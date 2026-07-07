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Dinvishesh : ‘कॅप्टन कूल’ महेंद्रसिंग धोनी याचा आज वाढदिवस; जाणून घ्या ०७ जुलैचा इतिहास

Updated On: Jul 07, 2026 | 09:05 AM IST
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सारांश

Dinvishesh : कॅप्टन कूल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महेंद्र सिंग धोनी याचा आज वाढदिवस आहे. त्याने भारतीय क्रिकेटला एक नवी उंची मिळवून दिली आहे. विकेटकीपर, फलंदाज, आणि यशस्वी कर्णधार अशी त्याची तिहेरी ओळख आहे.

Dinvishesh

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Happy Birthday MS Dhoni : आज भारतीय क्रिकेटचा सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक ओळखळला जाणाऱ्या महेंद्र सिंग धोनी याचा वाढदिवस आहे. ०७ जुलै १९८१ रोजी झारंखंडच्या रांची येथे त्याचा जन्म झाला होता. त्यांच्या शांत, स्वभाव, अचूक निर्णयक्षमता आणि उत्कृष्ट नेतृत्त्वामुळे भारतीय क्रिकेटला नवी उंची मिळाली आहे. कॅप्टन कूल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धोनीने क्रिकेटनमधून निवृत्ती घेतली असली तर आजही त्याचे लाखो चाहते आहेत. त्याच्या नेतृत्त्वाखाली भारताने २००७ चा T-20 विश्वचषक, २०१११ चा एकदिवसीय विश्वचषक आणि २०१३ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आहे.

07 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1456 : जोन ऑफ आर्कला तिच्या मृत्यूनंतर 25 वर्षांनी निर्दोष ठरवले.
  • 1543 : फ्रेंच सैन्याने लक्झेंबर्ग काबीज केले.
  • 1799 : रणजित सिंगच्या सैन्याने लाहोरला वेढा घातला.
  • 1854 : कावसजीदावार यांनी मुंबईत कापड गिरणी सुरू केली.
  • 1896 : मुंबईच्या फोर्ट भागातील वॉटसन हॉटेलमध्ये ऑगस्ते लुई या ल्युनिअर बंधूंनी भारतात पहिल्यांदाच चित्रपट दाखवला.
  • 1898 : हवाई बेटांनी अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता दिली.
  • 1910 : पुणे येथे इंडिया हिस्ट्री रिसर्च सोसायटीची स्थापना.
  • 1941 : दुसरे महायुद्ध – अमेरिकन सैन्याचे आइसलँडमध्ये आगमन.
  • 1978 : सॉलोमन बेटांना इंग्लंडपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1985 : बोरिस बेकर 17 व्या वर्षी विम्बल्डन पुरुष एकेरीचे विजेतेपद जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला.
    1998 : इन्डिपेन्डन्स चषक तिरंगी क्रिकेट स्पर्धेत श्रीलंकेविरुद्ध खेळताना सचिन तेंडुलकरने वेस्ट इंडिजच्या डेसमंड हेन्सच्या एकदिवसीय सामन्यातील 17 शतकांची बरोबरी केली, त्यासोबतच एकदिवसीय सामन्यातील 7000 धावांचा टप्पाही पार केला.
  • 2003 : नासाचे अपॉर्च्युनिटी स्पेसक्राफ्ट मंगळावर झेपावले.
  • 2019 : फुटबॉल / युनायटेड स्टेट्सने नेदरलँड्सचा 2-0 असा पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा महिला विश्वचषक जिंकला.
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07 जुलै रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1053 : ‘शिराकावा’ – जपानी सम्राट यांचा जन्म. (मृत्यू: 24 जुलै 1129)
  • 1656 : ‘गुरू हर क्रिशन’ – शीख धर्माचे आठवे गुरु यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 ऑगस्ट 1664)
  • 1848 : ‘फ्रान्सिस्को दि पॉला रॉद्रिगेस आल्वेस’ – ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1914 : ‘अनिल बिस्वास’ – प्रतिभासंपन्न संगीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 31 मे 2003)
  • 1923 : ‘प्रा.लक्ष्मण गणेश जोग’ – कथाकार, कादंबरीकार आणि समीक्षक यांचा जन्म.
  • 1947 : ‘राजेग्यानेंद्र’ = नेपाळ नरेश यांचा जन्म.
  • 1948 : ‘पद्मा चव्हाण’ – चित्रपट रंगभूमीवरील अभिनेत्री यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 सप्टेंबर 1996)
  • 1962 : ‘पद्म जाफेणाणी’ – गायिका यांचा जन्म.
  • 1973 : ‘कैलाश खेर’ – भारतीय गायक-गीतकार आणि दिग्दर्शक यांचा जन्म.
  • 1981 : ‘महेंद्रसिंग धोनी’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म
07 जुलै रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1307 : ‘एडवर्ड पहिला’ – इंग्लंडचा राजा यांचे निधन. (जन्म: 17 जून 1239)
  • 1572 : ‘सिगिस्मंड दुसरा’ – ऑस्टस पोलंडचा राजा यांचे निधन.
  • 1930 : ‘सर आर्थर कॉनन डॉइल’ – स्कॉटिश डॉक्टर शेरलॉक होम्स या गुप्तहेर कथांचे लेखक यांचे निधन. (जन्म: 22 मे 1859)
  • 1965 : ‘मोशे शॅरेट’ – इस्रायलचे दुसरे पंतप्रधान यांचे निधन.
  • 1982 : ‘बॉन महाराजा’ – भारतीय गुरू आणि धार्मिक लेखक यांचे निधन. (जन्म: 23 मार्च 1901)
  • 1999 : ‘कॅप्टन विक्रम बत्रा’ – परमवीरचक्र, भारतीय सेनादलातील अधिकारी यांचे निधन.
  • 1999 : ‘एम. एल. जयसिंहा’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू यांचे निधन
  • 2021 : ‘दिलीप कुमार’ – भारतीय चित्रपट अभिनेता यांचे निधन
Dinvishesh : भारतीय बॅडमिंटनची सुवर्णकन्या पी. व्ही. सिंधू हिचा वाढदिवस; जाणून घ्या ०५ जुलैचा इतिहास

Web Title: Dinvishesh 07 july mahendra singh dhoni birthday

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Published On: Jul 07, 2026 | 09:03 AM

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