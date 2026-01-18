Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

शिक्षणतज्ज्ञ न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती आहे. त्यांनी भारतीय राष्ट्रवादाचा पाया रचण्यात आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Updated On: Jan 18, 2026 | 10:52 AM
birth anniversary of social reformer Justice Mahadev Govind Ranade January 18 history

समाजसुधारक न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय उदारमतवादी, समाजसुधारक, अर्थशास्त्रज्ञ, न्यायाधीश आणि शिक्षणतज्ज्ञ न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती आहे. त्यांनी भारतीय राष्ट्रवादाचा पाया रचण्यात आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, विशेषतः विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षण आणि जातिभेद निर्मूलनावर भर दिला. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य होते आणि आधुनिक भारताच्या इतिहासात त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

18 जानेवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1778 : जेम्स कुक हा हवाईयन बेटे शोधणारा पहिला ज्ञात युरोपियन होता.
  • 1886 : इंग्लंडमध्ये हॉकी असोसिएशनची स्थापना. हॉकीच्या खेळाला प्रथमच मान्यता.
  • 1896 : एच. एल. स्मिथ यांनी प्रथमच एक्स-रे जनरेटिंग मशीन प्रदर्शित केले.
  • 1911 : युजीन बी. इलाय यांनी सॅन फ्रान्सिस्कोच्या बंदरात उभ्या असलेल्या यु. एस. एस. पेनसिल्व्हेनिया या जहाजावर विमान उतरवले. जहाजावर विमान उतरण्याचा हा पहिलाच प्रसंग होता.
  • 1974 : इजिप्त आणि इस्रायलमध्ये शांतता करार झाला.
  • 1997 : नॉर्वेच्या बोर्ग औसलँड यांनी अटलांटिक महासागर एकट्याने पार केला.
  • 1998 : मदनमोहन पूंछी यांनी भारताचे 28 वे सरन्यायाधीश म्हणुन कार्यभार सांभाळला.
  • 1999 : नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांना भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न प्रदान करण्यात आला.
  • 2005 : जगातील सर्वात मोठे प्रवासी विमान एअरबस ए380 चे अनावरण करण्यात आले.
हे देखील वाचा : ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

18 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1519 : ‘इसाबेला जगीलोन’ – हंगेरी देशाच्या राणी यांचा जन्म. (मृत्यू : 15 सप्टेंबर 1559)
  • 1793 : ‘राजे प्रतापसिंह भोसले’ – महाराष्ट्रातील राजे यांचा जन्म. (मृत्यू : 4 ऑक्टोबर 1847)
  • 1842 : ‘महादेव गोविंद रानडे’ – न्यायमूर्ती यांचा जन्म. (मृत्यू : 16 जानेवारी 1909)
  • 1920 : ‘बी. विट्टालाचारी’ – भारतीय दिग्दर्शक आणि निर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू : 28 मे 1999)
  • 1927 : ‘एस. बालचंदर’ – भारतीय अभिनेते, गायक आणि वीणा वादक यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 एप्रिल 1990)
  • 1933 : ‘जगदीश शरण वर्मा’ – भारताचे 27 वे सरन्यायाधीश यांचा जन्म. (मृत्यू : 22 एप्रिल 2013)
  • 1954 : ‘जगदीश माळी’ – भारतीय फॅशन आणि चित्रपट छायाचित्रकार यांचा जन्म.
  • 1959 : ‘आदेश बांदेकर’ – मराठी अभिनेता , टीवी होस्ट, यांचा जन्म.
  • 1972 : ‘विनोद कांबळी’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
  • 1995 : ‘वि. द. घाटे’ – साहित्यिक, कवी आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १७ जानेवारीचा इतिहास

18 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1253 : ‘राजा हेन्री (पहिला)’ – सायप्रसचे राजा यांचे निधन. (जन्म : 3 मे 1217)
  • 1411 : ‘मोरावियाचे जोब्सत’- रोमन राजा यांचे निधन.
  • 1677 : ‘जॅन व्हॅन रिबेक’ – केपटाऊन शहराचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 21 एप्रिल 1619)
  • 1862 : ‘जॉन टायलर’ – अमेरिका देशाचे 10वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 29 मार्च 1790)
  • 1869 : ‘बर्टलान झेमेरे’ – हंगेरी देशाचे 3रे पंतप्रधान, कवी आणि राजकारणी यांचे निधन. (जन्म : 27 ऑगस्ट 1812)
  • 1896 : ‘चार्ल्स फ्लोकेट’ – फ्रान्सचे 55वे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म : 2 ऑक्टोबर 1828)
  • 1936 : ‘ रुडयार्ड किपलिंग’ – नोबेल पारितोषिक विजेते ब्रिटिश लेखक यांचे निधन. (जन्म : 30 डिसेंबर 1865)
  • 1947 : ‘के. एल. सैगल’ – भारतीय अभिनेता आणि गायक यांचे निधन. (जन्म : 11 एप्रिल 1904)
  • 1967 : ‘डॉ. पांडुरंग सदाशिव खानखोजे’ – कृषितज्ज्ञ यांचे निधन.
  • 1983 : आत्माराम रावजी भट – पद्मश्री, भारतीय कृतिशील विचारवंत यांचे निधन. (जन्म : 12 मे 1905)
  • 1995 : ‘अॅडॉल्फ बुटेनँड’ – नोबेल पुरस्कार विजेते जर्मन बायोकेमिस्ट यांचे निधन. (जन्म : 24 मार्च 1903)
  • 2003 : ‘हरिवंशराय बच्चन’ – हिंदी साहित्यिक आणि कवी यांचे निधन. (जन्म : 27 नोव्हेंबर 1907)

Web Title: Birth anniversary of social reformer justice mahadev govind ranade january 18 history

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 10:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १७ जानेवारीचा इतिहास
1

भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १७ जानेवारीचा इतिहास

Chhatrapati Sambhaji Raje rajyabhishek : छत्रपती संभाजीराजांचा मोठ्या थाटात पार पडला राज्याभिषेक; जाणून घ्या 16 जानेवारीचा इतिहास
2

Chhatrapati Sambhaji Raje rajyabhishek : छत्रपती संभाजीराजांचा मोठ्या थाटात पार पडला राज्याभिषेक; जाणून घ्या 16 जानेवारीचा इतिहास

पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 जानेवारीचा इतिहास
3

पहिले वैयक्तिक ऑलिंपिक पदक विजेते खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 जानेवारीचा इतिहास

Dinvishesh : पराक्रमाची गाथा सांगणारा मराठा शोर्य दिन; जाणून घ्या 14 जानेवारीचा इतिहास
4

Dinvishesh : पराक्रमाची गाथा सांगणारा मराठा शोर्य दिन; जाणून घ्या 14 जानेवारीचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

Jan 18, 2026 | 10:52 AM
Uttar Pradesh Crime: ८ महिन्यांच्या लग्नाचा रक्तरंजित शेवट; पत्नीने डॉक्टर प्रियकराच्या मदतीने पतीची केली हत्या

Uttar Pradesh Crime: ८ महिन्यांच्या लग्नाचा रक्तरंजित शेवट; पत्नीने डॉक्टर प्रियकराच्या मदतीने पतीची केली हत्या

Jan 18, 2026 | 10:49 AM
Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Jan 18, 2026 | 10:31 AM
विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

Jan 18, 2026 | 10:30 AM
Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Jan 18, 2026 | 10:26 AM
पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

Jan 18, 2026 | 10:25 AM
Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन… नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन… नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Jan 18, 2026 | 10:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM