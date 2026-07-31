National Raspberry Cake Day: गोडव्याची अन् आरोग्याची अनोखी मेजवानी; जाणून घ्या ‘राष्ट्रीय रास्पबेरी केक दिवसा’ची खास सफर

आयुष्यातील धावपळीत आनंद शोधण्याचे अनेक मार्ग असतात, पण खाण्यापिण्याच्या शौकिनांसाठी गोड मिष्टान्न हा नेहमीच आनंदाचा मोठा स्रोत राहिला आहे. दरवर्षी ३१ जुलै हा दिवस जगभरातील बेकिंगप्रेमी, खाद्यरसिक आणि मिष्टान्नप्रेमींसाठी अत्यंत खास असतो. हा दिवस ‘राष्ट्रीय रास्पबेरी केक दिवस’ (National Raspberry Cake Day) म्हणून अतिशय उत्साहात आणि आनंदाने साजरा केला जातो. उन्हाळ्याच्या शेवटी आणि पावसाळ्याच्या आगमनादरम्यान येणाऱ्या या दिवसात ताज्या, रसरशीत रास्पबेरी फळांचा वापर करून बनवलेला केक खाणे आणि आपल्या प्रियजनांना खाऊ घालणे ही एक सुंदर परंपरा बनली आहे.
रास्पबेरी हे फळ त्याच्या सुंदर लाल-गुलाबी रंगासाठी, मऊ पोतासाठी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोड-आंबट (Sweet and Tart) चवीसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. जेव्हा हे फळ मऊ, स्पंजसारख्या केकच्या थरांमध्ये किंवा क्रिमसोबत मिसळले जाते, तेव्हा तयार होणारी डिश केवळ दिसायलाच आकर्षक नसते, तर ती जिभेवर ठेवताच विरघळते. हा दिवस केवळ केक खाण्याचा नसून कुटुंबासोबत एकत्र येण्याचा, नवीन पाककृती शिकण्याचा आणि आयुष्यातील छोट्या-छोट्या गोड क्षणांचा उत्सव साजरा करण्याचा एक छान संदेश देतो.
अनेकदा केक किंवा मिष्टान्न म्हटले की आपण त्याला केवळ ‘कॅलरीज’ आणि साखरेचे प्रमाण जोडतो. परंतु रास्पबेरी केकमध्ये वापरले जाणारे मुख्य घटक – म्हणजे ताजी रास्पबेरी फळे – हे आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर मानले जातात. रास्पबेरी हे फळ ‘गुलाब’ (Rose Family) कुळातील वनस्पती असून यामध्ये व्हिटॅमिन सी, फायबर, मॅंगनीज आणि बी-कॉम्प्लेक्स व्हिटॅमिन्स मुबलक प्रमाणात असतात.
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या फळामध्ये भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास आणि त्वचेचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. जेव्हा तुम्ही या फळाचा वापर करून घरच्या घरी कमी साखरेचा किंवा गव्हाच्या पिठाचा केक तयार करता, तेव्हा ते एक उत्तम आणि तुलनेने आरोग्यदायी मिष्टान्न (Healthier Dessert) ठरते. त्यामुळे आरोग्याची काळजी घेणारे लोकसुद्धा या दिवशी रास्पबेरी केकचा मनसोक्त आस्वाद घेतात.
रास्पबेरीचा वापर शतकानुशतके मानवी आहारात होत आला आहे. प्राचीन काळी रानटी वनस्पती म्हणून मिळणारे हे फळ पुढे शेतीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर पिकवले जाऊ लागले. बेकिंग जगतात जेव्हा फळांचा वापर करून केक बनवण्याचे प्रयोग सुरू झाले, तेव्हा रास्पबेरीच्या चवीने बेकर्सना आकर्षित केले. इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या प्रसारासोबत २०१५ सालापासून ‘राष्ट्रीय रास्पबेरी केक दिवस’ अधिक लोकप्रिय झाला.
आज ३१ जुलै रोजी अमेरिका, युरोप तसेच आशियातील अनेक देशांमध्ये बेकरी व्यावसायिक आणि नागरिक एकत्र येऊन हा दिवस साजरा करतात. अनेक ठिकाणी विशेष डिस्काउंट दिले जातात, तर स्थानिक बेकरींमध्ये रास्पबेरी लेमन केक, रास्पबेरी चॉकलेट केक आणि रास्पबेरी चिझकेक यांसारखे विविध प्रकार विक्रीसाठी उपलब्ध केले जातात.
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हा दिवस साजरा करण्याचे अनेक मजेशीर मार्ग आहेत:
१. घरच्या घरी केक बेक करा: बाजारातून ताजी रास्पबेरी खरेदी करून किंवा रास्पबेरी जॅमचा वापर करून घरच्या घरी सोपा स्पंज केक बनवा.
२. कौटुंबिक बेकिंग स्पर्धा: घरातील सदस्यांमध्ये किंवा मित्रांमध्ये छोटी बेकिंग स्पर्धा आयोजित करा आणि वेगवेगळे फ्लेवर्स ट्राय करा.
३. स्थानिक बेकरीला भेट द्या: तुमच्या जवळच्या आवडीच्या बेकरीमध्ये जाऊन रास्पबेरी पेस्ट्री किंवा केकचा तुकडा विकत घ्या.
४. सोशल मीडियावर गोडवा पसरवा: तुम्ही तयार केलेल्या किंवा खाल्लेल्या रास्पबेरी केकचे फोटो आणि रेसिपी सोशल मीडियावर पोस्ट करा.
शेवटी, राष्ट्रीय रास्पबेरी केक दिवस आपल्याला हेच सांगतो की आयुष्यातील आनंदाचे क्षण मोठ्या घटनांची वाट पाहत बसत नाहीत; तर वीकेंडला किंवा ३१ जुलैच्या या छान दिवशी आपल्या माणसांसोबत बसून केकचा एक तुकडा खाण्यातही तोच आनंद मिळतो.