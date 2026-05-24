Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

Updated On: May 24, 2026 | 07:37 AM IST
सारांश

National Brothers Day : राष्ट्रीय बंधू दिन दरवर्षी २४ मे रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस आयुष्यभर टिकणाऱ्या बंधुत्वाच्या पवित्र नात्याला समर्पित आहे. भाऊ म्हणजे अशी व्यक्ती जी बालपणापासून ते प्रौढत्वापर्यंत प्रत्येक पावलावर तुमच्या पाठीशी उभी राहते.

national brothers day 2026 date history significance marathi wishes gift ideas

National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे 'राष्ट्रीय बंधू दिन'; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व आणि रंजक माहिती ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • २४ मे रोजी विशेष सेलिब्रेशन
  • आयुष्यभराची संरक्षक ढाल
  • आधुनिक पद्धती आणि सोशल मीडिया

National Brothers Day 2026 : नात्यांच्या गर्दीत काही नाती अशी असतात जी शब्दांच्या पलीकडची असतात. असं म्हणतात की मित्र आपण स्वतः निवडतो, पण देव आपल्याला भाऊ देऊन एक असा जन्मजात मित्र देतो जो आयुष्यभर आपली सावली बनून राहतो. आज, २४ मे रोजी असाच एक गोड आणि पवित्र सण म्हणजेच ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’ (National Brothers Day) साजरा केला जात आहे. हा दिवस केवळ रक्ताच्या नात्यातील भावांसाठीच नाही, तर भावासारख्या असणाऱ्या मित्रांसाठी आणि पाठीराख्यांसाठी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे. जर तुमच्या आयुष्यातही एक असा भाऊ असेल जो तुमच्या सुखात आणि दुःखात खंबीरपणे उभा राहतो, तर आजचा दिवस त्याच्यासाठी नक्कीच खास बनवायला हवा.

भाऊ म्हणजे नक्की काय? एक संरक्षक ढाल आणि हक्काचा मित्र

भाऊ हे नाव घेताच डोळ्यांसमोर काय येतं? लहानपणी रिमोटवरून झालेली भांडणं, एकमेकांच्या चुका आई-वडिलांपासून लपवणं, आणि संकट आलं की सगळ्यात आधी धावून जाणं. भाऊ ही एक अशी व्यक्ती असते जी बालपणापासून ते प्रौढत्वापर्यंत तुमच्या प्रत्येक पावलावर तुमच्या पाठीशी उभी राहते. मग ते वैयक्तिक आयुष्यातील कठीण प्रसंग असोत, अपयशाचे क्षण असोत वा यशाचा आनंद, तो नेहमीच एक संरक्षक ढाल बनून तुमच्यासोबत असतो. बहिणीसाठी भाऊ हा तिचा पहिला हिरो आणि रक्षक असतो, तर भावासाठी तो त्याचा सर्वात मोठा सल्लागार आणि पाठीराखा असतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल

भारतीय संस्कृती आणि बंधू दिनाचा आधुनिक पैलू

आपल्या भारतीय संस्कृतीत नात्यांना खूप मोठे स्थान आहे. भावा-बहिणीचे पवित्र नाते साजरी करण्यासाठी आपल्याकडे रक्षाबंधन आणि भाऊबीजसारखे सण शतकानुशतके साजरे केले जातात. तथापि, आधुनिक काळात साजरा केला जाणारा हा ‘नॅशनल ब्रदर्स डे’ विशेषतः भावांबद्दल आदर आणि प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जगभरात प्रसिद्ध झाला आहे. आजच्या धावपळीच्या युगात जेव्हा अनेक भाऊ कामानिमित्त एकमेकांपासून दूर राहतात, तेव्हा हा दिवस त्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचे, जुन्या आठवणींना उजाळा देण्याचे एक सुंदर माध्यम बनला आहे.

या दिवशी कशा प्रकारे साजरे केले जाते सेलिब्रेशन?

आजच्या डिजिटल युगात हा दिवस साजरा करण्याची पद्धत खूपच मनोरंजक आणि भावनिक झाली आहे. लोक आपल्या भावांना त्यांच्या आवडीच्या खास भेटवस्तू देतात — जसे की एखादे गॅझेट, त्यांचे आवडते पुस्तक किंवा हाताने लिहिलेले पत्र. याशिवाय, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जसे की इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) वर आपल्या भावासोबतचे बालपणातील फोटो शेअर करून, जुन्या आठवणींना उजाळा दिला जातो. आजकाल #BrothersDay हा हॅशटॅग सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रेंडिंग असतो, ज्याच्या माध्यमातून जगभरातील लोक आपल्या भावाप्रती प्रेम व्यक्त करत असतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

सख्खे भाऊ असोत वा मित्र; नात्याची ताकद साजरी करण्याचा प्रसंग

अनेकदा आपल्याला रक्ताच्या नात्याबाहेरही असे मित्र मिळतात जे भावापेक्षा कमी नसतात. सुख-दुःखात धावून येणारा, रात्री-अपरात्री मदत करणारा मित्र हा देखील भावाचेच रूप असतो. त्यामुळे हा दिवस केवळ सख्ख्या भावांपुरता मर्यादित नाही. हा दिवस नात्याची ताकद साजरी करण्याचा एक मोठा प्रसंग आहे. जर तुम्ही तुमच्या भावाशी किंवा भावासारख्या मित्राशी काही कारणास्तव बऱ्याच दिवसांपासून बोलला नसाल, तर आजचा दिवस तुमचे जुने मतभेद विसरून पुन्हा एकदा एकत्र येण्याचा आणि “भावा, तू माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहेस” हे सांगण्याचा सर्वोत्तम दिवस आहे.

Web Title: National brothers day 2026 date history significance marathi wishes gift ideas

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 07:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World Turtle Day: समुद्रकिनाऱ्यांचे रक्षक नामशेष होणार? प्लास्टिक प्रदूषण आणि मानवी स्वार्थाचा कासवांना मोठा फटका; वाचा सविस्तर
1

World Turtle Day: समुद्रकिनाऱ्यांचे रक्षक नामशेष होणार? प्लास्टिक प्रदूषण आणि मानवी स्वार्थाचा कासवांना मोठा फटका; वाचा सविस्तर

Biodiversity Day : निसर्गाची साखळी तुटली तर माणूस कसा वाचणार? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाचे महत्त्व आणि इतिहास
2

Biodiversity Day : निसर्गाची साखळी तुटली तर माणूस कसा वाचणार? जाणून घ्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाचे महत्त्व आणि इतिहास

World Day for Cultural Diversity: सण अनेक, भाषा अनेक, पण संदेश एक! जाणून घ्या जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिनाचे महत्त्व
3

World Day for Cultural Diversity: सण अनेक, भाषा अनेक, पण संदेश एक! जाणून घ्या जागतिक सांस्कृतिक विविधता दिनाचे महत्त्व

International Tea Day : ‘एक कप चहा आणि बरंच काही!’ भारताच्या प्रस्तावामुळे जगाने स्वीकारला ‘हा’ दिवस; वाचा यामागची रंजक कहाणी
4

International Tea Day : ‘एक कप चहा आणि बरंच काही!’ भारताच्या प्रस्तावामुळे जगाने स्वीकारला ‘हा’ दिवस; वाचा यामागची रंजक कहाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

National Brothers Day : लहानपणीची भांडणं अन आयुष्यभराची सोबत! आज आहे ‘राष्ट्रीय बंधू दिन’; जाणून घ्या त्याचे महत्त्व

May 24, 2026 | 07:30 AM
White House Firing : अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

White House Firing : अमेरिकेतील ‘व्हाईट हाऊस’बाहेर गोळीबार; ट्रम्प यांच्याबाबत मोठी अपडेट…

May 24, 2026 | 07:24 AM
Nautapa 2026: नौतपामध्ये या चुका पडू शकतात महागात, जाणून घ्या काय टाळावे

Nautapa 2026: नौतपामध्ये या चुका पडू शकतात महागात, जाणून घ्या काय टाळावे

May 24, 2026 | 07:05 AM
उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर डोकं खूप जास्त दुखतं? मग ‘हे’ उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, जुनाट त्रासांपासून मिळेल सुटका

उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर डोकं खूप जास्त दुखतं? मग ‘हे’ उपाय करून मिळवा कायमचा आराम, जुनाट त्रासांपासून मिळेल सुटका

May 24, 2026 | 05:30 AM
“येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 24, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

May 24, 2026 | 12:30 AM
IPL 2026 मध्ये Shreyas Iyer ने केला राडा; ‘सरपंच’चे शानदार शतक; प्ले-ऑफची शर्यत कायम…

IPL 2026 मध्ये Shreyas Iyer ने केला राडा; ‘सरपंच’चे शानदार शतक; प्ले-ऑफची शर्यत कायम…

May 23, 2026 | 11:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM