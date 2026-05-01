Vastu Tips : संध्याकाळी चुकूनही घरात आणू नका ‘हे’ सामान, अत्यंत अशुभ आणि व्हाल कंगाल

वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, संध्याकाळी घरात काही विशिष्ट वस्तू आणणे अशुभ मानले जाते. सूर्यास्तानंतर या पाच वस्तू घरात आणल्यास आर्थिक समस्या वाढू शकतात. काय करू नये हे जाणून घेऊया.

Updated On: May 01, 2026 | 08:44 PM
वास्तुशास्त्रानुसार महत्त्वाची गोष्ट (फोटो सौजन्य - iStock)

  • संध्याकाळी कोणत्या वस्तूची खरेदी करू नये 
  • वास्तुशास्त्रानुसार कोणत्या वस्तू घरात संध्याकाळी आणू नयेत 
  • काय सांगते वास्तुशास्त्र 
प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या जीवनात आणि घरात सुख आणि समृद्धीची इच्छा असते. तथापि, कधीकधी, नकळत झालेल्या चुकांमुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार, सूर्यास्ताच्या वेळी घरात काही विशिष्ट वस्तू आणल्याने किंवा काही विशिष्ट कामे केल्याने आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. 

वास्तुगुरू मान्यता सल्ला देतात की, दही आणि कात्री यांसारख्या पाच वस्तू संध्याकाळी चुकूनही घरी आणू नयेत. असे केल्याने ग्रहांवर आणि आपल्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. चला तर मग, संध्याकाळी कोणत्या वस्तू घरी आणू नयेत हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया. 

संध्याकाळी या वस्तू घरी आणू नका

  • दूध आणि दही: वास्तुगुरू मान्यता यांच्या मते, दूध, दही आणि इतर वस्तू संध्याकाळी चुकूनही घरी आणू नयेत. असे मानले जाते की दूध चंद्राशी आणि दही शुक्राशी संबंधित आहे. त्यामुळे, संध्याकाळी या वस्तू घरी आणल्याने सुख आणि समृद्धीमध्ये अडथळा येऊ शकतो
  • मीठ: मीठ कधीही विकत घेऊन संध्याकाळी घरी आणू नये. असे मानले जाते की सूर्यास्तानंतर असे केल्याने कर्ज वाढू शकते आणि आर्थिक समस्या देखील निर्माण होऊ शकतात
  • धारदार वस्तू: चाकू, कात्री, सुई इत्यादी धारदार वस्तू सूर्यास्तानंतर चुकूनही घरात आणू नयेत. असे म्हटले जाते की असे केल्याने कौटुंबिक त्रास वाढू शकतो आणि नकारात्मक ऊर्जा देखील वाढू शकते
  • झाडू: ज्योतिषशास्त्रानुसार, झाडूला संपत्तीची देवी लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. म्हणून, संध्याकाळी घरात कधीही नवीन झाडू आणू नये. तसेच, सूर्यास्तानंतर घर झाडू मारू नये. असे करणे आर्थिक नुकसानीचे लक्षण मानले जाते
  • मोहरीचे तेल: असे मानले जाते की संध्याकाळी मोहरीचे तेल कधीही विकत घेऊन घरात आणू नये. असे केल्याने शनि दोष निर्माण होऊ शकतो. याचा व्यक्तीच्या उत्पन्नावरही परिणाम होऊ शकतो. हा नियम विशेषतः शनिवारी पाळावा
संध्याकाळच्या वेळी हे नियम देखील लक्षात ठेवा

वास्तु गुरू मान्या यांच्या मते, सूर्यास्तानंतर हळदीचा व्यवहार कधीही करू नये. असे करणे अशुभ मानले जाते. सूर्यास्तानंतर, जुनी वर्तमानपत्रे किंवा कोणत्याही प्रकारचा कचरा चुकूनही घरात आणू नये. यामुळे आर्थिक समस्या देखील निर्माण होऊ शकतात.

  • संध्याकाळी, देवाची तुटलेली मूर्ती घरात आणू नये याची काळजी घ्यावी. असे करणे अशुभ मानले जाते आणि त्यामुळे वास्तुदोष होऊ शकतो
  • शक्य असल्यास, सूर्यास्तानंतर कोणालाही पैसे उधार देऊ नयेत किंवा कोणाकडूनही पैसे घेऊ नयेत. यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते आणि आर्थिक स्थिती कमकुवत होऊ शकते
  • संध्याकाळी तुळशीची पाने चुकूनही तोडू नयेत. असे केल्याने अशुभ परिणाम होऊ शकतात. असे मानले जाते की यामुळे भाग्याच्या वाढीस अडथळा येऊ शकतो
टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Published On: May 01, 2026 | 08:44 PM

