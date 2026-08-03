3 August History: आज क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ३ ऑगस्टचा इतिहास..

3 August History: स्वातंत्र्यलढ्यातील थोर क्रांतिकारक आणि ‘प्रतिसरकार’चे प्रणेते म्हणून क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचा जन्म आज ३ ऑगस्ट १९०० मध्ये सांगली जिल्ह्यातील येडे मच्छिंद्र येथे झाला. त्यांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात तीव्र लढा पुकारत १९४२ च्या ‘छोड़ो भारत’ आंदोलनात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. सातारा जिल्ह्यात ब्रिटिशांची सत्ता पूर्णपणे उखडून लावून त्यांनी ‘प्रतिसरकार’ (समानांतर सरकार) ची यशस्वी स्थापना केली, ज्याला लोक प्रेमाने ‘पत्री सरकार’ म्हणूनही ओळखत असत. ते केवळ राजकीय नेते नव्हते, तर शेतकरी, कामगार आणि उपेक्षितांचे खरे कैवारी होते; त्यांनी गरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘न्यायदान मंडळ’ स्थापन करून स्वतः न्यायव्यवस्थाही चालवली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ते कम्युनिस्ट पक्षाशी जोडले गेले आणि १९५७ व १९६७ मध्ये लोकसभेचे खासदार म्हणून संसदेत पोहोचले.६ डिसेंबर १९७६ रोजी या महान जननेत्याचे निधन झाले, परंतु त्यांचे क्रांतिकारी विचार आणि कार्य आजही देशवासीयांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.