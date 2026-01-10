Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

डोनाल्ड ट्रम्पचा अहंकार येतो नेहमी आडवा; अमेरिकेनेही वाचावा भारताच्या कुटनीतीचा पाढा

सध्या डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताचा विविध वक्तव्यातून आणि कृतीतून भारताचा अपमान करत आहे. मात्र रशिया आणि चीनच्या सामायिक नाराजीची भरपाई करणारा भारत हा एकमेव मित्र अमेरिकेकडे आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 01:15 AM
Donald Trump potentially insulting treatment of India could major mistake in international politics

डोनाल्ड ट्रम्प भारताबाबत अपमानाची वागणूक ठरु शकते मोठी चूक ठरु शकते (फोटो - सोशल मीडिया)

आंतरराष्ट्रीय माध्यमे आणि राजनैतिक वर्तुळात ट्रम्प वारंवार अशा व्यंग्यात्मक टिप्पण्या करतात हे आश्चर्यकारक आहे, पंतप्रधान मोदींना त्यांचे खास मित्र म्हणण्याचे नेहमीच आठवते, जणू ते जाणूनबुजून व्यंग्यात्मक बोलत आहेत. या विचित्र वागण्याचा अर्थ काय? या शैलीद्वारे डोनाल्ड ट्रम्प जगाला दाखवू इच्छितात की ते भारतापेक्षा खूप वरचे स्थान कसे ठेवतात आणि दुसऱ्या पक्षाला कमी म्हणून कसे चित्रित करतात. राजकारणात, लोक शत्रूंबद्दलही अशी भाषा वापरण्यापासून परावृत्त होतात. शिवाय, ट्रम्प वारंवार पंतप्रधान मोदींना त्यांचे मित्र म्हणतात, मग ते अशा प्रकारे त्यांचा अपमान का करतात? प्रत्यक्षात, ट्रम्प हे दाखवू इच्छितात की त्यांच्याकडे शक्ती आहे आणि दुसऱ्या पक्षाला त्यांना भेटण्याची गरज आहे, त्यांना नाही. हा एक राजनैतिक हल्ला आणि आपला अपमान आहे.

आम्हाला लक्ष्य करण्याचा कट रचून, डोनाल्ड ट्रम्प संपूर्ण जगाला संदेश देऊ इच्छितात की जर त्यांना जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि कुशल मानव संसाधनांचे सर्वात मोठे जागतिक केंद्र भारत समजत नसेल, तर जगातील इतर देशांचे काय? व्हेनेझुएलाच्या घटनेनंतर अमेरिकन संसद ज्या प्रकारे दोन गटात विभागली गेली आहे आणि ब्रिटन वगळता जवळजवळ संपूर्ण युरोपने त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यामुळे ट्रम्प हादरले आहेत. चीनला घाबरवण्यासाठी आणि रशियाला कमजोर करण्यासाठी बनवलेल्या व्हेनेझुएलातील त्यांच्या साम्राज्यवादी कृतींमुळे रशिया आणि चीनच घाबरले नाहीत तर युरोपने त्यांना सोडून दिले आहे. जर भारताला अमेरिकेने शुल्क वाढवण्यापासून परावृत्त करायचे असेल, तर आपण हे विसरू नये की अमेरिकेलाही भारताकडून अनेक गोष्टींची आवश्यकता आहे.

हे देखील वाचा : “ही BJP नाही तर भ्रष्ट जनता…; राहुल गांधींनी फोडला नवीन बॉम्ब

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याला भारताच्या विशाल बाजारपेठेची आवश्यकता आहे, जिथे तो आपले भांडवल गुंतवू शकेल आणि चांगले परतावे मिळवू शकेल. दुसरे म्हणजे, ज्या प्रकारे ट्रम्प नकळत आणि उघडपणे रशिया आणि चीनला आपले शत्रू बनवत आहेत, जर भारत त्याच्यात सामील झाला नाही तर अमेरिका केवळ जागतिक आघाडीवर एकाकी पडेल असे नाही तर ग्लोबल साऊथकडून त्याच्या सर्व आशा धुळीस मिळतील. रशिया आणि चीनच्या सामायिक नाराजीची भरपाई करणारा भारत सध्या अमेरिकेचा एकमेव मित्र असू शकतो. कारण भारताची अर्थव्यवस्था सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढत आहे आणि भारताकडे कुशल मानवी संसाधनांचा साठा आहे.

हे देखील वाचा : नृत्याच्या तालावर जग जिंकणारे किमयागार! हालचालींतून जादू करणाऱ्या ‘पडद्यामागील’ हिरोंना मानाचा मुजरा

एआयच्या या अशांत काळात, भविष्यातील अर्थव्यवस्थेला स्थिरता आणि सातत्य प्रदान करणारा तोच एकमेव आहे. परंतु ट्रम्प ज्या पद्धतीने वारंवार भारताचा आणि पंतप्रधान मोदींचा अपमान करतात त्यावरून असे दिसून येते की त्यांच्याकडे दूरदृष्टीचाही अभाव आहे. जेव्हा तो म्हणतो की पंतप्रधान मोदींनी त्यांना विचारले होते, “सर, मी तुम्हाला भेटू शकतो का?”, तेव्हा तो विसरतो की पंतप्रधान मोदी त्यांच्या दारात उभे होते आणि आत जाण्याची परवानगी मागत नव्हते. ट्रम्प यांच्या विषारी मानसिकतेमुळेच ते आपल्याला मानसिकदृष्ट्या अपमानित करण्यासाठी असे शब्द वापरत आहेत.

लेख – वीणा गौतम

 

Published On: Jan 10, 2026 | 01:15 AM

