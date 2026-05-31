दिवसा पडला रात्रीसारखा अंधार! पाकिस्तानहून आलेल्या वाळूच्या महावादळाने राजस्थान हादरलं

Updated On: May 31, 2026 | 11:17 AM IST
सारांश

Rajasthan Cyclone : राजस्थानच्या बारमेर शहरात संध्याकाळच्या सुमारास अचानक एक भीषण वादळ आल्याने सर्वच घाबरले. आकाशात वाळूची भिंत तयार झाली ज्यामुळे शहरात विचित्र अंधार निर्माण झाला.

(फोटो सौजन्य: X)

  • अचानक बदललेल्या वातावरणामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
  • जोरदार वाऱ्यांचा फटका बसल्याने अनेक भागांतील दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले.
  • सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या दृश्यांनी नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
राजस्थानात नुकत्याच आलेल्या भीषण वाळूच्या वादळाने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. या वादळाचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, त्यामध्ये आकाशाला भिडणारी वाळूची विशाल भिंत शहराच्या दिशेने सरकत असल्याचे दिसून येत आहे. अशा प्रकारचे वादळ क्वचितच पाहायला मिळते, अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. बारमेर परिसरात संध्याकाळच्या सुमारास अचानक वाऱ्याचा वेग वाढू लागला आणि त्यासोबतच प्रचंड प्रमाणात वाळू हवेत उडाली. काही वेळातच वाळूचे हे ढग उंचावत जाऊन भव्य स्वरूप धारण करू लागले. संपूर्ण परिसर धुळीच्या प्रचंड लोटांनी वेढला गेला. वादळाच्या प्रभावामुळे दृश्यमानता कमी झाली, आकाशाचा रंग बदलला आणि सूर्यप्रकाशही फिका पडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

ग्रामीण भागाला फटका

या वादळाचा फटका विशेषतः ग्रामीण भागांना बसला आहे. अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली, काही घरांचे नुकसान झाले तर वीज पुरवठ्याच्या यंत्रणेलाही मोठा फटका बसल्याची माहिती समोर आली आहे. वादळामुळे अनेक भागांतील दैनंदिन व्यवहार विस्कळीत झाले असून, नुकसानाचा प्राथमिक आढावा घेण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे.

ताशी ८० किमी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे जनजीवन विस्कळीत

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, सीमावर्ती भागातून ताशी ६० ते ८० किमी वेगाने एक जोरदार वादळ वाहून गेले. या अचानक आलेल्या चक्रीवादळामुळे वाहने थांबली आणि चालकांना हेडलाइट्स चालू करावे लागले, चुरूच्या मुख्य बाजारपेठा आणि निवासी भागांमध्ये गोंधळ उडाला. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली आणि विजेचे खांब कोसळल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला.

काय आहे कारण?

हवामान तज्ज्ञांच्या मते, वाळवंटी भागातील तीव्र उष्णता, कोरडी हवा आणि वातावरणातील दाबातील बदल यांमुळे अशा प्रकारची वाळूची वादळे निर्माण होतात. जोरदार वाऱ्यामुळे वाळूचे सूक्ष्म कण मोठ्या प्रमाणात हवेत उडून दूरवर पसरतात आणि काही वेळातच भीषण वादळाचे रूप धारण करतात. बारमेरमधील या वादळाने पुन्हा एकदा वाळवंटी प्रदेशातील नैसर्गिक आव्हानांची जाणीव करून दिली असून, त्याचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: May 31, 2026 | 11:14 AM

Market क्लोजिंग टाईम वाढणार! ऑगस्टपासून गुंतवणूकदारांना ट्रेडिंगसाठी मिळणार अधिक वेळ; नेमका काय आहे NSE चा प्लॅन?

May 31, 2026 | 11:15 AM
May 31, 2026 | 11:14 AM
May 31, 2026 | 11:11 AM
May 31, 2026 | 11:10 AM
May 31, 2026 | 11:07 AM
May 31, 2026 | 11:04 AM
May 31, 2026 | 10:59 AM

May 30, 2026 | 03:29 PM
May 30, 2026 | 03:25 PM
May 30, 2026 | 03:20 PM
May 30, 2026 | 03:18 PM
May 30, 2026 | 03:04 PM
May 28, 2026 | 04:36 PM
May 28, 2026 | 03:30 PM