शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

7,500mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले… नव्या Honor स्मार्टफोनने केली कमाल, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

Updated On: Jul 31, 2026 | 10:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

Honor X6e Launched: ऑनरने जागतिक बाजारात आपला नवीन बजेट स्मार्टफोन Honor X6e लाँच केला आहे. 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत येणाऱ्या या स्मार्टफोनमध्ये 7,500mAh बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले आणि 50MP कॅमेरा यांसारखी दमदार फीचर्स देण्यात आली आहेत.

7,500mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले... नव्या Honor स्मार्टफोनने केली कमाल, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

7,500mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले... नव्या Honor स्मार्टफोनने केली कमाल, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Honor X6e स्मार्टफोन 4GB + 128GB व्हेरिअंटमध्ये सुमारे ₹16,000 किमतीत लाँच करण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये 120Hz डिस्प्ले, मीडियाटेक हेलिओ G81 अल्ट्रा प्रोसेसर आणि 50MP रिअर कॅमेरा देण्यात आला आहे.
  • Honor X6e मध्ये 45W फास्ट चार्जिंगसह 7,500mAh बॅटरी आणि IP64 रेटिंगची सुविधा मिळते.
Honor Smartphone Launched: टेक कंपनी Honor ने निवडक जागतिक बाजारांत Honor X6e हा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने लेटेस्ट Honor X सीरीजअंतर्गत लाँच करण्यात आलेला हा स्मार्टफोन 2 रंगांच्या पर्यायांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. स्मार्टफोनची किंमत 20 हजारांहून कमी आहे. बजेट फ्रेंडली किंमतीत स्मार्टफोन शोधणाऱ्या लोकांसाठी हा स्मार्टफोन एक चांगला पर्याय ठरणार आहे.

Free Fire Max: Rush Board इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स; जाणून घ्या कसा घ्याल सहभाग

Honor X6e ची किंमत आणि उपलब्धता

Honor X6e स्मार्टफोन एका सिंगल व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 4GB + 128GB याचा समावेश आहे. या स्मार्टफोन व्हेरिअंटची किंमत RM 699 म्हणजेच सुमारे 16,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन मलेशियात मिडनाइट ब्लॅक आणि सनराइज गोल्ड कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदी करू शकतात.  (फोटो सौजन्य: Honor) 

Honor X6e चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

कंपनीने लाँच केलेला हा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित मॅजिकओएस 10 वर चालतो आणि यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1010 निट्स पीक ब्राइटनेससह 6.61-इंच (720×1,604 पिक्सेल) टीएफटी एलसीडी पॅनल देण्यात आला आहे. डिस्प्ले आई कम्फर्ट आणि डायनॅमिक डिमिंग टेक्नोलॉजीला सपोर्ट करतो. स्क्रीनमध्ये एलुमिनोसिलिकेट ग्लास प्रोटेक्शन देण्यात आले आहे.

चिपसेट

नवा स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेटने सुसज्ज आहे, ज्याला एआरएम माली-जी52 एमसी2 जीपीयू, 4GB रॅम आणि 128GB इनबिल्ट स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे. ऑनबोर्ड रॅम वर्चुअल रॅम फीचरच्या मदतीने 8GB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते.

कॅमेरा

Honor X6e मध्ये f/1.8 अपर्चरवाला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे, ज्यासोबत एक ऑक्सिलरी सेंसर उपलब्ध आहे. रिअर कॅमेरा 10x डिजिटल झूमपर्यंत सपोर्ट करतो, स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी f/2.2 अपर्चरसह 5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा दिला आहे. हे 2D फेस रिकग्निशन ऑफर करतो. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP64 रेटिंग दिली आहे.

Instagram, Meta सह सोशल मीडिया कंपन्यांना संसदीय समितीची नोटीस; 3 ऑगस्टला प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स

Honor स्मार्टफोनमध्ये वायफाय 802.11 a/b/g/n/ac, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस, एजीपीएस, गॅलीलियो, ग्लोनॅस, बेइडौ, ओटीजी आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट समाविष्ट आहे. ऑनबोर्ड सेंसर्समध्ये एम्बिएंट लाइट सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आणि फिंगरप्रिंट सेंसर समाविष्ट आहे.

बॅटरी

स्मार्टफोनमध्ये 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,500mAh बॅटरी दिली आहे. एकदा चार्ज केल्यावर ही बॅटरी 29.6 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक वेळ देते, असा दावा केला जातो. याचे आकारमान 163.9 × 75.9 × 8.29mm असून, त्याचे वजन अंदाजे 207 ग्रॅम आहे.

Web Title: Honor x6e launched with 7500mah battery 120hz display and 50mp camera

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 10:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Fire Max: Rush Board इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स; जाणून घ्या कसा घ्याल सहभाग
1

Free Fire Max: Rush Board इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स; जाणून घ्या कसा घ्याल सहभाग

WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! स्टेटस टाकल्यानंतरही कॅप्शन बदलण्याची मिळणार सुविधा
2

WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! स्टेटस टाकल्यानंतरही कॅप्शन बदलण्याची मिळणार सुविधा

NTT DATA चे ADAPTIS लॉन्च! भारतीय व्यवसायांसाठी स्मार्ट पेमेंट्स आणि कॉमर्सचा नवा अध्याय
3

NTT DATA चे ADAPTIS लॉन्च! भारतीय व्यवसायांसाठी स्मार्ट पेमेंट्स आणि कॉमर्सचा नवा अध्याय

Samsungच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजकरिता Record pre-orders
4

Samsungच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजकरिता Record pre-orders

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
8 ऑगस्टनंतर शिक्षकांना BLO कामातून मुक्त करा; अनिल बोरनारे यांची सरकारकडे मागणी

8 ऑगस्टनंतर शिक्षकांना BLO कामातून मुक्त करा; अनिल बोरनारे यांची सरकारकडे मागणी

Jul 31, 2026 | 10:49 AM
7,500mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले… नव्या Honor स्मार्टफोनने केली कमाल, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

7,500mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले… नव्या Honor स्मार्टफोनने केली कमाल, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

Jul 31, 2026 | 10:49 AM
Vidyutjiva in Ramayana: रामायणातील ‘विद्युतजीव’ कोण? ‘या’ रहस्यमय पात्राबद्दल जाणून घ्या खास गोष्टी; विवेक ओबेरॉय साकारणार भूमिका

Vidyutjiva in Ramayana: रामायणातील ‘विद्युतजीव’ कोण? ‘या’ रहस्यमय पात्राबद्दल जाणून घ्या खास गोष्टी; विवेक ओबेरॉय साकारणार भूमिका

Jul 31, 2026 | 10:39 AM
भिवंडीत मोठी दुर्घटना; चार मजली इमारत पत्त्यासारखी कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू

भिवंडीत मोठी दुर्घटना; चार मजली इमारत पत्त्यासारखी कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 10:37 AM
रिलसाठी लावली जावीची बाजी! धावत्या रेल्वेत दरवाजावर लटकत महिलेने लावले जबरदस्त ठुमके, नेटकरी भडकले; Video Viral

रिलसाठी लावली जावीची बाजी! धावत्या रेल्वेत दरवाजावर लटकत महिलेने लावले जबरदस्त ठुमके, नेटकरी भडकले; Video Viral

Jul 31, 2026 | 10:35 AM
World Ranger Day: जंगल अन् वन्यजीवांसाठी स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना सलाम; जाणून घ्या ‘या’ दिनाचे महत्त्व

World Ranger Day: जंगल अन् वन्यजीवांसाठी स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना सलाम; जाणून घ्या ‘या’ दिनाचे महत्त्व

Jul 31, 2026 | 10:30 AM
Chor Panchak 2026: आजपासून चोर पंचकाची सुरुवात; पुढील ५ दिवस या कामांपासून राहा दूर

Chor Panchak 2026: आजपासून चोर पंचकाची सुरुवात; पुढील ५ दिवस या कामांपासून राहा दूर

Jul 31, 2026 | 10:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा