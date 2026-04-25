Vastu Tips: सासरकडून या वस्तू घेतल्यास वाढू शकतो राहू केतूचा नकारात्मक प्रभाव

भारतीय परंपरेत भेटवस्तू देणे-घेणे हे नातेसंबंध दृढ करण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते. मात्र वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषानुसार काही वस्तू अशा असतात, ज्या चुकीच्या पद्धतीने स्वीकारल्यास घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते.
वास्तुशास्त्रानुसार, विवाहित महिलांनी माहेरून सासरला परतताना काही विशिष्ट वस्तू सोबत आणणे टाळावे. असे केल्याने त्यांच्या पतीला आणि कुटुंबाला आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागू शकते. याव्यतिरिक्त, पतीनेही आपल्या सासरच्या घरातून काही विशिष्ट वस्तू नेणे टाळावे. असे केल्याने शुक्र आणि शनी ग्रहांना हानी पोहोचू शकते, ज्यामुळे घरात अशांतता आणि आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. सासरच्या आणि माहेरच्या घरात कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत? जाणून घ्या
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूचा संबंध राहूशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. जर तुम्हाला तुमच्या सासरच्या मंडळींकडून विनाकारण किंवा मोफत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मिळाल्या, तर तुम्हाला राहूच्या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. यामुळे अनपेक्षित खर्च होऊ शकतो.
काळा रंगाचा संबंध शनिदेवाशी संबंधित आहे. त्यामुळे, सासरच्या मंडळींकडून काळ्या रंगाचे कपडे किंवा चादरी भेट म्हणून स्वीकारणे टाळावे. असे केल्याने जीवनातील संघर्ष वाढू शकतो आणि कामात अडथळे येऊ शकतात.
झाडू हे देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे, माहेरून झाडू आणणे म्हणजे आपल्या संपत्ती आणि समृद्धीला धोका पोहोचवणे होय. असा समज आहे की माहेरून झाडू आणल्याने घराच्या समृद्धीला अडथळा येतो.
महिलांनी आपल्या माहेरून चाकू, कात्री किंवा कोणतीही धारदार वस्तू कधीही नेऊ नये. असे केल्याने नातेसंबंध बिघडू शकतात. शिवाय, सासरच्या मंडळींकडून जड लोखंडी वस्तू विनामूल्य स्वीकारल्यास अचानक अपघात होऊ शकतो.
दुसऱ्याचे वापरलेले बूट घेणे म्हणजे त्यांचे संघर्ष आणि दुर्दैव आकर्षित करणे होय. दुसऱ्याचे जुने बूट घेतल्याने राहूला हानी पोहोचते, ज्यामुळे करिअरमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात.
महिलांनी आपल्या माहेरून कचरा, जुनी वर्तमानपत्रे किंवा पुस्तके कधीही आणू नयेत. यामुळे त्यांच्या घरातील पसारा सासरच्या घरी पसरू शकतो. यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि निर्णय घेण्यात अडचण येऊ शकते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: राहू-केतू हे छाया ग्रह आहेत. नकारात्मक ऊर्जा, असंतुलन किंवा चुकीच्या वस्तूंमुळे त्यांच्या प्रभावाची तीव्रता वाढल्यासारखी जाणवू शकते.
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक वस्तूमध्ये ऊर्जा असते. चुकीच्या किंवा नकारात्मक ऊर्जेच्या वस्तू घेतल्यास घरातील वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो.
Ans: नवीन कपडे, मिठाई किंवा अन्नपदार्थ, पूजेसाठी साहित्य, घर सजावटीच्या सकारात्मक वस्तू