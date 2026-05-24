National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

National Brothers Day 2026 : नात्यांच्या गर्दीत काही नाती अशी असतात जी शब्दांच्या पलीकडची असतात. असं म्हणतात की मित्र आपण स्वतः निवडतो, पण देव आपल्याला भाऊ देऊन एक असा जन्मजात मित्र देतो जो आयुष्यभर आपली सावली बनून राहतो. आज, २४ मे रोजी असाच एक गोड आणि पवित्र सण म्हणजेच ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’ (National Brothers Day) साजरा केला जात आहे. हा दिवस केवळ रक्ताच्या नात्यातील भावांसाठीच नाही, तर भावासारख्या असणाऱ्या मित्रांसाठी आणि पाठीराख्यांसाठी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे. जर तुमच्या आयुष्यातही एक असा भाऊ असेल जो तुमच्या सुखात आणि दुःखात खंबीरपणे उभा राहतो, तर आजचा दिवस त्याच्यासाठी नक्कीच खास बनवायला हवा.
भाऊ हे नाव घेताच डोळ्यांसमोर काय येतं? लहानपणी रिमोटवरून झालेली भांडणं, एकमेकांच्या चुका आई-वडिलांपासून लपवणं, आणि संकट आलं की सगळ्यात आधी धावून जाणं. भाऊ ही एक अशी व्यक्ती असते जी बालपणापासून ते प्रौढत्वापर्यंत तुमच्या प्रत्येक पावलावर तुमच्या पाठीशी उभी राहते. मग ते वैयक्तिक आयुष्यातील कठीण प्रसंग असोत, अपयशाचे क्षण असोत वा यशाचा आनंद, तो नेहमीच एक संरक्षक ढाल बनून तुमच्यासोबत असतो. बहिणीसाठी भाऊ हा तिचा पहिला हिरो आणि रक्षक असतो, तर भावासाठी तो त्याचा सर्वात मोठा सल्लागार आणि पाठीराखा असतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल
आपल्या भारतीय संस्कृतीत नात्यांना खूप मोठे स्थान आहे. भावा-बहिणीचे पवित्र नाते साजरी करण्यासाठी आपल्याकडे रक्षाबंधन आणि भाऊबीजसारखे सण शतकानुशतके साजरे केले जातात. तथापि, आधुनिक काळात साजरा केला जाणारा हा ‘नॅशनल ब्रदर्स डे’ विशेषतः भावांबद्दल आदर आणि प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जगभरात प्रसिद्ध झाला आहे. आजच्या धावपळीच्या युगात जेव्हा अनेक भाऊ कामानिमित्त एकमेकांपासून दूर राहतात, तेव्हा हा दिवस त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचे, जुन्या आठवणींना उजाळा देण्याचे एक सुंदर माध्यम बनला आहे.
आजच्या डिजिटल युगात हा दिवस साजरा करण्याची पद्धत खूपच मनोरंजक आणि भावनिक झाली आहे. लोक आपल्या भावांना त्यांच्या आवडीच्या खास भेटवस्तू देतात — जसे की एखादे गॅझेट, त्यांचे आवडते पुस्तक किंवा हाताने लिहिलेले पत्र. याशिवाय, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जसे की इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) वर आपल्या भावासोबतचे बालपणातील फोटो शेअर करून, जुन्या आठवणींना उजाळा दिला जातो. आजकाल #BrothersDay हा हॅशटॅग सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रेंडिंग असतो, ज्याच्या माध्यमातून जगभरातील लोक आपल्या भावाप्रती प्रेम व्यक्त करत असतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा
अनेकदा आपल्याला रक्ताच्या नात्याबाहेरही असे मित्र मिळतात जे भावापेक्षा कमी नसतात. सुख-दुःखात धावून येणारा, रात्री-अपरात्री मदत करणारा मित्र हा देखील भावाचेच रूप असतो. त्यामुळे हा दिवस केवळ सख्ख्या भावांपुरता मर्यादित नाही. हा दिवस नात्याची ताकद साजरी करण्याचा एक मोठा प्रसंग आहे. जर तुम्ही तुमच्या भावाशी किंवा भावासारख्या मित्राशी काही कारणास्तव बऱ्याच दिवसांपासून बोलला नसाल, तर आजचा दिवस तुमचे जुने मतभेद विसरून पुन्हा एकदा एकत्र येण्याचा आणि “भावा, तू माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहेस” हे सांगण्याचा सर्वोत्तम दिवस आहे.