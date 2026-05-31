दिवसा पडला रात्रीसारखा अंधार! पाकिस्तानहून आलेल्या वाळूच्या महावादळाने राजस्थान हादरलं

ग्रामीण भागाला फटका
या वादळाचा फटका विशेषतः ग्रामीण भागांना बसला आहे. अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली, काही घरांचे नुकसान झाले तर वीज पुरवठ्याच्या यंत्रणेलाही मोठा फटका बसल्याची माहिती समोर आली आहे. वादळामुळे अनेक भागांतील दैनंदिन व्यवहार विस्कळीत झाले असून, नुकसानाचा प्राथमिक आढावा घेण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे.
ताशी ८० किमी वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे जनजीवन विस्कळीत
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, सीमावर्ती भागातून ताशी ६० ते ८० किमी वेगाने एक जोरदार वादळ वाहून गेले. या अचानक आलेल्या चक्रीवादळामुळे वाहने थांबली आणि चालकांना हेडलाइट्स चालू करावे लागले, चुरूच्या मुख्य बाजारपेठा आणि निवासी भागांमध्ये गोंधळ उडाला. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली आणि विजेचे खांब कोसळल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला.
भीषण गर्मी के बीच राजस्थान में मौसम ने अचानक खौफनाक करवट ली। चूरू और बीकानेर संभाग समेत कई इलाकों में 70-80 किमी/घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और रेतीला तूफान चला। हालात ऐसे हो गए कि अंधेरा छा गया और आसमान धूल के विशाल गुबार से ढक गया। #Rajsthan pic.twitter.com/1cMq5sAL11 — Ashish Mandal (@AshishM1999) May 30, 2026
काय आहे कारण?
हवामान तज्ज्ञांच्या मते, वाळवंटी भागातील तीव्र उष्णता, कोरडी हवा आणि वातावरणातील दाबातील बदल यांमुळे अशा प्रकारची वाळूची वादळे निर्माण होतात. जोरदार वाऱ्यामुळे वाळूचे सूक्ष्म कण मोठ्या प्रमाणात हवेत उडून दूरवर पसरतात आणि काही वेळातच भीषण वादळाचे रूप धारण करतात. बारमेरमधील या वादळाने पुन्हा एकदा वाळवंटी प्रदेशातील नैसर्गिक आव्हानांची जाणीव करून दिली असून, त्याचे व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
