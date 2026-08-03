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3 August History: आज क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ३ ऑगस्टचा इतिहास..

Updated On: Aug 03, 2026 | 11:06 AM IST
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सारांश

3 August History: थोर स्वतंत्रसेनानी आणि समाजसुधारक कांतिसिह नाना पाटील यांचा आज जन्मदिवस आहे. त्यांच्या कार्यांचा आढवा आणि आजच्या दिवशी जगात आणि देशात घडलेल्या घडामोडींबद्दला जाणून घेऊया..

नाना पाटील

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

3 August History: स्वातंत्र्यलढ्यातील थोर क्रांतिकारक आणि ‘प्रतिसरकार’चे प्रणेते म्हणून क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचा जन्म आज ३ ऑगस्ट १९०० मध्ये सांगली जिल्ह्यातील येडे मच्छिंद्र येथे झाला. त्यांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात तीव्र लढा पुकारत १९४२ च्या ‘छोड़ो भारत’ आंदोलनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. सातारा जिल्ह्यात ब्रिटिशांची सत्ता पूर्णपणे उखडून लावून त्यांनी ‘प्रतिसरकार’ (समानांतर सरकार) ची यशस्वी स्थापना केली, ज्याला लोक प्रेमाने ‘पत्री सरकार’ म्हणूनही ओळखत असत. ते केवळ राजकीय नेते नव्हते, तर शेतकरी, कामगार आणि उपेक्षितांचे खरे कैवारी होते; त्यांनी गरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘न्यायदान मंडळ’ स्थापन करून स्वतः न्यायव्यवस्थाही चालवली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ते कम्युनिस्ट पक्षाशी जोडले गेले आणि १९५७ व १९६७ मध्ये लोकसभेचे खासदार म्हणून संसदेत पोहोचले.६ डिसेंबर १९७६ रोजी या महान जननेत्याचे निधन झाले, परंतु त्यांचे क्रांतिकारी विचार आणि कार्य आजही देशवासीयांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

३ ऑगस्ट रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1678 : अमेरिकेने बनवलेले पहिले जहाज ग्रीफॉन लाँच करण्यात आले.
  • 1783 : जपानमधील माउंट असामा ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊन अनेक जण मृत्यूमुखी पडले.
  • 1900 : द फायरस्टोन टायर अँड रबर कंपनी ची स्थापना झाली.
  • 1914 : हिटलरने बव्हेरियाचा राजा लुडविग यांच्याकडे सैन्यात भरती होण्यासाठी अर्ज केला आणि त्याला नियुक्त करण्यात आले.
  • 1936 : आंतरमहाविद्यालयीन पुरुषोत्तम करंडक ही स्पर्धा आयोजित करणार्‍या महाराष्ट्रीय कलोपासक या संस्थेची हौशी आणि प्रायोगिक नाट्यसंस्था सुरू झाली. महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार या संस्थेचे पहिले अध्यक्ष झाले.
  • 1948 : भारतीय अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना झाली.
  • 1960 : नायजेरियाला फ्रान्सपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1994 : संगीतकार अनिल बिस्वास यांना मध्य प्रदेश सरकारने लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर केला.
  • 1994 : साध्या आणि गोड कविता आणि सूक्ष्म आणि मार्मिक वर्णनात्मक लेखांच्या माध्यमातून हिंदी साहित्याची अमूल्य सेवा करणारे डॉ. हरिवंशराय बच्चन यांना उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष पुरस्कार जाहीर केला आहे.
  • 2000 : मल्याळम दिग्दर्शक शाजी एन करुण यांना फ्रेंच सरकारने नाइट ऑफ आर्ट्स अँड लेटर्स पुरस्काराने सन्मानित केले.
  • 2004 : राज्यपाल मुहम्मद फजल यांच्या हस्ते सोलापूर विद्यापीठाचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.

३ ऑगस्ट रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1984 : ‘सुनील छेत्री’ – भारतीय फुटबॉलपटू यांचा जन्म.
  • 1886 : ‘मैथिलिशरण गुप्त’ – हिंदी कवी यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 डिसेंबर 1964)
  • 1898 : ‘उदयशंकर भट्ट’ – आधुनिक हिंदी नाटककार, एकांकिकाकार, कवी आणि कादंबरीकार यांचा जन्म. (मृत्यू : 28 फेब्रुवारी 1966)
  • 1900 : ‘क्रांतिसिंह नाना पाटील’ – स्वातंत्र्यसैनिक, समाजसुधारक यांचा जन्म. (मृत्यू : 6 डिसेंबर 1976)
  • 1916 : ‘शकील बदायूँनी’ – गीतकार आणि शायर यांचा जन्म. (मृत्यू : 20 एप्रिल 1970 – मुंबई)
  • 1924 : ‘लिऑन युरिस’ – अमेरिकन कादंबरीकार यांचा जन्म. (मृत्यू : 21 जून 2003)
  • 1939 : ‘अपूर्व सेनगुप्ता’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1955 : ‘चंद्रशेखरन मोहन’ – भारतीय वंशाचे अमेरिकन संगणक शास्त्रज्ञ यांचा जन्म.
  • 1956 : ‘बलविंदरसिंग संधू’ – 1983 च्या क्रिकेट विश्वचषक विजेत्या संघातील क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1960 : ‘गोपाल शर्मा’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1977 : ‘सुनील ग्रोव्हर’ – भारतीय अभिनेता आणि कॉमेडियन यांचा जन्म.
2 August Dinvishesh: पुलेला गोपीचंद यांना राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त; जाणून घ्या २ ऑगस्टचा इतिहास…

३ ऑगस्ट रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1929 : ‘एमिल बर्लिनर’ – फोनोग्राफ चे शोधक यांचे निधन. (जन्म : 20 मे 1851)
  • 1930 : ‘व्यंकटेश बापूजी केतकर’ – विख्यात गणिती व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्योतिर्विद यांचे निधन. (जन्म : 12 जानेवारी 1854)
  • 1957 : ‘देवदास गांधी’ – पत्रकार, हिन्दुस्तान टाइम्स चे संपादक, महात्मा गांधींचे चिरंजीव यांचे निधन. (जन्म : 2 ऑक्टोबर 1900 – दरबान, दक्षिण अफ्रिका)
  • 1993 : ‘स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती’ – अध्यात्मिक गुरू यांचे निधन. (जन्म : 8 मे 1916)
  • 2007 : ‘सरोजिनी वैद्य’ – लेखिका यांचे निधन. (जन्म : 15 जून 1933)
Today in History : आज लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती; जाणून घ्या १ ऑगस्टचा इतिहास..

Web Title: 3 august history krantisinh nana patil birth anniversary dinvishesh

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Published On: Aug 03, 2026 | 11:05 AM

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