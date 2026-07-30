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PoK Elections: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लोकशाहीचा खून? मतचोरीवरून गदारोळ; 30 मतदान केंद्रे हायजॅक, बिलावल भुट्टो यांचा आरोप

Updated On: Jul 30, 2026 | 04:38 PM IST
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सारांश

PoK Election Results: विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. बिलावल भुट्टो यांनी पीएमएल-एनवर निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा आरोप केला असून निवडणूक आयोगामार्फत चौकशीची मागणी केली आहे.

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PoK Elections: पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये लोकशाहीचा खून? मतचोरीवरून गदारोळ; ३० मतदान केंद्रे हायजॅक, बिलावल भुट्टो यांचा आरोप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ‘मतचोरी’ आणि बूथ कॅप्चरिंगचा आरोप
  • मीरपूर निकालांवर आक्षेप व चौकशीची मागणी
  • निवडणुकीवर बहिष्काराचा इशारा

पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) मधील ४५ जागांच्या विधानसभेसाठी सुरू असलेल्या राजकीय धामधुमीत आता मोठा भूकंप आला आहे. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडल्यानंतर लगेचच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) चे प्रमुख बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) वर अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक आरोप केले आहेत. बिलावल भुट्टो यांच्या मते, सत्ताधारी पक्षाने प्रशासनाचा गैरवापर करून ‘मतचोरी’ केली असून किमान ३० मतदान केंद्रे जबरदस्तीने ताब्यात (बूथ कॅप्चरिंग) घेतली आहेत. या प्रकारामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

मुझफ्फराबाद येथे आयोजित एका तातडीच्या आणि वादळी पत्रकार परिषदेत बिलावल भुट्टो यांनी माध्यमांशी बोलताना आपला संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, “सत्ताधारी पक्षाने लोकशाहीची उघडपणे पायमल्ली केली असून जनतेचा जनादेश चोरण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु आमचा पक्ष हा गैरप्रकार गप्पपणे सहन करणार नाही. आम्ही घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून आमच्या चोरलेल्या जागा परत मिळवू आणि या अन्यायाविरोधात लढा देऊ.” बिलावल यांच्या या वक्तव्याने मुझफ्फराबादपासून ते इस्लामाबादपर्यंतच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.

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९९% मतदानाचे संशयास्पद आकडे आणि बूथ कॅप्चरिंगचे पुरावे

बिलावल भुट्टो यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेचे अनेक पुरावे सादर करण्याचा दावा केला. त्यांनी सांगितले की, काही विशिष्ट मतदान केंद्रांवर तब्बल ९९ टक्के मतदान झाल्याचे अधिकृत नोंदींमध्ये दर्शवण्यात आले आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या आणि भौगोलिक परिस्थिती पाहता कोणत्याही निष्पक्ष निवडणुकीत ९९ टक्के मतदान होणे अशक्यप्राय मानले जाते. हा प्रकार स्पष्टपणे दर्शवतो की त्या केंद्रांवर बोगस मतदान झाले आहे किंवा मतपेट्या भरल्या गेल्या आहेत.

याशिवाय बिलावल यांनी थेट आरोप केला की, सत्ताधारी PML-N च्या समर्थकांनी आणि गुंडांनी किमान ३० मतदान केंद्रांवर ताबा मिळवून तिथे उपस्थित विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींना आणि मतदारांना धमकावले. “आमच्याकडे अशा अनेक केंद्रांचे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत जिथे जनादेश हडप करण्यासाठी ताकदीचा गैरवापर करण्यात आला. लोकशाहीत जनतेचा कौल अंतिम असतो, मात्र सत्ताधाऱ्यांनी हा कौलच हायजॅक केला आहे,” असा घणाघाती हल्ला बिलावल यांनी चढवला.

मीरपूर विभागातील निकालांवरून वाद अन् ‘सत्य व सामंजस्य आयोग’ची मागणी

विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात मीरपूर विभागातील १३ जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. घोषित झालेल्या निकालांनुसार सत्ताधारी PML-N ने १३ पैकी तब्बल ९ जागांवर विजय मिळवला, तर बिलावल भुट्टो यांच्या पीपीपीला केवळ ४ जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालांवर तीव्र आक्षेप घेत बिलावल यांनी हे निकाल नैसर्गिक नसल्याचे म्हटले आहे.

त्यांनी पाकिस्तानच्या मुख्य निवडणूक आयोगाकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. मीरपूर विभागातील सर्व संशयास्पद मतदारसंघांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी एका विशेष ‘सत्य व सामंजस्य आयोगा’ची (Truth and Reconciliation Commission) स्थापना करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. जोपर्यंत या गैरप्रकारांची पारदर्शक चौकशी होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता शून्य राहिल, असेही त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.

हिंसाचारामुळे ३ टप्प्यांत मतदान आणि बहिष्काराचा थेट इशारा

पाकव्याप्त काश्मीरमधील ४५ जागांसाठीची ही निवडणूक मूळतः एकाच टप्प्यात २७ जुलै रोजी पूर्ण होणार होती. परंतु, संपूर्ण प्रदेशात उसळलेला मोठा हिंसाचार, राजकीय चकमकी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा बिघडलेला प्रश्न यांमुळे निवडणूक आयोगाला मतदानाचे वेळापत्रक बदलून ते तीन टप्प्यांत विभाजित करावे लागले. पहिल्या टप्प्यात मीरपूर विभागात मतदान पूर्ण झाले आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात मुझफ्फराबाद आणि काश्मिरी निर्वासितांच्या राखीव जागांसाठी २ ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे.

सर्वात संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या पूंछ (Poonch) विभागात तिसऱ्या टप्प्यात १० ऑगस्ट रोजी मतदान घेण्याचे नियोजन आहे. या पार्श्वभूमीवर बिलावल भुट्टो यांनी निवडणूक आयोग आणि सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. जर आमच्या तक्रारींची दखल घेतली गेली नाही, निवडणूक गैरप्रकारांची चौकशी झाली नाही आणि निष्पक्ष वातावरणाची खात्री दिली गेली नाही, तर पीपीपी निवडणुकीच्या पुढील दोन्ही टप्प्यांवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकेल, असा थेट इशारा बिलावल यांनी दिला आहे. यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्दबातल होण्याच्या मार्गावर उभी राहिली आहे.

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मुझफ्फराबादमध्ये इंटरनेट बंदी; स्थानिक नागरिकांचे प्रचंड हाल

निवडणुकीतील तणाव आणि राजकीय वाद निर्माण झाल्यानंतर प्रशासनाने मुझफ्फराबाद आणि लगतच्या अनेक भागांमध्ये इंटरनेट व मोबाईल सेवा पूर्णपणे बंद किंवा संथ केली आहे. या इंटरनेट ब्लॅकआऊटमुळे स्थानिक रहिवासी, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. बिलावल भुट्टो यांनी या मुद्द्यावरही प्रशासनाला धारेवर धरले.

माहितीचा अधिकार रोखण्यासाठी आणि आपल्या गैरकृत्यांवर पडदा टाकण्यासाठी प्रशासनाने इंटरनेट सेवा खंडित केल्याचा आरोप त्यांनी केला. “स्थानिक जनतेचा छळ थांबवण्यासाठी मुझफ्फराबाद आणि संपूर्ण परिसरातील इंटरनेट सेवा त्वरित पूर्ववत करण्यात यावी,” अशी आक्रमक मागणी बिलावल यांनी केली.

एकंदरीत, पाकव्याप्त काश्मीरमधील ही विधानसभा निवडणूक आता लोकशाही प्रक्रियेपेक्षा राजकीय संघर्षाचे आणि हिंसाचाराचे केंद्र बनली आहे. सत्ताधारी PML-N आणि विरोधी PPP यांच्यातील हा थेट संघर्ष आगामी दिवसांत अधिक चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Web Title: Pok election rigging bilawal bhutto allegations pmln booth capturing marathi news

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Published On: Jul 30, 2026 | 04:38 PM

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