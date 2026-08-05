August 5 History: आज नील आर्मस्ट्रॉंग यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ५ ऑगस्टचा इतिहास…

August 5 History: नील आर्मस्ट्राँग यांचा अमेरिकेतील ओहायो राज्यातील वापाकोनेटा येथे जन्म झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव स्टीफन आर्मस्ट्राँग आणि आईचे नाव विओला एंगेल्स होते. लहानपणापासूनच त्यांना विमान आणि उड्डाणाची प्रचंड आवड होती, ज्यामुळे वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी त्यांनी आपले पायलट लायसन्स मिळवले होते. पुढे त्यांनी एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले आणि अमेरिकेच्या नौदलात फायटर पायलट म्हणून देशसेवा केली. आपल्या अफाट साहसामुळे आणि अचूक कौशल्यामुळे त्यांनी अंतराळ संशोधनात इतिहास रचला आणि २० जुलै १९६९ रोजी चंद्रावर पाऊल ठेवणारे ते जगातील पहिले अंतराळवीर ठरले.