Vastu Tips: सासरकडून या वस्तू घेतल्यास वाढू शकतो राहू केतूचा नकारात्मक प्रभाव

वास्तुशास्त्रानुसार, विवाहित महिलांनी माहेरून आणि पुरुषांनी सासरून काही वस्तू आणणे टाळावे. असे केल्याने शनी आणि राहू दोष निर्माण होऊ शकतात. सासरकडून कोणत्या गोष्टी आणू नये, काय सांगते वास्तुशास्त्र जाणून घ्या

Updated On: Apr 25, 2026 | 02:40 PM
  • सासरकडून कोणत्या भेटवस्तू आणू नये
  • सासरकडून या वस्तू घेतल्यास राहू केतूचा वाढतो प्रभाव
  • माहेरून कोणत्या गोष्टी आणू नये
 

भारतीय परंपरेत भेटवस्तू देणे-घेणे हे नातेसंबंध दृढ करण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते. मात्र वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषानुसार काही वस्तू अशा असतात, ज्या चुकीच्या पद्धतीने स्वीकारल्यास घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते.

वास्तुशास्त्रानुसार, विवाहित महिलांनी माहेरून सासरला परतताना काही विशिष्ट वस्तू सोबत आणणे टाळावे. असे केल्याने त्यांच्या पतीला आणि कुटुंबाला आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागू शकते. याव्यतिरिक्त, पतीनेही आपल्या सासरच्या घरातून काही विशिष्ट वस्तू नेणे टाळावे. असे केल्याने शुक्र आणि शनी ग्रहांना हानी पोहोचू शकते, ज्यामुळे घरात अशांतता आणि आर्थिक समस्या निर्माण होऊ शकतात. सासरच्या आणि माहेरच्या घरात कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत? जाणून घ्या

सासरकडून कोणत्या गोष्टी आणू नये

इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूचा संबंध राहूशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. जर तुम्हाला तुमच्या सासरच्या मंडळींकडून विनाकारण किंवा मोफत इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मिळाल्या, तर तुम्हाला राहूच्या दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. यामुळे अनपेक्षित खर्च होऊ शकतो.

काळे कपडे किंवा घोंगडी

काळा रंगाचा संबंध शनिदेवाशी संबंधित आहे. त्यामुळे, सासरच्या मंडळींकडून काळ्या रंगाचे कपडे किंवा चादरी भेट म्हणून स्वीकारणे टाळावे. असे केल्याने जीवनातील संघर्ष वाढू शकतो आणि कामात अडथळे येऊ शकतात.

माहेरातून झाडू आणू नये

झाडू हे देवी लक्ष्मीचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे, माहेरून झाडू आणणे म्हणजे आपल्या संपत्ती आणि समृद्धीला धोका पोहोचवणे होय. असा समज आहे की माहेरून झाडू आणल्याने घराच्या समृद्धीला अडथळा येतो.

लोखंडी आणि तीक्ष्ण वस्तू

महिलांनी आपल्या माहेरून चाकू, कात्री किंवा कोणतीही धारदार वस्तू कधीही नेऊ नये. असे केल्याने नातेसंबंध बिघडू शकतात. शिवाय, सासरच्या मंडळींकडून जड लोखंडी वस्तू विनामूल्य स्वीकारल्यास अचानक अपघात होऊ शकतो.

वापरलेले बूट घेऊ नका

दुसऱ्याचे वापरलेले बूट घेणे म्हणजे त्यांचे संघर्ष आणि दुर्दैव आकर्षित करणे होय. दुसऱ्याचे जुने बूट घेतल्याने राहूला हानी पोहोचते, ज्यामुळे करिअरमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात.

जुनी पुस्तके किंवा वर्तमानपत्रे

महिलांनी आपल्या माहेरून कचरा, जुनी वर्तमानपत्रे किंवा पुस्तके कधीही आणू नयेत. यामुळे त्यांच्या घरातील पसारा सासरच्या घरी पसरू शकतो. यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि निर्णय घेण्यात अडचण येऊ शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राहू केतूचा नकारात्मक प्रभाव म्हणजे काय

    Ans: राहू-केतू हे छाया ग्रह आहेत. नकारात्मक ऊर्जा, असंतुलन किंवा चुकीच्या वस्तूंमुळे त्यांच्या प्रभावाची तीव्रता वाढल्यासारखी जाणवू शकते.

  • Que: वास्तुशास्त्रानुसार सासरकडून वस्तू घेताना काळजी का घ्यावी?

    Ans: वास्तुशास्त्रानुसार प्रत्येक वस्तूमध्ये ऊर्जा असते. चुकीच्या किंवा नकारात्मक ऊर्जेच्या वस्तू घेतल्यास घरातील वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो.

  • Que: सासरकडून कोणत्या वस्तू घेणे शुभ मानले जाते?

    Ans: नवीन कपडे, मिठाई किंवा अन्नपदार्थ, पूजेसाठी साहित्य, घर सजावटीच्या सकारात्मक वस्तू

Published On: Apr 25, 2026 | 02:40 PM

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

