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August 5 History: आज नील आर्मस्ट्रॉंग यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ५ ऑगस्टचा इतिहास…

Updated On: Aug 05, 2026 | 12:43 PM IST
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सारांश

August 5 History: चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवणारे नील आर्मस्ट्राँग यांचा आज जन्मदिवस आहे या दिवशी कोणत्या ऐतिहासिक घटना घडल्या आणि आज कोणकोणत्या प्रसिद्ध व्यक्तींचे जन्म व मृत्यू दिनविशेष आहेत? जाणून घ्या सविस्तर..

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

August 5 History: नील आर्मस्ट्राँग यांचा अमेरिकेतील ओहायो राज्यातील वापाकोनेटा येथे जन्म झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव स्टीफन आर्मस्ट्राँग आणि आईचे नाव विओला एंगेल्स होते. लहानपणापासूनच त्यांना विमान आणि उड्डाणाची प्रचंड आवड होती, ज्यामुळे वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी त्यांनी आपले पायलट लायसन्स मिळवले होते. पुढे त्यांनी एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले आणि अमेरिकेच्या नौदलात फायटर पायलट म्हणून देशसेवा केली. आपल्या अफाट साहसामुळे आणि अचूक कौशल्यामुळे त्यांनी अंतराळ संशोधनात इतिहास रचला आणि २० जुलै १९६९ रोजी चंद्रावर पाऊल ठेवणारे ते जगातील पहिले अंतराळवीर ठरले.

५ ऑगस्ट रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1861 : अमेरिकन सैन्यातील चाबकाचे फटके मारण्याची शिक्षा पद्धत रद्द करण्यात आली.
  • 1914 : ओहायोमध्ये पहिले इलेक्ट्रिक ट्रॅफिक सिग्नल बसवण्यात आले.
  • 1962 : नेल्सन मंडेला यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. यानंतर 1990 मध्ये त्यांची सुटका झाली.
  • 1962 : कन्या नक्षत्रात पहिल्या क्‍वासार तार्‍याचं अस्तित्त्व सिद्ध करण्यात यश.
  • 1965 : पाकिस्तानी सैन्याने साध्या वेषात घुसखोरी केल्यामुळे भारत पाकिस्तान युद्धाला सुरूवात झाली.
  • 1994 : इंडियन नॅशनल सायन्स अ‍ॅकेडमी तर्फे दिला जाणारा होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार राष्ट्रीय पदार्थविज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक प्रा. इरोड सुब्रमणियन राजगोपाल यांना प्रदान.
  • 1997 : दोन रशियन अंतराळवीरांना घेऊन एक सोयुझ-यू अंतराळयान मीर अंतराळ स्थानकासाठी रवाना झाले.
  • 1997 : फ्रेंच ओपन लॉन टेनिस स्पर्धेत मिश्र दुहेरी प्रकारात विजेतेपद पटकावणाऱ्या महेश भूपतीला क्रीडा विभागाकडून 2 लाख रुपयांचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
  • 2024 : बांगलादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना यांना देश सोडून पलायन करावे लागले.

५ ऑगस्ट रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1858 : ‘वासुदेव वामन खरे’ – इतिहासाचार्य, लेखक, नाटककार व कवी यांचा जन्म. (मृत्यू : 11 जून 1924)
  • 1890 : ‘महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार’ – इतिहासकार, लेखक, वक्ते आणि पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू, पद्मविभूषण यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 ऑक्टोबर 1979)
  • 1930 : ‘नील आर्मस्ट्राँग’ – चंद्रावर पाऊल ठेवलेला पहिला मानव यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 ऑगस्ट 2012)
  • 1933 : ‘विजया राजाध्यक्ष’ – लेखिका व समीक्षिका यांचा जन्म.
  • 1950 : ‘महेंद्र कर्मा’ – भारतीय वकील आणि राजकारणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 मे 2013)
  • 1969 : ‘वेंकटेश प्रसाद’ – जलदगती गोलंदाज यांचा जन्म.
  • 1972 : ‘अकिब जावेद’ – पाकिस्तानी जलदगती गोलंदाज यांचा जन्म.
  • 1974 : ‘काजोल’ – भारतीय अभिनेत्री यांचा जन्म.
  • 1987 : ‘जेनेलिया डिसोझा’ – भारतीय अभिनेत्री यांचा जन्म.
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५ ऑगस्ट रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 882 : 882ई.पुर्व  : ‘लुई (तिसरा)’ – फ्रान्सचा राजा यांचे निधन.
  • 1962 : ‘मेरिलीन मन्‍रो’ – अमेरिकन अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म : 1 जून 1926)
  • 1984 : ‘रिचर्ड बर्टन’ – अभिनेता यांचे निधन. (जन्म : 10 नोव्हेंबर 1925)
  • 1991 : ‘सुइचिरो होंडा’ – होंडा कंपनी चे स्थापक यांचे निधन. (जन्म : 17 नोव्हेंबर 1906)
  • 1992 : ‘अच्युतराव पटवर्धन’ – स्वातंत्र्यसैनिक, विचारवंत, तत्त्वचिंतक व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे निधन. (जन्म : 5 फेब्रुवारी 1905)
  • 1997 : ‘के. पी. आर. गोपालन’ – स्वातंत्र्यसैनिक यांचे निधन.
  • 2000 : ‘लाला अमरनाथ भारद्वाज’ – भारतीय क्रिकेटचे भीष्माचार्य, भारताच्या पहिल्या क्रिकेट संघाचे कर्णधार व भारताचे पहिले शतकवीर यांचे निधन.
  • 2001 : ‘ज्योत्स्‍ना भोळे’ – गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार विजेत्या गायिका आणि अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म : 11 मे 1914)
  • 2014 : ‘चापमॅन पिंचर’ – भारतीय-इंग्रजी इतिहासकार यांचे निधन. (जन्म : 29 मार्च 1914)
3 August History: आज क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ३ ऑगस्टचा इतिहास..

Web Title: August 5 history neil armstrong birth anniversary marathi news

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Published On: Aug 05, 2026 | 10:20 AM

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