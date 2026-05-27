Bahrain Shia: ‘संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…’, इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या

Updated On: May 27, 2026 | 07:44 PM IST
सारांश

UAE deports 15000 Pakistani Shia : इराण युद्धानंतर, संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत शिया मुस्लिमांचे हालअपेष्टा वाढल्या आहेत. बहरीनने शिया मुस्लिमांच्या निधीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई… इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

विस्तार
  • शिया मुस्लिमांवर कठोर कारवाई
  • पाकिस्तानी नागरिकांना हद्दपार
  • निधी आणि नागरिकत्वावर गदा

UAE deports 15000 Pakistani Shia : आखाती देशांमधील (Gulf Region) भूराजकीय आणि धार्मिक समीकरणे इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीनंतर वेगाने बदलू लागली आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि बहरीन या सुन्नी बहुसंख्य सत्ता असलेल्या देशांनी आपापल्या सीमांमध्ये राहणाऱ्या शिया मुस्लिम समुदायाविरुद्ध अचानक अत्यंत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. इराणशी वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, या दोन्ही देशांना आपल्या अंतर्गत सुरक्षेची आणि हेरगिरीची मोठी भीती सतावत आहे. यामुळेच गेल्या काही आठवड्यांत शिया नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर, अटक आणि त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचे सत्र सुरू झाले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळळ उडाली आहे.

यूएईमधून १५,००० पाकिस्तानी शियांची हद्दपारी?

या संपूर्ण वादातील सर्वात धक्कादायक खुलासा पाकिस्तानी संसदेत सादर झालेल्या अधिकृत नोंदींवरून झाला आहे. या अहवालानुसार, संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्रशासनाने सुरक्षा आणि इराणला गुप्त निधी पुरवल्याच्या संशयावरून तब्बल १५,००0 पाकिस्तानी शिया नागरिकांना बळजबरीने देशाबाहेर काढले आहे. अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, या नागरिकांचे मोबाईल फोन आणि कष्टाची कमाई (पैसे) देखील तेथील अधिकाऱ्यांनी जप्त केल्याचा आरोप पाकिस्तानच्या खासदारांनी केला आहे. यूएई सरकारने आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे अधिकृतपणे हा दावा नाकारला असला, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती वेगळीच चित्र दर्शवत आहे. पाकिस्तानी सरकारने यावर बचावात्मक भूमिका घेत हद्दपार केलेले लोक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचे म्हटले आहे.

बहरीनमध्ये निधीवर नियंत्रण आणि नागरिकत्व रद्द करण्याची तयारी

दुसरीकडे, बहरीन सरकारने शिया समुदायाला आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी कायदेशीर फास आवळला आहे. बहरीनमध्ये शिया मुस्लिमांची लोकसंख्या अंदाजे ४५ टक्के आहे, जी सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. बहरीन सरकारने शियांच्या धार्मिक देणग्या आणि निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘जाफरी एंडोमेंट फाउंडेशन’ला थेट सरकारी इस्लामिक संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणणारा नवीन कायदा मंजूर केला आहे. यामुळे आतापर्यंत स्वतंत्रपणे वापरल्या जाणाऱ्या शियांच्या देणग्यांवर थेट सुन्नी शासनाचे नियंत्रण आले आहे. एवढेच नव्हे, तर इराणशी वैचारिक किंवा कौटुंबिक संबंध असल्याच्या संशयावरून अनेक शिया नागरिकांचे बहरीनचे नागरिकत्व काढून घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे.

धार्मिक नेत्यांची धरपकड आणि हेरगिरीचे आरोप

इराण आणि आखाती देशांमधील युद्धादरम्यान बहरीनमधून काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते, ज्यामध्ये स्थानिक शिया नागरिक इराणच्या लष्करी कारवाईचा आनंद साजरा करताना दिसत होते. या घटनेनंतर दोन्ही देशांच्या गुप्तचर यंत्रणा सतर्क झाल्या. यूएईने आतापर्यंत २७ प्रमुख शिया धार्मिक नेत्यांना थेट ‘इराणचे हेर’ असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. बहरीनमध्येही हीच परिस्थिती असून, सोशल मीडियावरून सरकारविरोधी किंवा इराणच्या समर्थनार्थ लिहिणाऱ्या धार्मिक नेत्यांना ‘उपद्रवी’ घोषित करून तुरुंगात डांबले जात आहे.

आखाती देशांमधील सुन्नी-शिया संघर्षाची पार्श्वभूमी

हा वाद केवळ तात्कालिक नसून त्याला अनेक दशकांचा ऐतिहासिक आणि धार्मिक संदर्भ आहे. मध्यपूर्वेमध्ये इराण हा शिया बहुसंख्य देश आहे, तर सौदी अरेबिया, यूएई आणि बहरीनमध्ये सुन्नी राजवट आहे. इराणने युद्धकाळात यूएई आणि बहरीनवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले चढवले होते. या हल्ल्यांनंतर या देशांना भीती आहे की, त्यांच्या देशात राहणारे शिया नागरिक इराणसाठी ‘स्लीपर सेल’ किंवा अंतर्गत गुप्तहेर म्हणून काम करू शकतात. यामुळेच युद्धविराम झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी शिया समुदायाविरुद्ध अत्यंत आक्रमक मोहीम उघडली आहे. या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली असली, तरी आखाती देश आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तडजोड करण्यास तयार नाहीत.

Published On: May 27, 2026 | 07:44 PM

