  • Brown Trailer Released Karisma Kapoor Makes A Powerful Comeback From Baby Doll To A Fierce Police Officer

‘Brown’ ट्रेलर रिलीज! करिश्मा कपूरची दमदार एन्ट्री,बेबी डॉलपासून धडाकेबाज पोलिस अधिकारीपर्यंतचा प्रवास

Updated On: May 31, 2026 | 11:35 AM IST
सारांश

बॉलिवूडची सर्वात मोठी स्टार म्हणून ओळखली गेल्यानंतर, करिश्मा कपूर तिच्या आगामी ओटीटी सिरीज 'ब्राऊन'सह परत आली आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

विस्तार

१९९० आणि २००० च्या दशकात बॉलिवूडची सर्वात मोठी स्टार म्हणून ओळखली गेल्यानंतर, करिश्मा कपूर तिच्या आगामी ओटीटी सिरीज ‘ब्राऊन’सह परत आली आहे. कोलकाताच्या विस्कळीत जगात घडणारी ही सायकॉलॉजिकल थ्रिलर सिरीज तिचा एक अभूतपूर्व अवतार सादर करते. ‘ब्राऊन’चा नुकताच प्रदर्शित झालेला ट्रेलर तात्काळ चर्चेचा विषय बनला आहे. करिश्माने यात रीटा ब्राऊनची भूमिका साकारली आहे, जी एकेकाळी एक प्रतिष्ठित पोलीस अधिकारी होती, पण आता एका क्रूर खून प्रकरणाचा तपास करताना ती मद्यपान, मानसिक आघात आणि एकाकीपणाशी झगडत आहे.

कोलकाताच्या भीषण पार्श्वभूमीवर आधारित ‘ब्राऊन’ हा चित्रपट, अनेक संकटांनंतर पोलीस दलातून जवळपास निवृत्त झालेल्या रीटा ब्राऊन (करिश्मा कपूर) यांची कथा सांगतो. जेव्हा एका बड्या उद्योगपतीच्या मुलीची हत्या होते, तेव्हा तिच्या आयुष्याला एक नवीन वळण लागते आणि रीटाला पुन्हा कामावर परतावे लागते. जसजसा तपास पुढे सरकतो, तसतशी रीटाची भेट इन्स्पेक्टर अर्जुन सिन्हा (सूर्य शर्मा) या विधुराशी होते, जो ‘सर्व्हायव्हर गिल्ट’च्या भावनेशी झगडत असतो. ते दोघे मिळून एका सीरियल किलरचा शोध सुरू करतात.

ट्रेलरनुसार, “जसजसे ते त्या मारेकऱ्याच्या जवळ पोहोचतात, जो त्यांच्याइतकीच वेदना खोलवर समजतो, तसतसे हे प्रकरण त्यांच्या स्वतःच्या तुटलेल्या मानसिकतेचे दर्शन घडवू लागते – ज्यामुळे त्या दोघांनाही दडलेल्या जखमा, न सुटलेला अपराधबोध आणि त्यांना गिळंकृत करू पाहणाऱ्या राक्षसांचा सामना करावा लागतो.”

करिश्मा कपूर भूमिकेबद्दल काय म्हणाली
या भूमिकेबद्दल बोलताना करिश्मा कपूर म्हणाली, “रीटा ब्राऊन हे एक पूर्णपणे वेगळे पात्र आहे. ती सदोष, संवेदनशील, भावनिकदृष्ट्या घायाळ आहे, तरीही आयुष्यातील अडचणी असूनही पुढे जाण्याची तिची क्षमता अविश्वसनीय आहे. रीटा ब्राऊनमधील भावनिक प्रामाणिकपणाने मला आकर्षित केले. यात वेदनेचे उदात्तीकरण करण्याचा किंवा मानवी नातेसंबंधांना सोपे करण्याचा कोणताही प्रयत्न नाही.”

 

‘ब्राऊन’चे प्रदर्शन आणि कलाकार
अधिकृत प्रदर्शनापूर्वीच, ‘ब्राऊन’ ही मालिका बर्लिन आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील ‘बर्लिनाले सिरीज मार्केट सिलेक्ट्स २०२३’ साठी निवडली गेलेली एकमेव भारतीय वेब शो ठरली. अभिनय देव दिग्दर्शित आणि झी स्टुडिओ निर्मित ‘ब्राऊन’ ही मालिका ५ जून रोजी ZEE5 वर प्रदर्शित होईल. करिश्मा कपूरसोबत या मालिकेत सूर्या शर्मा, जिस्सू सेनगुप्ता, हेलन आणि सोनी राझदान हे कलाकारही आहेत.

