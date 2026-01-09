Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Rahul Gandhi on Modi Government : “ही BJP नाही तर भ्रष्ट जनता…; राहुल गांधींनी फोडला नवीन बॉम्ब

राहुल गांधी यांनी देशातील इतर अत्याचारी घटनांचा उल्लेख करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. यामध्ये महिला अत्याचार, इंदूर दुषित पाणी घटनांचा समावेश आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:05 PM
MP Rahul Gandhi targets Modi government over various crime and civil problems in india

देशातील विविध गुन्हेगारी आणि नागरी समस्यांवरुन खासदार राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर निशाणा साधला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • खासदार राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका
  • राहुल गांधींनी एक्स पोस्टवरुन साधला निशाणा
  • इंदूर दुषित पाणी आणि उत्तर प्रदेशच्या घटनांचा उल्लेख
Political News : नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी शुक्रवारी मोदी सरकार (Modi Government) आणि भाजपवर भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरून जोरदार हल्ला चढवला. देशभरातील भ्रष्ट जनता पक्षाच्या डबल इंजिन सरकारांनी सामान्य लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त केले आहे. भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर आणि अहंकाराचे विष भाजपच्या राजकारणात वरपासून खालपर्यंत पसरले आहे, अशी घणाघाती टीका खासदार राहुल गांधी यांनी केली आहे.

एक्स या सोशल मीडियावर पोस्ट करताना राहुल गांधींनी विचारले की, “सत्तेच्या आश्रयाने कोणत्या भाजपच्या व्हीआयपीचे संरक्षण केले जात आहे?” ते पुढे म्हणाले, “त्यांच्या व्यवस्थेत, गरीब, कामगार आणि मध्यमवर्गाचे जीवन केवळ आकडेवारी बनले आहे आणि ‘विकास’च्या नावाखाली पुनर्प्राप्ती यंत्रणा कार्यरत आहे.” उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारीच्या क्रूर हत्येबाबत राहुल गांधी म्हणाले, “या घटनेने संपूर्ण देशाला धक्का बसला आहे. परंतु प्रश्न कायम आहे: सत्तेच्या आश्रयाने कोणत्या भाजपच्या व्हीआयपीचे संरक्षण केले जात आहे? कायदा सर्वांसाठी समान कधी असेल?” असे प्रश्न राहुल गांधींनी उभे केले आहे.

हे देखील वाचा : हिजाब घालणारी महिला एक दिवस देशाची पंतप्रधान…; असदुद्दीन ओवैसींनी व्यक्त केला विश्वास

राहुल गांधी यांनी देशातील इतर अत्याचारी घटनांचा उल्लेख करत सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. त्यांनी लिहिले आहे की, “उत्तर प्रदेशातील उन्नाव घटनेत, सत्तेच्या अहंकाराने गुन्हेगारांना कसे संरक्षण दिले आणि पीडितेला न्यायासाठी किती किंमत मोजावी लागली हे संपूर्ण देशाने पाहिले. इंदूरमधील विषारी पाणी पिण्यामुळे झालेले मृत्यू असोत किंवा गुजरात, हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये “काळे पाणी” आणि दूषित पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी असोत – रोगाची भीती सर्वत्र आहे. राजस्थानचा अरवली प्रदेश असो किंवा नैसर्गिक संसाधने – जिथे जिथे अब्जाधीशांचा लोभ आणि स्वार्थ पोहोचला तिथे तिथे नियमांचे उल्लंघन झाले. पर्वत तोडले जात होते, जंगले नष्ट केली जात होती – आणि जनतेला त्याचे परिणाम मिळाले: धूळ, प्रदूषण आणि आपत्ती,” असा घटनांचा पाढा राहुल गांधींनी वाचला

हे देखील वाचा : ED छापा टाकायला गेली अन् फसली! ‘त्या’ प्रकरणात बंगालमध्ये राडा, ममता दीदींच्या तक्रारीनंतर FIR

पुढे ते म्हणाले की, “कफ सिरपमुळे मरणारी मुले, सरकारी रुग्णालयांमध्ये उंदरांमुळे नवजात बालकांना मारणे आणि सरकारी शाळांचे पडणारे छप्पर – हे “निष्काळजीपणा” नाही तर भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम आहे. पूल कोसळतात, रस्ते कोसळतात, रेल्वे अपघातात कुटुंबे नष्ट होतात आणि भाजप सरकार प्रत्येक वेळी तेच करते: फोटो-ऑप्स, ट्विट आणि भरपाईची औपचारिकता. मोदींचे “डबल इंजिन” चालू आहे – पण फक्त अब्जाधीशांसाठी. सरासरी भारतीयांसाठी, हे भ्रष्ट डबल इंजिन सरकार विकास नाही, तर विनाशाचा वेग आहे – दररोज कोणाचे तरी जीवन चिरडत आहे,” अशी चिंता खासदार राहुल गांधी यांनी आपल्या सोशल मीडियावरुन उपस्थित केली आहे.

Published On: Jan 09, 2026 | 06:05 PM

