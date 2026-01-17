Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या १७ जानेवारीचा इतिहास

आज भारतीय चित्रपट आणि साहित्यविश्वातील जेष्ठ कवी, गीतकार जावेद अख्तर यांचा ८१ वा वाढदिवस आहे. त्यांनी आपल्या प्रभावी लेखनाने हिंदी चित्रपत्रटसृष्टीला एक नवी दिशा दिली आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 09:14 AM
Din Vishesh

भारतीय सिनेमा व साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ कवी-गीतकार जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या 17 जानेवारीचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

आज १७ जानेवारी, जेष्ठ कवी, गीतकार आणि हिंदी पटकथालेखल जावेद अख्तर यांचा जन्मदिवस आहे. आज ते ८१ वा वाढदिवसा साजरा करत आहेत. त्यांनी आपल्या प्रभावी लेखनाने लोकांच्या मनावर अमिट ठसा उमवटवा होता. त्यांनी ७० ते ८० च्या दशकात, अंदाज, यांदो की बारात, जंजीर, दीवार, शोले यांसारख्या अनेक चिपत्रपटांसाठी पटकथालेखन केले होते. हे चित्रपट आजही लोकांच्या पसंतीस पडतात. त्यांत्या लिखानात उर्दु साहित्याची परंपरा आणि आधुनिक विचारांचा समावेश दिसून येते. त्यांच्या गीतांमधून प्रेम, जीवन, आणि सामाजिव वास्तव प्रभावीपणे व्यक्त होते. त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे पुरोगामी विचारांमुळे आणि साहित्यावरील निष्ठेमुळे ते आजही अनेकांचे प्रेरणास्थान मानले जातात.

17 जानेवारी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

1773 : कॅप्टन जेम्स कुक यांनी अंटार्क्टिक वृत्त पार केले.
1899 : अमेरिकेने पॅसिफिक महासागरातील वेक आयलंडचा ताबा घेतला.
1912 : रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट दक्षिण ध्रुवावर पोहोचले.
1945 : दुसरे महायुद्ध – रशियन सैन्याने पोलंडमधील वॉर्सा शहर उद्ध्वस्त केले.
1946 : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची पहिली बैठक झाली.
1956 : बेळगाव – कारवर आणि बिदर जिल्ह्यातील मराठी भाग त्या वेळच्या म्हैसूर राज्यास जोडण्यासाठी घोषणा झाली.
2001 : अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रातील सूर्या पुरस्कार शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एम. जी. ताकवले यांना जाहीर.
2001 : कथ्थक नृत्यांगना डॉ. रोहिणी भाटे यांना मध्य प्रदेश सरकारचा कालिदास सन्मान जाहीर.

हे देखील वाचा : Political News : राज्यात खुर्चीचे राजकारण! नेते अन् कार्यकर्ते लढत राहतात विना कारण

17 जानेवारी रोजी जन्म दिनविशेष

1888 : ‘बाबू गुलाबराय’ – भारतीय तत्त्वज्ञ आणि लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 एप्रिल 1963)
1905 : ‘दत्तात्रय रामचंद्र कापरेकर’ – भारतीय गणितज्ञ यांचा जन्म.
1917 : ‘एम. जी. रामचंद्रन’ – तामिळनडुचे मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 24 डिसेंबर 1987)
1923 : ‘रंगेया राघव’ भारतीय लेखक आणि नाटककार यांचा जन्म. (मृत्यू : 12 सप्टेंबर 1962)
1932 : ‘मधुकर केचे’ – साहित्यिक यांचा जन्म. (मृत्यू : 25 मार्च 1993)
1942 : ‘मुहम्मद अली’ – अमेरिकन मुष्टियोद्धा यांचा जन्म.
1945 : ‘जावेद अख्तर’ – भारतीय कवी, नाटककार आणि संगीतकार यांचा जन्म.

17 जानेवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

395 : ‘थिओडोसियस आय’ – रोमन सम्राट यांचे निधन. (जन्म : 11 जानेवारी 347)
1556 : ‘हुमायून’ – दुसरा मुघल सम्राट यांचे निधन. (जन्म : 7 मार्च 1508)
1771 : ‘गोपाळराव पटवर्धन’ – पेशव्यांचे सरदार यांचे निधन.
1893 : ‘रदरफोर्ड बी. हेस’ – अमेरिकेचे 19वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 4 ऑक्टोबर 1822)
1922 : ‘जॉर्ज बी. सेल्डेन’ – ऑटोमोबाइलसाठी पहिले अमेरिकेचे पेटंट मिळवणारे संशोधक यांचे निधन. (जन्म : 14 सप्टेंबर 1846)
1951 : ‘ज्योती प्रसाद अग्रवाला’ – भारतीय कवी, नाटककार आणि दिग्दर्शक यांचे निधन. (जन्म : 17 जून 1903)
1961 : ‘लुमूंबा’ – काँगोचे पहिले पंतप्रधानपॅट्रिक यांचे निधन. (जन्म : 2 जुलै 1925)
1988 : ‘लीला मिश्रा’ – अभिनेत्री यांचे निधन.
1997 : ‘क्लाईड टॉम्बॉग’ – प्लूटो ग्रहाचे शोधक, अमेरिकन खगोलशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म : 4 फेब्रुवारी 1906)
2010 : ‘ज्योति बसू’ – प. बंगालचे मुख्यमंत्री यांचे निधन. (जन्म : 8 जुलै 1914)
2022 : ‘पंडित बिरजू महाराज’ – कथक नर्तक यांचे निधन.

हे देखील वाचा : Shambhurajyabhishek 2026 : गागाभट्टांचा नकार, राजकीय डावपेच आणि बरंच काही; राज्याभिषेकापूर्वीचे ‘ते’ दिवस

Published On: Jan 17, 2026 | 09:14 AM

