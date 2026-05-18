  • Pune Crime Suspicious Of Her Character Husband Throws Acid On Wifes Private Parts And Confines Her In The House For 15 Days Shocking Incident In Pune

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

पुण्यातील उरुळी कांचन येथे पतीने चारित्र्यावर संशय घेत २४ वर्षीय पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड ओतल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली. आरोपीने तिला १५ दिवस घरातच डांबून ठेवले. पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 11:03 AM
  • चारित्र्यावर संशय घेत पतीकडून पत्नीवर अमानुष अत्याचार
  • पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकून १५ दिवस घरात कोंडल्याचा आरोप
  • पीडितेला ससून रुग्णालयात दाखल; पोलिसांकडून गुन्हा नोंद
पुणे: पुणे इथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. चरित्रावर संशय घेत एका पतीने आपल्याच पत्नीच्या गुप्तांगावर ऍसिड टाकल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर ऍसिड टाकल्यानंतर तिला पंधरा दिवस घरात कोंडून ठेवले. ही धक्कादायक घटना पुणे येथील उरळी कांचन येथे घडल्याचे समोर आले आहे. एखादा व्यक्ती एवढा क्रूर कसा असू शकतो असे प्रश्न आता निर्माण झाले. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

ऍसिड हल्ल्याची घटना 20 एप्रिल रोजी घडली. पीडितेचा पती दारू पिऊन आला आणि ‘तू कामावर जातेस तुझे बाहेर कोणाशी अनैतिक संबंध आहेत ते सांग’ असे म्हणत त्याने सुरुवातीला शिवीगाळ करत मारहाण केली. त्यानंतर त्याने धमकी देत थेट ऍसिड ची बाटली आणून तिच्या गुप्तांगावर ओतले. या घटनेने महिला जीवाच्या आकंदाने ओरडत होती. तिला असह्य वेदना होत होत्या. तिने घराबाहेर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नराधमाने घराचा दरवाजा आतून बंद करून तिला पुन्हा लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली.

पीडीतेचा आरडाओरडा एकूण शेजारी राहणाऱ्या तिच्या जावेने सासू-सासर्‍यांना फोन करून बोलावे. मात्र आरोपीने याबद्दल कोणालाही काही सांगितल्यास जिवे मारण्याची धमकी देत घरातून पळ काढला.

शेवटी नऊ मे रोजी शनिवारी पती कामावर गेल्याची संधी साधून पिढीतेने आपल्या दोनही मुलींना सोबत घेऊन थेट माहेर गाठले. तिने तिथे घडलेली सगळी घटना आपल्या नातेवाईकांना सांगितली. या घटनेने नातेवाईक हादरले. नातेवाईकांनी तातडीने पोलीस ठाणे गाठले. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून पिढीतील तात्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. उपचार घेतल्यानंतर पीडितेने 15 मे रोजी शुक्रवारी तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील कारवाई आणि तपास करत आहेत.

पुण्यात आणखी एक नसरापूर सारखी घटना; आजोबानेच केला नातीवर अत्याचार

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूरच प्रकरण ताज असतानाचा आता पुणे शहरात आणखी एक अशीच घटना उघडकीस आली आहे. शहरातील पर्वती भागात अशीच एक घटना घडली होती. मात्र आता येवलेवाडी परिसरात पण अशीच एक घटना घडली आहे. ही घटना वाचून तुमच्या ही तळपायाची आग मस्तकात जाईल. नसरापूर प्रकरणात आरोपीने मुलीवर अत्याचार करून तिचा खून केला. दुसरीकडे आता तशीच काहीशी घटना घडली आहे. एका ९ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्यात आला आहे. येवलेवाडी पोलीस ठाण्यात या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी हा तिचा चुलत आजोबाच असल्याचं समोर आल आहे. आरोपी आजोबाला अटक करण्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही धक्कादायक घटना पुण्यातील उरुळी कांचन येथे घडली.

  • Que: आरोपीने पत्नीवर अत्याचार का केला?

    Ans: चारित्र्यावर संशय आणि मुलगा होत नसल्याच्या रागातून अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पीडित महिलेला मदत कशी मिळाली?

    Ans: पती कामावर गेल्यानंतर ती मुलींना घेऊन माहेरी पोहोचली, त्यानंतर नातेवाईकांनी पोलिसांत तक्रार केली.

