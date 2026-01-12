Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vastu Tips: घरात काळा-निळा रंग वापरण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तू नियम

काळा आणि निळा हे अशुभ रंग मानले जातात. कोणत्याही शुभ समारंभात किंवा विधीमध्ये त्यांचा वापर करू नये. काळा आणि निळ्या रंगाबद्दल वास्तूशास्त्रात कोणते नियम सांगण्यात आले आहे जाणून घ्या

Updated On: Jan 12, 2026 | 03:42 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • काळा आणि निळा रंगांचा संबंध
  • काळा आणि निळा रंगांचे वास्तूशास्त्रातील नियम
  • घरामध्ये कोणते रंग लावण्याचे टाळावे
 

वास्तुशास्त्रात, रंगांची निवड केवळ घराचे सौंदर्य वाढवण्यासाठीच नाही तर घरात सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह संतुलित करण्यासाठी देखील केली जाते. साधारणपणे, काळा आणि निळा रंग नकारात्मकता किंवा दुःखाचे प्रतीक मानले जातात आणि घरात त्यांचा वापर टाळला जातो. दरम्यान वास्तुशास्त्रानुसार हे दोन्ही रंग नेहमीच अशुभ नसतात. योग्य दिशेने आणि योग्य प्रमाणात वापरल्यास ते संपत्ती, समृद्धी आणि उत्तम करिअर यश मिळवू शकतात. वास्तुशास्त्रात काळा आणि निळा रंगांचे काय नियम सांगितले आहेत ते जाणून घेऊया

काळा आणि निळा हे स्वतःमध्ये अशुभ रंग नाहीत. जर तुम्ही ते तुमच्या कुंडली आणि वास्तु दिशानिर्देशांशी जुळवून घेतले तर हे रंग तुमच्या आयुष्यात सुरक्षितता, शांती आणि अफाट संपत्ती आणू शकतात.

निळा रंग

निळा रंग पाण्याच्या घटकाचे प्रतिनिधित्व करतो. वास्तुनुसार, घराच्या उत्तर दिशेला निळा रंग वापरणे अत्यंत शुभ मानले जाते. उत्तर दिशा ही संपत्तीची देवता कुबेराची दिशा आहे. म्हणून निळी भिंत किंवा चित्रकला लावल्याने करिअरच्या नवीन संधी मिळतात आणि आर्थिक स्थिती सुधारते. शिवाय, हा रंग मनाची शांती प्रदान करतो आणि एकाग्रता सुधारतो.

Astro Tips: शनिवारी कोणत्या गोष्टी पाहणे मानले जाते शुभ, जाणून घ्या

काळा रंग

काळा रंगांचा संबंध राहू, केतू किंवा शनिशी संबंधित आहे. दरम्यान, वास्तुमध्ये तो खोली आणि स्थिरतेचे प्रतीक आहे. घराच्या पश्चिम दिशेला काळा किंवा गडद निळा रंग कमी प्रमाणात वापरता येतो. ही दिशा शनिदेवाचे निवासस्थान मानली जाते. या रंगांचा योग्य वापर केल्याने कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवनात स्थिरता येते आणि त्यांना वाईट नजरेपासून संरक्षण मिळते.

दिशांकडे द्या लक्ष

उत्तर आणि ईशान्य–   हलका निळा रंग या दिशांना ऊर्जेचा प्रवाह वाढवतो.

दक्षिण आणि पूर्व– या दिशांना काळा किंवा गडद निळा रंग वापरणे टाळा. दक्षिण दिशा अग्नि तत्वाची आहे आणि पाणी अग्नि यांचे मिश्रण वास्तुदोष निर्माण करते जे प्रगतीमध्ये अडथळा आणू शकते.

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीला पतंग का उडविले जाते? उडवण्यामागे काय आहे कारण शास्त्रीय आणि सांस्कृतिक कारण

संतुलन असते महत्त्वाचे

वास्तु नियमांनुसार कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक वाईट असतो. काळ्या रंगाचा अतिरेक वापर घरात दुःख आणि जडपणाची भावना आणू शकतो. त्यामुळे संपूर्ण खोलीसाठी काळा रंग रंगवण्याऐवजी, तो शोपीस, कुशन किंवा कोणत्याही सजावटीच्या वस्तू म्हणून वापरणे चांगले.

स्वयंपाकघर आणि बेडरूमसाठी नियम

स्वयंपाकघरात काळे ग्रॅनाइट किंवा टाइल्स टाळावेत, कारण त्यांचे आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. बेडरूममध्ये निळ्या रंगाचे हलके रंग ताण कमी करण्यास आणि चांगली झोप घेण्यास मदत करू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: शनी ग्रहाशी काळा-निळा रंगाचा काय संबंध आहे?

    Ans: काळा आणि निळा रंग शनी ग्रहाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे योग्य ठिकाणी वापरल्यास शनी दोष शांत होण्यास मदत होते, पण अति वापर हानिकारक ठरू शकतो.

  Que: काळा आणि निळा रंग शनी ग्रहाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे योग्य ठिकाणी वापरल्यास शनी दोष शांत होण्यास मदत होते, पण अति वापर हानिकारक ठरू शकतो.

    Ans: रंगाचा वापर मर्यादेत करा, योग्य दिशा आणि खोली निवडा , गडद रंगांसोबत हलके रंग संतुलित करा

  • Que: वास्तुनुसार घरात कोणते रंग अधिक शुभ मानले जातात?

    Ans: पांढरा, क्रीम, हलका पिवळा, हिरवा आणि हलका निळा हे रंग शुभ आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवणारे मानले जातात.

Published On: Jan 12, 2026 | 03:42 PM

