अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, आम्हाला वाहतुकीची काळजी वाटते, जी इतकी गोंधळलेली आहे. रस्ता ओलांडणे खूप धोकादायक झाले आहे.” यावर म्हणालो, “वाहतूक कोंडीला थोडा वेळ विसरून जा, आणि जरा अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध इतके कठीण बनवणाऱ्या शुल्काची काळजी करा.”
पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या शेवटच्या कार्यकाळात अहमदाबाद स्टेडियममध्ये भव्य “नमस्ते ट्रम्प” उत्सवाचे आयोजन केले होते. दोन्ही नेते एकमेकांच्या मिठीत होते, पण आता ट्रम्पचा दृष्टिकोन बदलला आहे. मैत्री गेली, प्रेम संपले!”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, आम्ही रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत होतो म्हणून ट्रम्पने भारतावर ५० टक्के दंडात्मक कर लादला. आता, भारताने ४३% आणि ३०% दराने मसूरवर ३० टक्के कर लादून ट्रम्पला मोठा धक्का दिला आहे. याला टिट फॉर टॅट म्हणतात! अमेरिकन मसूर म्हणजे पिवळे वाटाणे किंवा बटाणा मसूर! यावर मी म्हणालो, ‘काहीही झाले तरी आमच्या उपस्थितीत अमेरिकन मसूर सहन केले जाणार नाही.’
आपल्या देशवासीयांना माहित आहे की अमेरिकन डाळींमध्ये काहीतरी विचित्र गंमत आहे. म्हणून, आपण आपल्या देशी डाळींसोबत काम करू. डाळींबद्दल आपल्याकडे असंख्य म्हणी आहेत, जसे की “हे तोंड आणि डाळीची डाळ छातीवर लावा!” “तीन म्हणतात, तेरा येतात, फक्त डाळीवर पाणी घाला!” भारतात विविध प्रकारची डाळी उपलब्ध आहेत, उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात उडदाची डाळ मोठ्या प्रमाणात खाल्ली जाते. दही भल्ला देखील त्यापासून बनवला जातो.
महाराष्ट्रात तूर किंवा अरहर डाळ खाल्ली जाते. पंजाबमध्ये बेसन डाळ खाल्ली जाते आणि हिमाचल प्रदेशात राजमा खाल्ली जाते. गुजरातमध्ये डाळ-भाताची खिचडी लोकप्रिय आहे. विदर्भात लखोडी डाळ पिकवली जाते. जेव्हा एखादी तिसरी व्यक्ती वादात हस्तक्षेप करते तेव्हा ते म्हणतात, “डाळ-भातात मुसरचंद!” शेजारी म्हणाला, “जर तुम्ही पालकासोबत डाळ शिजवली तर ती डाळ-भाजी बनते. सर्व प्रकारची डाळ मिसळा आणि हिंग घाला, ती खूप छान लागते.” इथे म्हटले आहे: डाळ आणि भाकरी खा आणि परमेश्वराचे गुणगान गा!
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
