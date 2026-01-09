Rahul Gandhi on Modi Government : “ही BJP नाही तर भ्रष्ट जनता…; राहुल गांधींनी फोडला नवीन बॉम्ब

एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट करताना राहुल गांधींनी विचारले की, “सत्तेच्या आश्रयाने कोणत्या भाजपच्या व्हीआयपीचे संरक्षण केले जात आहे?” ते पुढे म्हणाले, “त्यांच्या व्यवस्थेत, गरीब, कामगार आणि मध्यमवर्गाचे जीवन केवळ आकडेवारी बनले आहे आणि ‘विकास’च्या नावाखाली पुनर्प्राप्ती यंत्रणा कार्यरत आहे.” उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारीच्या क्रूर हत्येबाबत राहुल गांधी म्हणाले, “या घटनेने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. परंतु प्रश्न कायम आहे: सत्तेच्या आश्रयाने कोणत्या भाजपच्या व्हीआयपीचे संरक्षण केले जात आहे? कायदा सर्वांसाठी समान कधी असेल?” असे प्रश्न राहुल गांधींनी उभे केले आहे.
राहुल गांधी यांनी देशातील इतर अत्याचारी घटनांचा उल्लेख करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. त्यांनी लिहिले आहे की, “उत्तर प्रदेशातील उन्नाव घटनेत, सत्तेच्या अहंकाराने गुन्हेगारांना कसे संरक्षण दिले आणि पीडितेला न्यायासाठी किती किंमत मोजावी लागली हे संपूर्ण देशाने पाहिले. इंदूरमधील विषारी पाणी पिण्यामुळे झालेले मृत्यू असोत किंवा गुजरात, हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये “काळे पाणी” आणि दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी असोत – रोगाची भीती सर्वत्र आहे. राजस्थानचा अरवली प्रदेश असो किंवा नैसर्गिक संसाधने – जिथे जिथे अब्जाधीशांचा लोभ आणि स्वार्थ पोहोचला तिथे तिथे नियमांचे उल्लंघन झाले. पर्वत तोडले जात होते, जंगले नष्ट केली जात होती – आणि जनतेला त्याचे परिणाम मिळाले: धूळ, प्रदूषण आणि आपत्ती,” असा घटनांचा पाढा राहुल गांधींनी वाचला
पुढे ते म्हणाले की, “कफ सिरपमुळे मरणारी मुले, सरकारी रुग्णालयांमध्ये उंदरांमुळे नवजात बालकांना मारणे आणि सरकारी शाळांचे पडणारे छप्पर – हे “निष्काळजीपणा” नाही तर भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम आहे. पूल कोसळतात, रस्ते कोसळतात, रेल्वे अपघातात कुटुंबे नष्ट होतात आणि भाजप सरकार प्रत्येक वेळी तेच करते: फोटो-ऑप्स, ट्विट आणि भरपाईची औपचारिकता. मोदींचे “डबल इंजिन” चालू आहे – पण फक्त अब्जाधीशांसाठी. सरासरी भारतीयांसाठी, हे भ्रष्ट डबल इंजिन सरकार विकास नाही, तर विनाशाचा वेग आहे – दररोज कोणाचे तरी जीवन चिरडत आहे,” अशी चिंता खासदार राहुल गांधी यांनी आपल्या सोशल मीडियावरुन उपस्थित केली आहे.
