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Dinvishesh : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार क्रिकेटचा दादा सौरव गांगुलीचा वाढदिवस; जाणून घ्या ०८ जुलैचा इतिहास

Updated On: Jul 08, 2026 | 08:26 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : भारतीय क्रिकेट संघाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दादागिरीय शिकवणारा खेळाडू म्हणजे सौरव गांगुली याचा आज वाढदिवस आहे. त्याच्या नेतृत्त्वात भारतीय क्रिकेटने इतिहासात नवे पर्व सुरु झाले.

Dinvishesh

Dinvishesh : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार क्रिकेटचा दादा सौरव गागुंलीचा वाढदिवस; जाणून घ्या ०८ जुलैचा इतिहास (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Dinvishesh : Happy Birthday Sourav Ganguly : ८ जुलै १९७२ रोडी भारताचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली याचा जन्म झाला होता. त्याच्या निडर नेतृत्वामुळे भारतीय क्रिकेटला एक वेगळी ओळख मिळाली होती. त्याना दादा आणि बंगाल टायगर म्हणूनही ओळखले जाते. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने परदेशातही दमदार कामगिरी केली आहे, ज्यामुळे जागतिक क्रिकेटविश्वास भारताला नवे स्थान मिळाले. २००३ मध्ये सौरव गागुंलीने भारतीय संघाला विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवले होते. खेळाडू म्हणून निवृत्तीनंतर त्यांनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) अध्यक्ष म्हणून महत्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली.

08 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1497 : वास्को द गामाने भारताच्या पहिल्या प्रवासासाठी युरोप सोडले.
  • 1856 : चार्ल्स बर्नला मशीन गनसाठी यूएस पेटंट मिळाले.
  • 1889 : द वॉल स्ट्रीट जर्नलचा पहिला अंक प्रकाशित झाला.
  • 1910 : स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी फ्रान्समधील मार्सेलिस समुद्रात ‘मोरिया’ या जहाजातून उडी मारली.
  • 1930 : किंग जॉर्ज 5 वे यांनी लंडनमध्ये इंडिया हाऊसचे उद्घाटन केले.
  • 1958 : ‘दो आँखे बारह हाथ’ या चित्रपटाला बर्लिनच्या जागतिक चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला.
  • 1997 : बीजिंग येथे झालेल्या आशियाई महिला वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये 46 किलो गटात भारताच्या एन. कुंजुरानी देवीने रौप्यपदक पटकावले.
  • 2006 : मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर.
  • 2011 : नवीन रुपयाचे चिन्ह ‘रु’ नाणी चलनात आणली गेली.
Dinvishesh : ‘कॅप्टन कूल’ महेंद्रसिंग धोनी याचा आज वाढदिवस; जाणून घ्या ०७ जुलैचा इतिहास

08 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1789 : ‘ग्रँट डफ’ – मराठ्यांचा इतिहास लिहिणारा ब्रिटिश अधिकारी यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 सप्टेंबर 1858)
  • 1831 : ‘जॉन पंबरटन’ – कोकाकोला चे निर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 ऑगस्ट 1888)
  • 1839 : ‘जॉन डेव्हिसन रॉकफेलर’ – रॉकफेलर घराण्यातील पहिला उद्योगपती, स्टँडर्ड ऑईल उद्योगसमूह व अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील पहिल्या तेल उद्योगाचा संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 23 मे 1937)
  • 1885 : ‘ह्यूगो बॉस’ – ह्यूगो बॉस चे स्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 ऑगस्ट 1948)
  • 1908 : ‘विजेंद्र कस्तुरीरंग वरदराज राव’ – भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ यांचा जन्म
  • 1914 : ‘ज्योती बसू’ – पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 जानेवारी 2010)
  • 1916 : ‘गो. नी. दांडेकर’ – साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते मराठी लेखक, इतिहासकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 1 जून 1998)
  • 1922 : ‘अहिल्या रांगणेकर’ – मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेत्या यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 एप्रिल 2009)
  • 1937 : ‘गंगा प्रसाद’ – सिक्कीम आणि मेघालय राज्यांचे माजी राज्यपाल यांचा जन्म.
  • 1949 : ‘वाय. एस. राजशेखर रेड्डी’ – आंध्र प्रदेशचे 14 वे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1972 : ‘सौरव गांगुली’ – भारताचे क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार यांचा जन्म.
08 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1695 : ‘क्रिस्टियन हायगेन्स’ – डच गणितज्ञ, खगोलविद आणि पदार्थ वैज्ञानिक यांचे निधन. (जन्म: 14 एप्रिल 1629)
  • 1837 : ‘विल्यम (चौथा)’ – इंग्लंडचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 21 ऑगस्ट 1765)
  • 1967 : ‘विवियन ली’ – ब्रिटिश अभिनेत्री यांचे निधन. (जन्म: 5 नोव्हेंबर 1913)
  • 1984 : ‘बाळकृष्ण भगवंत बोरकर’ – पद्मश्री विजेते गोमंतकीय कवी यांचे निधन. (जन्म: 30 नोव्हेंबर 1910 )
  • 1994 : ‘किमसुंग 2 रे’ – उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 15 एप्रिल 1912)
  • 1994 : ‘डॉ. विठ्ठल त्र्यंबक गुणे’ – मराठ्यांच्या इतिहासाचे गाढे अभ्यासक गोवा पुराभिलेखचे संचालक यांचे निधन.
  • 2001 : ‘उस्ताद बाबासाहेब मिरजकर’ – प्रसिद्ध तबला वादक याचे निधन.
  • 2003 : ‘ह. श्री. शेणोलीकर’ – संत साहित्याचे अभ्यासक यांचे निधन.
  • 2006 : ‘प्रा. राजा राव’ – तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक लेखक यांचे निधन. (जन्म: 5 नोव्हेंबर 1908)
  • 2007 : ‘चंद्रा शेखर’ – भारताचे 8वे पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 1 जुलै 1927)
  • 2008 : ‘डॉ. नारायण विष्णू तथा नानासाहेब धर्माधिकारी’ – महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार लाभणारे आधुनिक महामानव यांचे निधन.
  • 2013 : ‘सुन्द्री उत्तमचंदानी’ – भारतीय लेखक यांचे निधन. (जन्म: 28 सप्टेंबर 1924)
  • 2020 : ‘सुरमा भोपाली’ – भारतीय विनोदी अभिनेते यांचे निधन. (जन्म: 29 मार्च 1939)
  • 2022 : ‘शिंजो ऍबे’ – जपानचे माजी पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म: 21 सप्टेंबर 1954)
Dinvishesh : मराठी साहित्यातील श्रेष्ठ कथाकार आणि कादंबरीकार व्यंकटेश माडगूळकर यांची जयंती; जाणून घ्या ०६ जुलैचा इतिहास

Web Title: Sourav ganguly birthday 08 july marathi dinvishesh

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Published On: Jul 08, 2026 | 08:26 AM

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