Dinvishesh : ‘कॅप्टन कूल’ महेंद्रसिंग धोनी याचा आज वाढदिवस; जाणून घ्या ०७ जुलैचा इतिहास

Happy Birthday MS Dhoni : आज भारतीय क्रिकेटचा सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक ओळखळला जाणाऱ्या महेंद्र सिंग धोनी याचा वाढदिवस आहे. ०७ जुलै १९८१ रोजी झारंखंडच्या रांची येथे त्याचा जन्म झाला होता. त्यांच्या शांत, स्वभाव, अचूक निर्णयक्षमता आणि उत्कृष्ट नेतृत्त्वामुळे भारतीय क्रिकेटला नवी उंची मिळाली आहे. कॅप्टन कूल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धोनीने क्रिकेटनमधून निवृत्ती घेतली असली तर आजही त्याचे लाखो चाहते आहेत. त्याच्या नेतृत्त्वाखाली भारताने २००७ चा T-20 विश्वचषक, २०१११ चा एकदिवसीय विश्वचषक आणि २०१३ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आहे.
07 जुलै रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
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