रीचे पतिव्रत, अतिथीसेवा, शिवभक्ती आणि उमामहेश्वर व्रताचे महात्म्य अत्यंत प्रभावीपणे वर्णन केले आहे.

देवरथ ब्राह्मण आणि शारदा

आनर्त देशात देवरथ नावाचा एक विद्वान, वेदवेत्ता आणि धर्मनिष्ठ ब्राह्मण राहत होता. त्याची कन्या शारदा अत्यंत रूपवती, सद्गुणी, विनयशील आणि धार्मिक संस्कारांनी समृद्ध होती. योग्य वेळ आल्यावर तिचा विवाह एका सुयोग्य वराशी करण्यात आला. विवाहानंतरही शारदाने धर्म, सेवा आणि ईश्वरभक्तीचा मार्ग कधीही सोडला नाही.

नैध्रुव ऋषींचे आगमन

एके दिवशी शारदा घरी एकटी असताना नैध्रुव नावाचे वृद्ध आणि नेत्रहीन तपस्वी ऋषी आपल्या शिष्यासह तिच्या घरी आले. भारतीय संस्कृतीत “अतिथी देवो भव” ही भावना मानली जाते. शारदानेही त्याच भावनेने त्यांचे स्वागत केले. तिने त्यांना आसन दिले, पाणी दिले आणि अत्यंत आदराने त्यांची सेवा केली. शारदेच्या नम्र स्वभावाने आणि सेवाभावाने ऋषी अत्यंत प्रसन्न झाले.

उमामहेश्वर व्रताचा उपदेश

नैध्रुव ऋषींनी शारदेला उमामहेश्वर व्रताचे महात्म्य, विधी आणि त्याचे आध्यात्मिक महत्त्व सांगितले. भगवान शिव आणि माता पार्वती यांची श्रद्धेने पूजा करून हे व्रत केल्यास वैवाहिक जीवन सुखी होते, पती-पत्नीमध्ये प्रेम वाढते, घरात समृद्धी येते आणि सर्व संकटे दूर होतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ऋषींनी शारदेला नित्य शिवनामस्मरण, जप, पूजन आणि व्रताचे नियमित पालन करण्याची प्रेरणा दिली. शारदाने संपूर्ण श्रद्धेने उमामहेश्वर व्रताचे पालन केले. तिची शिवभक्ती, पतिव्रत धर्म आणि सेवाभाव यामुळे तिच्या जीवनात सुख, शांती आणि अखंड सौभाग्य लाभले. आयुष्याच्या शेवटी भगवान शिवाच्या कृपेने तिला शिवलोकाची प्राप्ती झाली, असे या अध्यायात वर्णन केले आहे.

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दहाव्या अध्यायाचे आध्यात्मिक महत्त्व

शिवभक्तांच्या श्रद्धेनुसार, श्री शिवलीलामृताचा दहावा अध्याय भक्तिभावाने वाचल्यास घरातील कलह कमी होतो, सौभाग्य वृद्धिंगत होते, वैवाहिक जीवनात आनंद नांदतो आणि मनोकामना पूर्ण होण्यास सहाय्य मिळते. तसेच भगवान शिव आणि माता पार्वतीची कृपा प्राप्त होऊन कुटुंबात सुख-समृद्धी नांदते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.

अध्याय कधी वाचावा?

हा अध्याय कोणत्याही दिवशी वाचू शकता. मात्र काही दिवस विशेष शुभ मानले जातात.

प्रत्येक सोमवार

सोमवार हा भगवान शिवाचा दिवस असल्याने या दिवशी सकाळी किंवा संध्याकाळी पारायण करणे उत्तम मानले जाते.

प्रदोषकाळ

त्रयोदशीच्या दिवशी सूर्यास्तानंतरचा प्रदोषकाळ शिवपूजेसाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. या वेळी अध्यायाचे पठण विशेष फलदायी मानले जाते.

महाशिवरात्री

महाशिवरात्रीच्या दिवशी संपूर्ण शिवलीलामृत भक्तिभावाने वाचल्यास विशेष पुण्य लाभते, अशी श्रद्धा आहे.

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श्रावण महिना

श्रावणातील प्रत्येक सोमवार, तसेच संपूर्ण श्रावण महिन्यात या अध्यायाचे पारायण अनेक भक्त करतात.

अध्यायाच्या पारायणापूर्वीची पूजा पद्धती

स्नान करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत. शक्यतो पांढरे किंवा स्वच्छ, साधे कपडे परिधान करावेत.

देवघर स्वच्छ करावे.

शिवलिंग किंवा भगवान शिवाची प्रतिमा स्वच्छ करून समोर दीप लावावा.

पूजेचे साहित्य

स्वच्छ पाणी, बेलपत्र, पांढरी फुले, अक्षता, चंदन,धूप, दीप, नैवेद्य (फळ, दूध किंवा खडीसाखर) यावेळी किमान ११, २१ किंवा १०८ वेळा “ॐ नमः शिवाय” मंत्राचा जप करावा.

पारायणानंतरची प्रार्थना

हे भगवान शिव, आमच्या हातून झालेले ज्ञात-अज्ञात दोष क्षमा करा. आमच्या जीवनात सद्बुद्धी, आरोग्य, सुख, शांती आणि भक्ती प्रदान करा. सर्वांचे कल्याण करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवलीलामृताच्या दहाव्या अध्यायात कोणती कथा सांगितली आहे?

    Ans: या अध्यायात देवरथ ब्राह्मणाची कन्या शारदा, नैध्रुव ऋषी आणि उमामहेश्वर व्रताचे महात्म्य यांचे सविस्तर वर्णन केले आहे.

  • Que: शिवलीलामृताचा दहावा अध्याय वाचण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: भाविकांच्या श्रद्धेनुसार हा अध्याय भक्तिभावाने वाचल्यास भगवान शिव आणि माता पार्वतीची कृपा लाभते, वैवाहिक जीवनात सुख-शांती येते आणि सौभाग्य वृद्धिंगत होते.

  • Que: उमामहेश्वर व्रत म्हणजे काय?

    Ans: भगवान शिव आणि माता पार्वतीची श्रद्धेने पूजा करून वैवाहिक सुख, कुटुंबातील आनंद आणि समृद्धीसाठी केले जाणारे व्रत म्हणजे उमामहेश्वर व्रत.

Web Title: What is in the shivlilamrut chapter 10 importance of umamaheshwar vrat

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Published On: Aug 03, 2026 | 10:15 AM

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